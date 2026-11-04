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Να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καταθέτοντας αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής για τα μέτρα στήριξης των συνεπών οφειλετών και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης οφειλών (servicers).

Κατά την έναρξη της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου ο υπουργός ζήτησε τον λόγο θέτοντας το πλαίσιο πολιτικού διαλόγου που καθορίζουν οι νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ των συνεπών οφειλετών.

«Θα απευθυνθώ στην αντιπολίτευση. Ακούμε επί μέρες να καταγγέλλετε τους servicers. Μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης για να προσθέσει «καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχέδιο και για την τροπολογίας. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος κάνει όσα εννοεί και ποιος κάνει πράξη την προστασία των δανειοληπτών».