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Με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, συναντήθηκε σήμερα στο Βερολίνο ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψής του στη Γερμανία με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup.

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας και ο Πρόεδρος του Eurogroup συζήτησαν για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις προτεραιότητες του Eurogroup, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, επίσης, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η ανάγκη ταχύτερης ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ώστε οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων να χρηματοδοτούν σε μεγαλύτερη κλίμακα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις επενδύσεις.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προκλήσεις της ενέργειας και της τεχνολογίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα.

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