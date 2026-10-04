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Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αρμόδια στελέχη του φορέα συνδέουν την εξέλιξη αυτή με το νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2024. Με το άρθρο 114 του ν. 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή του 30% στη σύνταξη για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται και θεσπίστηκε πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Η αλλαγή αυτή διαμόρφωσε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, καθώς μπορούν πλέον να συνδυάζουν τη σύνταξή τους με το εισόδημα από την εργασία τους, χωρίς την προηγούμενη περικοπή της σύνταξης. Η ανταπόκριση στο νέο σύστημα αποτυπώνεται και στην αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων που δηλώνουν την απασχόλησή τους.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση συνεπαγόταν περικοπή 30% στη σύνταξη, με αποτέλεσμα περίπου 36.000 συνταξιούχοι να έχουν δηλώσει ότι εργάζονται. Από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης και μετά, η εικόνα άλλαξε σημαντικά, με τους συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους να ξεπερνούν πλέον τους 300.000.

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, η παραμονή περισσότερων από 300.000 συνταξιούχων στην αγορά εργασίας σημαίνει ότι ένα σημαντικό απόθεμα επαγγελματικής εμπειρίας εξακολουθεί να αξιοποιείται. Επιχειρήσεις και αγορά εργασίας μπορούν να επωφελούνται από την τεχνογνωσία ανθρώπων που, παρότι έχουν συνταξιοδοτηθεί, επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παράλληλα, η δηλωμένη απασχόληση ενισχύει τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και συμβάλλει στον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία Με βάση τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο 2026, έχουν υποβληθεί συνολικά 354.131 δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει περισσότερες από μία δηλώσεις απασχόλησης.

Ειδικότερα, ανά κατηγορία απασχόλησης, καταγράφονται:

– 99.179 συνταξιούχοι ως μισθωτοί.

– 76.130 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι.

– 139.321 αγρότες.

– 1.146 μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι.

– 1.745 αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ).

– 1.184 αμειβόμενοι με εργόσημο του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

– 247 αμειβόμενοι με εργόσημο του πρώην ΟΓΑ.

– 721 απασχολούμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κάτω των 62 ετών.

Ως προς το φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 191.919 και οι γυναίκες σε 120.800. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία σύνταξης, 287.360 είναι συνταξιούχοι γήρατος, ενώ 23.687 λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική νόσο. Επιπλέον, 1.194 είναι συνταξιούχοι γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 και των νόμων που παραπέμπουν σε αυτόν.

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