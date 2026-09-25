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Οριστικά έξω από το δικαστικό κάδρο βγαίνει η αντιπαράθεση για την εγκατάσταση του ραντάρ στον λόφο Παπούρα, μία υπόθεση που είχε εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή καθυστέρησης για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατά των αποφάσεων των υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών που αφορούν την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας στην Παπούρα. Με την απόφαση αυτή, η επιλογή της θέσης και οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στον λόφο αποκτούν πλέον ισχυρή νομική θωράκιση.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν αφορά σε μια κρίσιμη υποδομή για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Τα ραντάρ και τα συναφή αεροναυτιλιακά συστήματα αποτελούν προϋπόθεση για να περάσει το έργο από το κατασκευαστικό στάδιο στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Η εκκρεμότητα που σκίαζε το έργο

Η προσφυγή είχε υποβληθεί από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κατοίκους, φορείς και επιστήμονες, με αίτημα να ακυρωθούν οι αποφάσεις που επέτρεπαν την εγκατάσταση των ραδιοβοηθημάτων κοντά στο σημαντικό μινωικό μνημείο που αποκαλύφθηκε στην κορυφή του λόφου. Η υπόθεση συζητήθηκε στο ΣτΕ στις αρχές Μαρτίου και είχε μετατρέψει την θέση Παπούρα σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ της ανάγκης ολοκλήρωσης του αεροδρομίου και της προστασίας του αρχαιολογικού χώρου.

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι υπήρχαν εναλλακτικές θέσεις για τη χωροθέτηση του ραντάρ, ώστε να αποφευχθούν οι επεμβάσεις γύρω από το μνημείο. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση είχε επιμείνει ότι η επιλεγείσα λύση συνδυάζει την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων με τις απαιτήσεις ασφάλειας πτήσεων του νέου αεροδρομίου.

Η απόφαση του ΣτΕ επικυρώνει πλέον τον συγκεκριμένο σχεδιασμό και αφαιρεί από το έργο το ενδεχόμενο νέας εμπλοκής στην πιο ευαίσθητη τεχνικά και πολιτικά πτυχή του.

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