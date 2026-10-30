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Από την επεξεργασία επαγγελματικών εγγράφων και τη σύνταξη μηνυμάτων μέχρι την αναζήτηση συμβουλών για προσωπικά ζητήματα, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στην καθημερινότητα. Όσο όμως αυξάνεται η χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT, το Claude και το Copilot, τόσο μεγαλώνει και ο όγκος των προσωπικών πληροφοριών που οι χρήστες εμπιστεύονται στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουν πού καταλήγουν ή πώς μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ένας κωδικός πρόσβασης, μια ιατρική εξέταση ή ένα εμπιστευτικό εταιρικό έγγραφο μπορεί να φαίνεται χρήσιμο να συμπεριληφθεί σε μια συνομιλία με ένα chatbot. Ωστόσο, τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα, την ψηφιακή ασφάλεια και την προστασία επιχειρηματικών δεδομένων.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET επισημαίνει ότι η ασφαλής χρήση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης προϋποθέτει πλέον μια βασική δεξιότητα: να μπορεί ο χρήστης να διακρίνει ποιες πληροφορίες είναι κατάλληλες για κοινοποίηση και ποιες πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές.

Η ανάγκη αυτή γίνεται ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συνομιλίες αφορούν θέματα υγείας, ψυχικής κατάστασης, νομικές υποθέσεις, οικονομικά δεδομένα ή ζητήματα προσωπικής ζωής.

Πριν από τη χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας, είναι απαραίτητο να εξετάζονται οι πολιτικές απορρήτου, οι όροι διαχείρισης δεδομένων και οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ασφαλείας. Οι πληροφορίες που εισάγονται σε ένα chatbot μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες συλλογής, αποθήκευσης και αξιοποίησης, ανάλογα με τον πάροχο και το είδος της υπηρεσίας.

Ακόμη και όταν μια εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, οι χρήστες δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι οι σημερινοί όροι παραμένουν αναγκαστικά αμετάβλητοι. Οι πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών μπορούν να τροποποιηθούν, ενώ η πιθανή χρήση δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων AI εξαρτάται από τις εκάστοτε ρυθμίσεις και συμβατικές προβλέψεις.

Οι πέντε κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να προστατεύονται

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται σε προφανώς απόρρητες πληροφορίες. Ακόμη και στοιχεία που φαίνονται ασήμαντα όταν εξετάζονται μεμονωμένα μπορούν, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, να αποκαλύψουν την ταυτότητα ή προσωπικές συνήθειες ενός χρήστη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης. Passwords, διαπιστευτήρια, κωδικοί ανάκτησης και απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας δεν πρέπει να εισάγονται σε δημόσια εργαλεία AI. Η έκθεσή τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Passwords, διαπιστευτήρια, κωδικοί ανάκτησης και απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας δεν πρέπει να εισάγονται σε δημόσια εργαλεία AI. Η έκθεσή τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς. Στοιχεία ταυτοποίησης και οικονομικές πληροφορίες. Αριθμοί ταυτότητας και διαβατηρίου, διευθύνσεις κατοικίας, τραπεζικά δεδομένα και άλλα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή να αυξήσουν τον κίνδυνο κατάχρησης.

Αριθμοί ταυτότητας και διαβατηρίου, διευθύνσεις κατοικίας, τραπεζικά δεδομένα και άλλα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου ή να αυξήσουν τον κίνδυνο κατάχρησης. Εμπιστευτικά εταιρικά δεδομένα. Εσωτερικές αναφορές, οικονομικά στοιχεία πελατών, επιχειρηματικά σχέδια, πληροφορίες για νέα προϊόντα και πηγαίος κώδικας απαιτούν ιδιαίτερη προστασία. Η μεταφόρτωση τέτοιου υλικού σε μη εγκεκριμένες πλατφόρμες μπορεί να παραβιάζει εσωτερικούς κανονισμούς, συμβατικές δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων.

Εσωτερικές αναφορές, οικονομικά στοιχεία πελατών, επιχειρηματικά σχέδια, πληροφορίες για νέα προϊόντα και πηγαίος κώδικας απαιτούν ιδιαίτερη προστασία. Η μεταφόρτωση τέτοιου υλικού σε μη εγκεκριμένες πλατφόρμες μπορεί να παραβιάζει εσωτερικούς κανονισμούς, συμβατικές δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων. Ιατρικά αρχεία και ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Αποτελέσματα εξετάσεων, ιστορικό ασθενειών, θεραπευτικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες υγείας απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδίως όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει με σαφήνεια τον τρόπο διαχείρισής τους από την εφαρμογή.

Αποτελέσματα εξετάσεων, ιστορικό ασθενειών, θεραπευτικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες υγείας απαιτούν αυξημένη προσοχή, ιδίως όταν ο χρήστης δεν γνωρίζει με σαφήνεια τον τρόπο διαχείρισής τους από την εφαρμογή. Προσωπικά δεδομένα τρίτων. Στοιχεία συναδέλφων, πληροφορίες πελατών, ιδιωτική αλληλογραφία, αριθμοί τηλεφώνου και περιεχόμενο εμπιστευτικών συνομιλιών δεν πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση ενός chatbot για τη σύνοψη εσωτερικής εταιρικής αναφοράς. Παρότι η διαδικασία μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο, η μεταφόρτωση του εγγράφου ενδέχεται να εκθέσει πληροφορίες που δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός του εταιρικού περιβάλλοντος.

Η ευκολία που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την κοινοποίηση πληροφοριών, οι χρήστες χρειάζεται να εξετάζουν εάν τα στοιχεία είναι δημόσια, εάν διαθέτουν το δικαίωμα να τα μοιραστούν και ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης διαρροής.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα chatbots με μεγαλύτερη ασφάλεια

Η προστασία των δεδομένων δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν τα εργαλεία AI. Υπάρχουν τρόποι αξιοποίησής τους που περιορίζουν την έκθεση προσωπικών ή επιχειρηματικών πληροφοριών.

Μια βασική πρακτική είναι η αφαίρεση ονομάτων, διευθύνσεων, αριθμών αναγνώρισης και άλλων στοιχείων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση πριν από την υποβολή ενός ερωτήματος.

Αντί για την περιγραφή μιας πραγματικής υπόθεσης με πλήρη προσωπικά δεδομένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υποθετικό παράδειγμα ή μια ανωνυμοποιημένη εκδοχή του περιστατικού.

Αντίστοιχα, όταν απαιτείται επεξεργασία ευαίσθητων εγγράφων, είναι προτιμότερο ο χρήστης να δημιουργεί πρώτα ο ίδιος μια περίληψη χωρίς απόρρητες λεπτομέρειες και στη συνέχεια να ζητά τη βοήθεια του chatbot.

Στο εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή εγκεκριμένων εταιρικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνοδεύονται από τις κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας και συμβατικές ρυθμίσεις.

Δεν αρκεί, πάντως, μια πλατφόρμα να χαρακτηρίζεται επιχειρηματική. Πρέπει να εξετάζεται ποιες κατηγορίες πληροφοριών επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία και εάν η συγκεκριμένη χρήση καλύπτεται από τις πολιτικές του οργανισμού.

Οι ρυθμίσεις του λογαριασμού αποτελούν επίσης κρίσιμο παράγοντα. Οι χρήστες χρειάζεται να ελέγχουν το ιστορικό συνομιλιών, τις λειτουργίες μνήμης και τις επιλογές αξιοποίησης των δεδομένων, όπου αυτές προσφέρονται.

Προσοχή απαιτείται ακόμη όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετα, συνδεδεμένες εφαρμογές ή δυνατότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο, καθώς ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαβιβάζουν δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Μια λιγότερο προφανής πτυχή της προστασίας της ιδιωτικότητας είναι ότι η απόκρυψη ορισμένων προσωπικών στοιχείων δεν εγγυάται από μόνη της την πλήρη ανωνυμία.

Ένα προηγμένο chatbot μπορεί να συσχετίσει πληροφορίες από διαφορετικές συνομιλίες και να συναγάγει συμπεράσματα σχετικά με τον χρήστη, ακόμη και όταν εκείνος αποφεύγει να αναφέρει απευθείας το όνομα ή άλλα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά του.

Για παράδειγμα, ο συνδυασμός επαγγελματικών λεπτομερειών, προσωπικών περιστάσεων και επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα απ’ όσα περιέχει οποιοδήποτε μεμονωμένο μήνυμα.

Ανάλογη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση διαγραφής μιας συνομιλίας.

Η αφαίρεση ενός διαλόγου από το ιστορικό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι έχουν διαγραφεί αμέσως όλα τα σχετικά δεδομένα ή αντίγραφά τους. Οι διαδικασίες διατήρησης και διαγραφής διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο, τις τεχνικές υποδομές και τους ισχύοντες όρους χρήσης.

Επομένως, η διαγραφή αποτελεί ένα χρήσιμο μέτρο περιορισμού της έκθεσης, αλλά όχι απόλυτη εγγύηση ότι κάθε σχετική πληροφορία έχει εξαφανιστεί.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν έτσι οι πολιτικές διατήρησης δεδομένων, οι οποίες καθορίζουν για πόσο χρόνο αποθηκεύονται οι πληροφορίες, για ποιους σκοπούς μπορούν να αξιοποιηθούν και υπό ποιες προϋποθέσεις διαγράφονται.

Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε ήδη μοιραστεί ευαίσθητα στοιχεία

Σε περίπτωση που προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε chatbot, η πρώτη κίνηση είναι να περιοριστεί η περαιτέρω έκθεσή τους.

Όπου παρέχεται η σχετική δυνατότητα, συνιστάται η διαγραφή της συνομιλίας και των αντίστοιχων αποθηκευμένων πληροφοριών μνήμης, καθώς και η ανάκληση πρόσβασης από συνδεδεμένες εφαρμογές που δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Εάν έχουν αποκαλυφθεί κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία ανάκτησης λογαριασμών ή άλλα διαπιστευτήρια, πρέπει να αντικατασταθούν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Διαφορετική αντιμετώπιση απαιτείται όταν η κοινοποίηση αφορά δεδομένα μιας επιχείρησης, πελατών ή τρίτων προσώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το περιστατικό πρέπει να γνωστοποιείται στον εργοδότη ή στην αρμόδια ομάδα ασφάλειας πληροφοριών, αντί να επιχειρείται η διαχείρισή του αποκλειστικά από τον εργαζόμενο.

Η έγκαιρη ενημέρωση επιτρέπει την αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών και την ενεργοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών προστασίας.

Καθώς τα chatbots ενσωματώνονται σε ολοένα περισσότερες προσωπικές και επαγγελματικές δραστηριότητες, η προσεκτική επιλογή των δεδομένων που τους εμπιστευόμαστε αποκτά την ίδια σημασία με την προστασία των κωδικών και των ψηφιακών λογαριασμών μας.

Η βασική αρχή παραμένει απλή: πριν από κάθε κοινοποίηση, χρειάζεται να γνωρίζουμε όχι μόνο τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη με τις πληροφορίες μας, αλλά και τι ενδέχεται να συμβεί εάν αυτές βρεθούν εκτός του αρχικού περιβάλλοντος χρήσης.