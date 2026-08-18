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Η Anthropic δεν έχει καν εισαχθεί ακόμη στη Wall Street, ωστόσο οι προβλέψεις έχουν ήδη αρχίσει να τη θέλουν ικανή να εκτοπίσει τη SpaceX του Έλον Μασκ από την κορυφή και να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του 2026.

Οι πιθανότητες που καταγράφονται στις αγορές προβλέψεων δείχνουν ότι η Anthropic κλείνει γρήγορα την απόσταση από τη SpaceX στη μάχη για τη μεγαλύτερη IPO της χρονιάς, καθώς η ανάπτυξη των εσόδων της επιταχύνεται και ενισχύονται τα σενάρια για χρηματιστηριακό ντεμπούτο κατά το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Polymarket.

Μάλιστα, τα προγνωστικά της Polymarket δίνουν συγκεκριμένα 70% πιθανότητες η δημόσια εγγραφή να προχωρήσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

JUST IN: Anthropic is quickly closing the gap with SpaceX for the largest IPO of 2026. Odds have now climbed to 44%. pic.twitter.com/KD84FSua7m — Polymarket Money (@PolymarketMoney) August 17, 2026

Τα έσοδα της Anthropic αυξήθηκαν περισσότερο από 14 φορές στο δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, αναδεικνύοντας την ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε προκαταρκτικά έσοδα άνω των 11,5 δισ. δολαρίων για το τελευταίο ολοκληρωμένο τρίμηνο, έναντι 787 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και 4,73 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Με το ρυθμό αυτό, τα ετησιοποιημένα έσοδα της Anthropic για το 2026 βρίσκονται σε τροχιά να ξεπεράσουν τα 65 δισ. δολάρια, έναντι ρυθμού 47 δισ. δολαρίων τον Μάιο.

Η OpenAI, ο μεγάλος ανταγωνιστής της Anthropic στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιήσει χρηματιστηριακό ντεμπούτο αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, δεν εμφανίζεται στα στοιχεία της Polymarket ως διεκδικητής της μεγαλύτερης IPO του 2026.

Προς το παρόν, πάντως, η πρωτιά παραμένει στα χέρια της SpaceX.

70% chance Anthropic IPOs by end of October. https://t.co/OBt6KWvCmo — Polymarket (@Polymarket) August 17, 2026

Το ιστορικό ντεμπούτο της SpaceX

Η SpaceX καθόρισε επίσημα στις 11 Ιουνίου την τιμή διάθεσης των μετοχών της στα 135 δολάρια, προσφέροντας 555,6 εκατ. μετοχές. Η τιμολόγηση έδωσε στην εταιρεία αποτίμηση 1,78 τρισ. δολαρίων.

Η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ πραγματοποίησε το ιστορικό χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στον Nasdaq στις 12 Ιουνίου, όταν η μετοχή ξεκίνησε να διαπραγματεύεται περίπου το μεσημέρι στα 150 δολάρια.

Η μεγάλη ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές έδωσε περαιτέρω ώθηση στον τίτλο κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, με τη μετοχή να κλείνει τελικά στα 160,95 δολάρια.

Η άνοδος κατά 19,2% σε σχέση με την τιμή της IPO εκτόξευσε αμέσως τη χρηματιστηριακή αξία της SpaceX στα 2,1 τρισ. δολάρια.

Οι διακυμάνσεις που ακολούθησαν ήταν, ωστόσο, εντυπωσιακές. Η μετοχή έφθασε περίπου στα 225 δολάρια λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή, για να υποχωρήσει στη συνέχεια έως τα 104 δολάρια, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τη λήξη των περιόδων υποχρεωτικής διακράτησης μετοχών και τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας.

Έκτοτε η SpaceX έχει ανακάμψει περίπου στα 146 δολάρια ανά μετοχή, με τη χρηματιστηριακή αξία της να διαμορφώνεται στα 1,93 τρισ. δολάρια.

Η Anthropic φθάνει το 1 τρισ. δολάρια

Απέναντι στη SpaceX βρίσκεται πλέον ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic αποτιμάται σήμερα περίπου στο 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της ιδιωτικής αγοράς, ενώ η OpenAI βρίσκεται χαμηλότερα, στα περίπου 894 δισ. δολάρια.

Η επιτάχυνση των εσόδων της Anthropic αποτελεί το βασικό στοιχείο που αλλάζει τις ισορροπίες. Η μετάβαση από ετησιοποιημένο ρυθμό εσόδων 47 δισ. δολαρίων τον Μάιο σε περισσότερα από 65 δισ. δολάρια ενισχύει τις προσδοκίες ότι μια πιθανή είσοδός της στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα.

Εάν τελικά η Anthropic προχωρήσει σε IPO κατά το τέταρτο τρίμηνο και επιβεβαιωθούν οι σημερινές προσδοκίες, η μάχη για τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή του 2026 θα μπορούσε να μετατραπεί σε αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο από τα μεγαλύτερα επενδυτικά αφηγήματα της εποχής: την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαστημική οικονομία.

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