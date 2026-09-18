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Η αυξανόμενη μοναξιά στις σύγχρονες πόλεις οδηγεί ολοένα και περισσότερους ενήλικες στην αναζήτηση νέων κοινωνικών επαφών μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες που υπόσχονται να δημιουργήσουν πραγματικές φιλίες.

Για πολλούς νέους ηλικίας 20 και 30 ετών, οι ομάδες στο Facebook αποτέλεσαν αρχικά το βασικό σημείο συνάντησης για την ανάπτυξη νέων γνωριμιών. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, πολλές από αυτές τις κοινότητες μετατράπηκαν σε απλούς πίνακες ανακοινώσεων, όπου κυριαρχούν αναρτήσεις για χαμένα κατοικίδια, πωλήσεις αντικειμένων ή καθημερινές αγγελίες.

Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει ένα νέο μοντέλο ψηφιακών κοινοτήτων: κοινωνικές λέσχες επί πληρωμή, οι οποίες λειτουργούν περισσότερο ως οργανωμένοι χώροι γνωριμιών παρά ως απλές διαδικτυακές ομάδες.

Η λογική τους είναι απλή. Πλατφόρμες όπως το PLY (People Like You) και το Agora χρησιμοποιούν δεδομένα όπως τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο ζωής και το επαγγελματικό προφίλ των χρηστών, ώστε να δημιουργούν ομάδες ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος προτείνει σε κάθε μέλος ποιες εκδηλώσεις ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ του, σε αντίθεση με δωρεάν πλατφόρμες όπως το Meetup, όπου η επιλογή αφήνεται περισσότερο στους ίδιους τους χρήστες.

Ο στόχος είναι ένας: οι συμμετέχοντες να βρεθούν στον ίδιο χώρο, να γνωριστούν και να φύγουν έχοντας δημιουργήσει νέες σχέσεις που θα συνεχιστούν και μετά την εκδήλωση.

Πόσο κοστίζει μια «αγορά φιλίας»

Στη Βρετανία, όπου η συγκεκριμένη τάση αναπτύσσεται περισσότερο, οι συνδρομές για τέτοιες υπηρεσίες κυμαίνονται από δωρεάν έως περίπου 20 λίρες τον μήνα.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι ακριβώς αγοράζουν οι χρήστες και αν μια συνδρομή μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε ουσιαστικές φιλίες.

Στο PLY, η μηνιαία συνδρομή ξεκινά συνήθως από 19,99 λίρες, παρέχοντας πρόσβαση σε αποκλειστικές εκδηλώσεις αλλά και εκπτώσεις σε άλλες επιχειρήσεις. Για όσους δεσμεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το κόστος μπορεί να μειωθεί περίπου στις 9,99 λίρες τον μήνα.

Η ιδρύτρια του PLY, Karen Harris, υποστηρίζει ότι το μοντέλο συνδρομής λειτουργεί επειδή δημιουργεί μεγαλύτερη δέσμευση από τους συμμετέχοντες.

«Όταν κάνεις πράγματα δωρεάν, οι άνθρωποι συχνά δεν εμφανίζονται», αναφέρει, τονίζοντας ότι οι χρήστες χρειάζονται ένα πλαίσιο που τους ωθεί να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια στη δημιουργία νέων σχέσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, οι περισσότεροι πελάτες επιλέγουν μακροχρόνιες συνδρομές, καθώς η ανάπτυξη μιας πραγματικής φιλίας απαιτεί χρόνο. Όπως αναφέρει, κατά μέσο όρο χρειάζονται περίπου τρεις εκδηλώσεις μέχρι κάποιος να βρει ένα άτομο με το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική σύνδεση.

Το μοντέλο του Agora και η εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί το Agora, το οποίο συνδυάζει συνδρομές με πληρωμή ανά εκδήλωση.

Ο ιδρυτής του, Sahil Shirazee, υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή κάνει την υπηρεσία πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του, ο σύλλογος έχει οργανώσει περισσότερες από 300 εκδηλώσεις και υποστηρίζει ότι έχει συμβάλει στη δημιουργία εκατοντάδων φιλικών σχέσεων.

Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες προσφέρουν μάλιστα εγγύηση επιστροφής χρημάτων, εφόσον ο χρήστης δεν καταφέρει να ταιριάξει με κάποιον μέσα στον πρώτο μήνα από την εγγραφή του.

Θα γίνει η πληρωμένη κοινωνικοποίηση νέα κανονικότητα;

Η ιδέα της πληρωμής για τη δημιουργία φίλων προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις. Οι υποστηρικτές του μοντέλου θεωρούν ότι η οργάνωση τέτοιων κοινοτήτων απαιτεί χρόνο, υποδομές και πόρους, άρα είναι λογικό να υπάρχει οικονομικό αντίτιμο.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προβληματισμοί για το κατά πόσο η φιλία μπορεί να μετατραπεί σε μια υπηρεσία που αγοράζεται μέσω συνδρομής.

Η Karen Harris υποστηρίζει ότι στις εκδηλώσεις του PLY η αλληλεπίδραση παραμένει φυσική, καθώς οι συμμετέχοντες γνωρίζονται μεταξύ τους χωρίς έναν συντονιστή που παρεμβαίνει στη διαδικασία.

Το αν οι πληρωμένες κοινωνικές κοινότητες θα εξελιχθούν σε μια νέα καθημερινή πρακτική παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ακόμη και οι ίδιοι οι δημιουργοί τους δεν επιθυμούν απαραίτητα να γίνουν μόνιμο μέρος της ζωής των ανθρώπων.

«Μακροπρόθεσμα, δεν θέλω να υπάρχει η Agora», δηλώνει ο Shirazee, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία με άλλους ανθρώπους είναι μια φυσική διαδικασία που δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από έναν αλγόριθμο.

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