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Τρεις κορυφαίοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασαν νέα μοντέλα πριν μερικές ημέρες. Όλα υπόσχονται να είναι πιο προηγμένα, αλλά το σημαντικότερο άμεσο πλεονέκτημά τους ίσως να μην είναι το τι μπορούν να κάνουν, αλλά το πόσο λίγα χρεώνουν για να το κάνουν.

Τα νέα μοντέλα και η «μάχη του Token»

Οι κολοσσοί της Silicon Valley αλλάζουν στρατηγική, στρέφοντας τα πυρά τους στη μείωση του κόστους λειτουργίας:

OpenAI (GPT-5.6): Σχεδιάστηκε για να ολοκληρώνει περισσότερο έργο χρησιμοποιώντας σημαντικά λιγότερα tokens (τη βασική μονάδα δεδομένων που επεξεργάζονται τα μοντέλα), κάνοντας το λογισμικό πολύ πιο οικονομικό για τους πελάτες.

SpaceXAI (Grok 4.5): Η εταιρεία του Elon Musk υπόσχεται διπλάσια αποδοτικότητα σε tokens σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού.

Meta Platforms (Muse Spark 1.1): Ο Mark Zuckerberg δήλωσε στο Bloomberg ότι η τιμολόγηση του νέου μοντέλου της Meta είναι εξαιρετικά «ελκυστική».

Από το «Tokenmaxxing» στο… σοκ του λογαριασμού

Η ανανεωμένη έμφαση στο κόστος συμπίπτει με μια περίοδο αυστηρής εξέτασης των δαπανών από τους επιχειρηματικούς πελάτες.

Τι άλλαξε;

Νωρίτερα φέτος, οι εταιρείες ενθάρρυναν τους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αλόγιστα, σε μια πρακτική γνωστή ως «tokenmaxxing». Ωστόσο, η στροφή εταιρειών ανάπτυξης (όπως η Anthropic PBC) σε τιμολόγηση βάσει χρήσης (αντί για σταθερή μηνιαία συνδρομή) προκάλεσε ένα απότομο «σοκ τιμών» στην αγορά.

Ο Gautier Cloix, Διευθύνων Σύμβουλος της παρισινής startup H Company, ανέφερε πως στελέχη επιχειρήσεων είδαν τους λογαριασμούς τους να εκτοξεύονται. Χαρακτηριστικά, ένας CEO του έδειξε μηνιαίο τιμολόγιο για τη χρήση μοντέλων των OpenAI και Anthropic που άγγιζε τα εκατομμύρια δολάρια.

«Οι εταιρείες ξοδεύουν πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν», εξηγεί ο Gil Luria, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στη DA Davidson & Co. «Καθώς βλέπουν αυτά τα κόστη να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, αρχίζουν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την αποδοτικότητα».

Η στρατηγική των δημιουργών: Επιθετικότητα vs. Ισορροπία

Οι προγραμματιστές καλούνται τώρα να λύσουν μια δύσκολη εξίσωση: να προσφέρουν οικονομικές λύσεις χωρίς να υποτιμήσουν τις υπηρεσίες τους σε βαθμό που να μην μπορούν να αποσβέσουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επένδυσαν σε τσιπ και κέντρα δεδομένων.

Η επιθετική στάση της Meta

Η Meta, η οποία επωφελείται από μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση διαδικτυακής διαφήμισης, είναι έτοιμη να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Ο Zuckerberg τονίζει ότι τα περιθώρια κέρδους άλλων εργαστηρίων είναι «ακραία» και στοχεύει να προσφέρει AI υψηλού επιπέδου σε πολύ πιο προσιτό κόστος.

Η προσεκτική ισορροπία της OpenAI

Με σαφώς μικρότερα περιθώρια ελιγμών, η OpenAI αναγνωρίζει την ανάγκη να παραμείνει ανταγωνιστική. Ο Sam Altman δήλωσε στο CNBC ότι εστιάζουν πλέον στην παροχή πραγματικής αξίας σε σχέση με το κόστος. Η ρητορική αυτή απέχει πολύ από πέρυσι, όταν η εταιρεία εξέταζε συνδρομές χιλιάδων δολαρίων. Πλέον, εκτός από αποδοτικότερα μοντέλα, παρέχουν στις επιχειρήσεις εργαλεία ελέγχου των δαπανών τους και αναλυτικά στοιχεία χρήσης των πιστώσεών τους.

Οι εναλλακτικές λύσεις που απειλούν τους «μεγάλους»

Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται πιο προσεκτικές, στρέφονται σε εναλλακτικές οδούς:

Προσιτά Ανοιχτά Μοντέλα: Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η DeepSeek, έχουν κατακλύσει την αγορά με φθηνότερα open-source μοντέλα. Αν και υστερούν σε κορυφαίες δυνατότητες, είναι επαρκή για τις καθημερινές εργασίες.

Υπηρεσίες Δρομολόγησης (Model Routers): Πλατφόρμες όπως το OpenRouter (το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 100 εκατ. δολαρίων τον Μάιο) επιτρέπουν στους χρήστες να εναλλάσσονται αυτόματα ανάμεσα σε εκατοντάδες μοντέλα, επιλέγοντας πάντα την πιο οικονομική λύση για την εκάστοτε εργασία.

Στο στόχαστρο η Anthropic

Η νέα εστίαση στην τιμή ασκεί τεράστια πίεση στην Anthropic, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στην τεχνολογία, αλλά τα μοντέλα της Opus και Fable παραμένουν από τα πιο ακριβά της αγοράς ανά εργασία.

Ο Elon Musk έσπευσε να εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία, στοχεύοντας απευθείας την Anthropic κατά την παρουσίαση του Grok 4.5:

«Είναι ένα μοντέλο της κατηγορίας Opus», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα, «αλλά ταχύτερο, πιο αποδοτικό σε επίπεδο token και χαμηλότερου κόστους».

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