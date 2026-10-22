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Στα 18,2 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 10%, φτάνοντας τους 28,5 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ το ταξιδιωτικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 15,42 δισ. ευρώ.

Μόνο τον Αύγουστο, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 4,87 δισ. ευρώ, με τις αφίξεις να σημειώνουν μεγαλύτερη άνοδο, 13,4%, και τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να υποχωρεί κατά 6,5%.

Από τις βασικές αγορές, ξεχώρισαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ (+52,3%) και την Ιταλία (+31,3%), ενώ σημαντική πτώση 32,8% σημειώθηκε στις εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 4.381,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 4.248,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 6,5% κατέγραψαν τον Αύγουστο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.867,3 εκατ. ευρώ, έναντι 4.568,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 51,6% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Αύγουστος 2026: 486,0 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2025: 320,6 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 13,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 187,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 96,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 15.420,3 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 14.335,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Άνοδο κατά 1.558,1 εκατ. ευρώ ή 9,4% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 18.197,5 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 473,0 εκατ. ευρώ ή 20,5% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.777,2 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 71,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 92,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Αύγουστο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 4.867,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 19,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.003,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών μειώθηκαν κατά 11,5% (Αύγουστος 2026: 1.673,2 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2025: 1.890,9 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,2% (Αύγουστος 2026: 2.432,4 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2025: 1.991,0 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 8,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 571,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν στα 835,5 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία που αυξήθηκαν κατά 16,2% και διαμορφώθηκαν στα 307,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 31,3% στα 428,2 εκατ. ευρώ παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, πτώση κατά 32,8% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 564,9 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 52,3% στα 346,3 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 18.197,5 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 10,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.097,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 8,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.383,1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8.390,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 8,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.717,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.858,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 8,1% στα 931,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 31,7% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.258,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 5,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.665,2 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 21,0% στα 1.466,9 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε σε 8.466,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 13,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,9% έναντι του Αυγούστου 2025 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 32,2%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση τόσο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 16,7% όσο και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις λοιπές χώρες κατά 8,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 4.281,9 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 18,4%, ενώ ενισχυμένη κατά 10,6% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.128,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 9,2% και διαμορφώθηκε σε 1.180,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,1% σε 423,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 17,5% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 652,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 15,9% και διαμορφώθηκε σε 822,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο κατά 33,4% σε 232,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,0% και διαμορφώθηκε σε 28.509,3 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 25.920,7 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 22,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 16.971,3 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 11,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,5% σε 11.538,0 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 14,7%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 2,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 8,1% και διαμορφώθηκε σε 4.210,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,4% σε 1.346,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 22,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.924,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 3,9% και διαμορφώθηκε σε 3.404,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 1,5% σε 1.062,4 χιλ. ταξιδιώτες.