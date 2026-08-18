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Η OpenAI ανοίγει περισσότερο το ChatGPT στους δωρεάν χρήστες, προχωρώντας σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων μηνών: οι συνομιλίες που βασίζονται αποκλειστικά σε κείμενο γίνονται απεριόριστες για τα πακέτα Free και Go, με ξεχωριστούς περιορισμούς να παραμένουν μόνο για λειτουργίες που απαιτούν περισσότερους πόρους, όπως αρχεία, εικόνες και φωνή.

Η αλλαγή συνοδεύεται από αναβάθμιση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται μέσα στην πλατφόρμα. Το GPT-5.6 Luna περνά σταδιακά στη θέση του προεπιλεγμένου μοντέλου για τους χρήστες Free και Go, αντικαθιστώντας το προηγούμενο μοντέλο στην καθημερινή εμπειρία συνομιλίας.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ChatGPT έχει φτάσει σε πρωτοφανή κλίμακα χρήσης, με την OpenAI να αναφέρει ότι 1 δισ. άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον την υπηρεσία κάθε εβδομάδα για ερωτήσεις, έρευνα, σχεδιασμό, συμβουλές, συγγραφή και άλλες εργασίες.

Απεριόριστα text chats και νέο κουμπί Think

Για τους χρήστες των πακέτων Free και Go, η μεγαλύτερη πρακτική αλλαγή αφορά την κατάργηση των ορίων στις καθημερινές συνομιλίες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά με κείμενο.

Παράλληλα, εισάγεται το νέο κουμπί «Think», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ζητήσει από το μοντέλο να αφιερώσει περισσότερη υπολογιστική προσπάθεια σε ερωτήματα που απαιτούν βαθύτερη ανάλυση ή περισσότερα βήματα συλλογισμού.

Το Think χρησιμοποιεί το GPT-5.6 Luna και προορίζεται κυρίως για περιπτώσεις στις οποίες μία άμεση απάντηση δεν είναι αρκετή, όπως πιο σύνθετες συγκρίσεις, αναλύσεις ή προβλήματα που χρειάζονται μεγαλύτερη επεξεργασία.

Οι απεριόριστες συνομιλίες δεν σημαίνουν πάντως ότι εξαφανίζονται όλα τα όρια χρήσης. Ξεχωριστοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν για μεταφόρτωση αρχείων, δημιουργία εικόνων, φωνητικές λειτουργίες, ανάλυση δεδομένων και άλλα εργαλεία. Παράλληλα, παραμένουν ενεργές δικλίδες αποτροπής καταχρηστικής χρήσης.

Οι αλλαγές για Plus και Pro

Αναβάθμιση έρχεται και στα συνδρομητικά πακέτα Plus και Pro, με τους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε νεότερη έκδοση του GPT-5.6 Sol.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προορίζεται για περισσότερο απαιτητικές εργασίες και έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε σύνθετη συγγραφή, έρευνα, επαγγελματική ανάλυση, προγραμματισμό, λήψη αποφάσεων και εργασίες γνώσης.

Μαζί με το μοντέλο προστίθεται και ένας ρυθμιστής επιπέδου σκέψης, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν πόση υπολογιστική προσπάθεια θα αφιερώνει το ChatGPT σε κάθε απάντηση.

Έτσι, μία απλή ερώτηση μπορεί να απαντηθεί γρήγορα, ενώ ένα πιο δύσκολο πρόβλημα μπορεί να λάβει περισσότερη επεξεργασία. Στα επιλέξιμα πακέτα προσφέρονται διαφορετικά επίπεδα reasoning, ενώ το Pro διαθέτει και την υψηλότερης δυνατότητας επιλογή GPT-5.6 Sol Pro.

Η έκδοση του GPT-5.6 Sol που αφορά τις καθημερινές συνομιλίες στο ChatGPT είναι διαφορετική από τις εκδόσεις που χρησιμοποιούνται σε άλλα προϊόντα. Οι υπάρχουσες εκδόσεις σε Work και Codex δεν αλλάζουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αναβάθμισης.

Λιγότερα πραγματολογικά λάθη

Ένας ακόμη στόχος της αναβάθμισης είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία των απαντήσεων. Η νέα έκδοση του GPT-5.6 Sol έχει σχεδιαστεί ώστε να δίνει περισσότερο εστιασμένες απαντήσεις, να προσαρμόζει καλύτερα το επίπεδο λεπτομέρειας στο ερώτημα και να περιορίζει περιττή μορφοποίηση ή υπερβολικά εκτενείς διατυπώσεις.

Παράλληλα, οι νέες εκδόσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση των πραγματολογικών σφαλμάτων και στη σωστότερη αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου το μοντέλο πρέπει να διορθώσει μια λανθασμένη παραδοχή αντί να συμφωνήσει απλώς με τον χρήστη.

Οι αλλαγές αναπτύσσονται σταδιακά, με το GPT-5.6 Luna να περνά στο Free και Go και τις απεριόριστες text συνομιλίες μαζί με το Think να ενεργοποιούνται στους χρήστες καθώς ολοκληρώνεται το rollout. Το αναβαθμισμένο GPT-5.6 Sol και ο reasoning slider έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται στα επιλέξιμα συνδρομητικά πακέτα.

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