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Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις όσον αφορά την ακρίβεια άφησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε στα Παραπολιτικά FM «όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρα με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα.

Είναι σημαντικές παρεμβάσεις, δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στο δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παρθούν και νέα πρόσθετα γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα».

Με αφορμή τον αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και το κατά πόσο αυτό οφείλεται στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος θύμισε ότι η κυβέρνηση αντέδρασε «με μέτρα τα οποία είναι και αντίθετα στην φιλοσοφία της ΝΔ αλλά τα πήραμε προκειμένου να φρενάρουμε τέτοιου είδους πληθωριστικές πιέσεις.

Αναφέρομαι στο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη. Αυτό το μέτρο δεν είναι δυνατόν να το κρατάς εσαεί. Τον Ιούλιο συμφωνήσαμε να αποσύρουμε αυτό το μέτρο με την δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ ότι το καλοκαίρι θα κρατήσουν τις τιμές τους. Τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα εξαιτίας ότι αυτό σε γενικές γραμμές τηρήθηκε. Το ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους. Προφανώς υπάρχουν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους, προφανώς υπάρχουν και προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές».

Σημείωσε στο πλαίσιο αυτό ότι «τον Σεπτέμβριο είναι ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στην οποία οι επιχειρήσεις μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή έχουν βάλει μέσα 1.740 κωδικούς, σε αυτούς τους κωδικούς η μείωση είναι γύρω στο 9,5% κι όταν ζήτησα από την Ανεξάρτητη Αρχή να δώσει τα στοιχεία για ένα μέσο νοικοκυριό στο οποίο ας πούμε ότι κοστίζει το super market 500 με 600€, τι μείωση είχε η μείωση ήταν γύρω στα 40€. Πρώτος βγήκα και είπα ότι αυτό προφανέστατα δεν συνιστά μια ουσιώδη και μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά για τα νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα τα 40€ το μήνα είναι μια καλή πρωτοβουλία. Θα επιμείνουμε αυτή η συμφωνία να κρατήσει όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή για 4 μήνες παρά το ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα».

Επανέλαβε ακόμα ότι η εθελοντική συμφωνία για τη συγκράτηση τιμών με τα σούπερ μάρκετ είναι μέχρι το τέλος του έτους καλώντας τις ενώσεις καταναλωτών να πουν ποιοι δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία: «Οι ενώσεις των καταναλωτών, που δυστυχώς είναι εξαιρετικά αδύνατες, αντί να λένε γενικόλογα πράγματα θα μπορούσαν να βγουν και να πουν «Αγαπητοί καταναλωτές οι τάδε και οι τάδε δεν μετέχουν στην πρωτοβουλία ή δεν θέλουν να συνεχίσουν». Το καταναλωτικό κίνημα θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιου είδους ρόλο και επίσης να υποδεικνύει και προϊόντα τα οποία είναι οι τιμές τους περίεργα υψηλές. Οι καταναλωτικές ενώσεις θα έπρεπε να γίνουν συνομιλητές με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και να συνεργαστούν.».

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