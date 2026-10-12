ΤτΕ: Επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα – Στο 3,5% ο πληθωρισμός το 2026

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, με βασικούς παράγοντες την άνοδο των τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες, καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος στο Inflation Monitor, προβλέποντας ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% το 2026, έναντι 2,9% το 2025.

Οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο, όταν ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,1%, από 3,7% τον Αύγουστο. Αντίστοιχη επιτάχυνση καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Παρά τη σημαντική άνοδο του τελευταίου μήνα, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 3,8%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμονή του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με τις υψηλές αυξήσεις τιμών στις υπηρεσίες και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του ενεργειακού κόστους, που εξακολουθεί να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τουρισμός και ενέργεια τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις

Η απότομη επιτάχυνση του ελληνικού πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες, όπου καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των αεροπορικών εισιτηρίων. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ισχυρή τουριστική ζήτηση, αλλά και τις έμμεσες επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, ο ενεργειακός πληθωρισμός επιταχύνθηκε λόγω των έντονων ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα κίνησης. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων διατηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες περιόδους.

Αξιοσημείωτη είναι και η σημαντική αύξηση του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του δείκτη που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα. Η άνοδός του τον Σεπτέμβριο συμβαδίζει με την επιτάχυνση των τιμών στις υπηρεσίες, υποδηλώνοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα ενεργειακά προϊόντα.

Στο 6,2% οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών

Ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν οι προσδοκίες των ελληνικών νοικοκυριών για την εξέλιξη των τιμών, όπως προκύπτει από την Έρευνα Προσδοκιών Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τον Αύγουστο, η διάμεση εκτίμηση των καταναλωτών στην Ελλάδα για τον πληθωρισμό των επόμενων 12 μηνών αυξήθηκε στο 6,2%, από 5,6% τον Ιούλιο.

Αντίθετα, στην Ευρωζώνη οι αντίστοιχες προσδοκίες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στο 3%, αναδεικνύοντας τη σημαντική απόκλιση μεταξύ της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Σε ορίζοντα τριετίας, οι προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών υποχώρησαν στο 5,1%, από 5,5%, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν στο 2,9%, από 2,7%.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, οι προσδοκίες παρέμειναν αμετάβλητες στο 5% στην Ελλάδα, έναντι περίπου 2,5% στην Ευρωζώνη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να αναμένουν αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ακόμη και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Αυξάνονται και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων

Ανοδικά κινήθηκαν και οι βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η διάμεση πρόβλεψή τους για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους αυξήθηκε στο 3,9%, από 3,3% το πρώτο τρίμηνο. Στην Ευρωζώνη, αντίθετα, οι αντίστοιχες προσδοκίες παρέμειναν σταθερές στο 3%.

Σε ορίζοντα τριετίας, οι προβλέψεις των ελληνικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν στο 3,3%, ενώ στην Ευρωζώνη διατηρήθηκαν στο 3%.

Για την επόμενη πενταετία, οι πληθωριστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν στο 3,1%, από 3,3% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στο 3,1%.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι, παρά την ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων ανησυχιών, οι επιχειρήσεις εκτιμούν πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα περιοριστούν σταδιακά σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Οι προβλέψεις έως το 2028

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,5% το 2026, από 2,9% το προηγούμενο έτος.

Η επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και στην επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών.

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι πιέσεις συνδέονται με την αύξηση των μισθών και των ενοικίων, αλλά και με τη διατήρηση της ισχυρής τουριστικής ζήτησης.

Για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση, κυρίως υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων θα υποχωρήσουν.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η αύξηση των ενεργειακών τιμών το 2026, με τον σχετικό δείκτη να εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 11%, εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών ενέργειας.

Το 2027 ο ενεργειακός πληθωρισμός προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,2%, λόγω των ευνοϊκών επιδράσεων βάσης και της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Για το 2028 προβλέπεται οριακή επιτάχυνση στο 2,3%, με την ενσωμάτωση του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2 να συμβάλλει στη διατήρηση των ενεργειακών ανατιμήσεων.

Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί στο 3% το 2026, λόγω της επίμονης ανόδου των τιμών στις υπηρεσίες.

Στη συνέχεια αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,6% το 2027 και στο 2,2% το 2028, αντανακλώντας τη βραδεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού των υπηρεσιών.

Στο 7,4% η ανεργία στην Ελλάδα

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, η έκθεση καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στην Ελλάδα.

Τον Αύγουστο του 2026, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,4%, μειωμένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,4%.

Παρά τη βελτίωση, εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών ανά εργαζόμενο παρέμεινε γενικά συγκρατημένος, αν και η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ισπανία κατέγραψαν αυξήσεις.