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Στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 και στο πρώτο του επόμενου έτους ο πληθωρισμός θα είναι κοντά στο 3%, ίσως και λίγο περισσότερο, αλλά σε μέσους όρους στο έτος θα είναι κάτω από το στόχο (2%), πολύ κοντά στον στόχο το 2022 και κάτω από το στόχο το 2023, ανέφερε σε συνέντευξη στην ΕΡΤ ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας. Επίσης πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η αύξηση του πληθωρισμού θα αρχίσει ίσως να αποκλιμακώνεται από το 2ο τρίμηνο του 2022.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν πλησιάζουμε σε μια εποχή που θα μπορούσε να ανοίξει η καταναλωτική πίστη όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Στουρνάρας είπε χαρακτηριστικά «όλα σιγά σιγά και με μέτρο».

«Οι τράπεζες έχουν βελτιώσει πολύ τον ισολογισμό τους. Βέβαια δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, επομένως δεν έχουμε τελειώσει και με τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας. Από εκεί και πέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην γίνουν λάθη του παρελθόντος», τόνισε.

Αναφερόμενος στις προβλέψεις της ΤτΕ για την ελληνική οικονομία, μετά από δέκα χρόνια κρίσης, ο κεντρικός τραπεζίτης είπε ότι είμαστε πολύ καλύτερα σήμερα, περάσαμε μεν πολύ δύσκολα, από την άλλη όμως έχει αναχρηματοδοτηθεί όλο το δημόσιο χρέος με πολύ χαμηλά επιτόκια, διακρατείται από οργανισμούς, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια σήμερα, ενώ το μέσο επιτόκιο δημόσιου χρέους είναι γύρω στο 1,4-1,5%, πολύ χαμηλότερο και από άλλες χώρες της Ευρωζώνης που έχουν καλύτερα δημοσιονομικά και πολύ λιγότερο δημόσιο χρέος.

«Έχουμε γίνει πιο προσεκτικοί, προσέχουμε πάρα πολύ τα δημοσιονομικά, κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές, κάτι που δεν γινόταν εύκολα παλαιότερα. Έχουμε μάθει από την κρίση, μείναμε όρθιοι, ατενίζω το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία», υπογράμμισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

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