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Στην Ιρλανδία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, για τις εργασίες του Eurogroup και της άτυπης συνόδου του ECOFIN, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επαναφέρει το ενεργειακό κόστος στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής συζήτησης.

Στο επίκεντρο του Eurogroup θα βρεθούν η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις διεθνείς προκλήσεις, να επιταχύνει τις επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στη συζήτηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Mathias Cormann, οι Υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις προτεραιότητες για την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων, καθώς και τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην ατζέντα του Eurogroup περιλαμβάνεται, επίσης, η συζήτηση για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της Ευρωζώνης, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Aurore Lalucq.

Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις για τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις στρατηγικές προτεραιότητες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικές επαφές και ομιλίες

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντηθεί απόψε με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Micheál Martin.

Αργότερα, θα μιλήσει στο Eurofi Financial Forum, τη μεγάλη ευρωπαϊκή συνάντηση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Δουβλίνου, θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του και επικεφαλής θεσμών.

Το Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνεδρίασης του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας Simon Harris, στο πλαίσιο του Fine Gael Small Business & Enterprise Conference.

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