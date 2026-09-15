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Η Google προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της διαδικτυακής αναζήτησης στην Ευρώπη, επιχειρώντας να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και ειδικότερα με το πλαίσιο του Digital Markets Act (DMA).

Η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι νέες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για την εμπειρία των χρηστών όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βασίζονται στην επισκεψιμότητα από τη μηχανή αναζήτησης.

Σύμφωνα με τη Google, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στην ποιότητα και στη λειτουργία των υπηρεσιών αναζήτησης στην Ευρώπη, με την εταιρεία να εκτιμά ότι οι νέοι κανόνες περιορίζουν χρήσιμες λειτουργίες και ενισχύουν τον ρόλο των διαδικτυακών μεσαζόντων.

Νέα μορφή στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον τρόπο παρουσίασης υπηρεσιών που σχετίζονται με αγορές, ταξίδια, ξενοδοχεία, μεταφορές και εστίαση.

Με το νέο μοντέλο, η Google θα εμφανίζει διαφορετική διάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης, δίνοντας μεγαλύτερο χώρο σε υπηρεσίες κάθετης αναζήτησης (Vertical Search Services – VSS), δηλαδή εξειδικευμένες πλατφόρμες που συγκεντρώνουν πληροφορίες για συγκεκριμένους κλάδους.

Σε αυτές περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως πλατφόρμες κρατήσεων ξενοδοχείων, αεροπορικών εισιτηρίων ή εστιατορίων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες αναμένεται να αποκτήσουν αυξημένη προβολή στα αποτελέσματα, σε σύγκριση με επιχειρήσεις που εμφανίζονται απλώς με τα βασικά στοιχεία τους, όπως η ιστοσελίδα, το τηλέφωνο και η διεύθυνση.

Η Google υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε λιγότερο άμεση σύνδεση των χρηστών με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, καθώς οι ενδιάμεσες πλατφόρμες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη παρουσία.

Το πρόστιμο των 460 εκατ. ευρώ και η πίεση από την ΕΕ

Η απόφαση της Google έρχεται μετά τις αυξανόμενες πιέσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού.

Η εταιρεία είχε βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ, καθώς κρίθηκε ότι ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης σε τομείς όπως οι αγορές, τα ξενοδοχεία, οι μεταφορές και οι αθλητικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του DMA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Google να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας της στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και το 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Η Google υποστηρίζει ότι εφαρμόζει τις αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά θεωρεί ότι το νέο πλαίσιο δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η Google προειδοποιεί για επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι νέες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την οργανική επισκεψιμότητα μέσω της Google.

Σύμφωνα με τη θέση της εταιρείας, προηγούμενες προσαρμογές λόγω του Digital Markets Act είχαν ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση της δωρεάν απευθείας επισκεψιμότητας προς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα των κρατήσεων.

Η ανησυχία αφορά κυρίως επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μεγάλα διαφημιστικά κονδύλια και βασίζονται στην παρουσία τους στα αποτελέσματα αναζήτησης για να προσεγγίσουν πελάτες.

Η Google αναφέρει ότι οι νέες αλλαγές δοκιμάστηκαν σε εκατομμύρια χρήστες στην Ευρώπη και ότι τα αποτελέσματα έδειξαν πως αρκετοί χρήστες χρειάζονταν περισσότερες προσπάθειες αναζήτησης για να εντοπίσουν τις πληροφορίες που αναζητούσαν.

Πάνω από 10 δισ. ευρώ τα πρόστιμα κατά της Google στην Ευρώπη

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Google και των ευρωπαϊκών αρχών δεν είναι νέα. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ερευνών για ζητήματα ανταγωνισμού.

Οι συνολικές αντιμονοπωλιακές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Google ξεπερνούν πλέον τα 10 δισ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες διαμάχες μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Οι αποφάσεις της ΕΕ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αμερικανική πλευρά να έχει ασκήσει κριτική στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η Google, πάντως, συνεχίζει να διατηρεί κυρίαρχη θέση στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης, όμως το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλάζει σταδιακά τους κανόνες λειτουργίας της.

Η μεγάλη αλλαγή για την ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά

Οι νέοι κανόνες αποτελούν ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την ισχύ των μεγαλύτερων ψηφιακών πλατφορμών και να δημιουργήσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Για τη Google, η πρόκληση είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και στη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.

Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι αν οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες ευκαιρίες προβολής ή αν τελικά θα αυξήσουν την εξάρτηση από μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων και ψηφιακούς μεσάζοντες.

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