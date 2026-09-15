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Συνεχίστηκε η ανοδική τροχιά στις τιμές των οικιστικών ακινήτων κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, αν και με χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,0% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,8%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,6% το 2025, έναντι ρυθμού αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 5,0% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,6%, 9,7%, 10,3% και 9,6% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9% (αναθεωρημένα στοιχεία).

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