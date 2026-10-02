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Νέος κύκλος αναδρομικών στις συντάξεις βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω των επανυπολογισμών του e-ΕΦΚΑ, με περίπου 37.000 συνταξιούχους να βρίσκονται στη λίστα των δικαιούχων. Πρόκειται κυρίως για ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, των οποίων οι συντάξεις δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί με τους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Συνολικά παραμένουν σε εκκρεμότητα 37.003 συντάξεις από ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ταμεία ΔΕΚΟ, ΝΑΤ και άλλους φορείς. Οι διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε μηνιαία αύξηση έως 240 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 19.643 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές.

Κρίσιμο στοιχείο είναι η εφαρμογή των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020, τα οποία ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019 για όσους έχουν τουλάχιστον 30 συντάξιμα έτη. Ο συγκεκριμένος νόμος βελτίωσε τους συντελεστές που είχαν θεσπιστεί με τον ν. 4387/2016.

Για τους νέους συνταξιούχους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσοι αποχώρησαν από 13 Μαΐου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2019 οι αυξημένοι συντελεστές άρχισαν να εφαρμόζονται απευθείας στις νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, οι δικαιούχοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις συντάξεις με βάση τα προηγούμενα ποσά, στα οποία έχουν προστεθεί οι ετήσιες αυξήσεις από το 2023. Όταν γίνει ο νέος υπολογισμός, επανυπολογίζονται και οι αυξήσεις από το 2023, αυτή τη φορά πάνω στη νέα, υψηλότερη βάση σύνταξης.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων αφορά τον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, όπου καταγράφονται 12.092 περιπτώσεις. Ακολουθούν το ΙΚΑ με 11.256 και το Δημόσιο με 8.723 συντάξεις. Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εκκρεμούν 1.420 περιπτώσεις και στο ΤΑΠ-ΟΤΕ άλλες 693.

5 βήματα

Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης. Ο ασφαλισμένος πρέπει να διαπιστώσει εάν εμφανίζεται επανυπολογισμός με βάση τον ν. 4670/2020 και εάν το νέο ποσό είναι υψηλότερο.

Δεύτερον, είναι χρήσιμη η σύγκριση των καταβολών των τελευταίων μηνών. Μία αύξηση μπορεί να προέρχεται από επανυπολογισμό, πρόσθετο χρόνο ασφάλισης ή διόρθωση προηγούμενου λάθους. Ωστόσο, η αύξηση της μηνιαίας σύνταξης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν καταβληθεί και όλα τα αναδρομικά.

Τρίτον, εφόσον ο συνταξιούχος έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και διαπιστώνει ότι ο επανυπολογισμός δεν έχει γίνει, μπορεί να υποβάλει αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας την εφαρμογή των νέων συντελεστών, διορθωτική απόφαση και καταβολή των διαφορών.

Τέταρτον, μπορεί να ζητήσει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα έτη ασφάλισης, οι διορθώσεις, οι επανυπολογισμοί και τυχόν αναδρομικά.

Τέλος, όσοι έχουν ήδη λάβει αυξημένη σύνταξη αλλά όχι τις αντίστοιχες αναδρομικές διαφορές μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστό αίτημα στον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας ενημέρωση για το ποσό, την περίοδο που αφορά και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής.

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