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Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία του τακτικού δελτίου Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων αποδίδεται κυρίως στις επίμονες ανατιμήσεις στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και στις συνεχιζόμενες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τον Αύγουστο, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) ενισχύθηκε στο 3,3% στην ευρωζώνη και στο 3,7% στην Ελλάδα. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στο 3,4% (έναντι 3,5% τον Ιούνιο) και διατηρήθηκε χαμηλότερα από το υψηλό έτους του 4,2% που κατεγράφη τον Μάιο.

Αν και οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από κάθε άλλη κατηγορία στο οκτάμηνο του 2026, οι υπηρεσίες αποτελούν τον βασικότερο μοχλό διαμόρφωσης του συνολικού πληθωρισμού, ακολουθούμενες από την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Για το σύνολο του 2026, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 3,5%, από 2,9% το 2025. Η αύξηση αυτή τροφοδοτείται από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και τη δομική επιμονή των τιμών στις υπηρεσίες, η οποία αντανακλά τις αυξήσεις σε μισθούς και ενοίκια, καθώς και την ισχυρή τουριστική ζήτηση.

Η αποκλιμάκωση αναμένεται να ξεκινήσει από τα επόμενα έτη, με την υπόθεση ότι θα υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων. Για το 2027 προβλέπεται υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,7% και για το 2028 περαιτέρω υποχώρηση στο 2,2%.

Στον ενεργειακό τομέα, ο πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11% το 2026, πριν επιβραδυνθεί απότομα στο 2,2% το 2027 λόγω ευνοϊκών επιδράσεων βάσης σύγκρισης. Το 2028 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,3%, επηρεασμένος και από την ενσωμάτωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2.

Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) εκτιμάται στο 3% για το 2026, ενώ προβλέπεται να υποχωρήσει σταδιακά στο 2,6% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Στην εγχώρια αγορά, ο πληθωρισμός ακολούθησε ανοδική τροχιά κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, αποκλιμακώθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε στο 3,7% τον Αύγουστο, διαμορφώνοντας τον μέσο όρο οκταμήνου στο 3,6%. Η αυγουστιάτικη έξαρση ήταν αποτέλεσμα ανατιμήσεων και στις πέντε βασικές κατηγορίες του δείκτη, με αιχμή τις υπηρεσίες και την ενέργεια. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε αισθητή επιτάχυνση, επηρεασμένος άμεσα από τις σημαντικές αυξήσεις στις υπηρεσίες καταλύματος.

Σύμφωνα με την έρευνα του β’ τριμήνου 2026, οι διάμεσες προσδοκίες των ελληνικών επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους αυξήθηκαν στο 3,9%, από 3,3% στο α’ τρίμηνο, ενώ στην ευρωζώνη παρέμειναν σταθερές στο 3%. Σε βάθος 5ετίας, οι προσδοκίες των εγχώριων επιχειρήσεων υποχώρησαν ελαφρώς στο 3,1%, από 3,3%.

Σύμφωνα με έρευνα καταναλωτών της ΕΚΤ, τον Ιούλιο οι προσδοκίες των νοικοκυριών στην Ελλάδα για τον πληθωρισμό της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου σημείωσαν σημαντική υποχώρηση στο 5,6% (από 7,1% τον Ιούνιο), αν και παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης (2,9%). Για την 3ετία, οι προσδοκίες των καταναλωτών στην Ελλάδα υποχώρησαν στο 5,5% (από 6%), ενώ στην 5ετία διατηρήθηκαν σταθερές στο 5% (έναντι 2,4% στην ευρωζώνη).

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