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Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, προχώρησε σε 20ετή συμφωνία για την αγορά πυρηνικής ενέργειας από την Constellation Energy, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες σπεύδουν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την εκρηκτική ανάπτυξη των data centers.

Η συμφωνία αφορά 890 MW νέας ηλεκτρικής ισχύος, η οποία πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι δύο εταιρείες, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg. Η Constellation θα επενδύσει περισσότερα από 4,3 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη της νέας ισχύος.

Η δυναμικότητα θα ενταχθεί στο δίκτυο PJM Interconnection, τον μεγαλύτερο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης επαναφέρει την πυρηνική ενέργεια

Οι τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλουν στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την πυρηνική ενέργεια, η οποία προσφέρει σταθερή ηλεκτροπαραγωγή όλο το 24ωρο χωρίς εκπομπές.

Οι πρόσφατες συμφωνίες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς η αδειοδότηση και η κατασκευή νέων αντιδραστήρων μπορεί να απαιτήσουν μία δεκαετία ή και περισσότερο. Παράλληλα, η επόμενη γενιά τεχνολογιών πυρηνικής σχάσης αναμένεται να χρειαστεί ακόμη αρκετά χρόνια μέχρι να αναπτυχθεί ευρέως.

Η συμφωνία της Google έρχεται λίγο μετά από αντίστοιχη συμφωνία της Amazon με την Constellation. Η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και cloud συμφώνησε την προηγούμενη εβδομάδα να αγοράσει 690 MW ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης ισχύος από την αναβάθμιση του πυρηνικού σταθμού Calvert Cliffs στο Μέριλαντ.

Οι κινήσεις της Google και των Big Tech

Η Google έχει ήδη συνάψει αρκετές συμφωνίες με παραγωγούς πυρηνικής ενέργειας.

Πέρυσι συμφώνησε να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια από τη NextEra Energy, σε μια συμφωνία που θα στηρίξει τα σχέδια της εταιρείας ενέργειας για την επανεκκίνηση του πυρηνικού αντιδραστήρα Duane Arnold στην Άιοβα, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2020.

Τον περασμένο μήνα, η Google εξασφάλισε επίσης νέα δυναμικότητα από τη Southern Co., χρηματοδοτώντας αναβαθμίσεις σε δύο πυρηνικούς σταθμούς.

Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και η Microsoft, η οποία το 2024 συμφώνησε να αγοράσει την ηλεκτρική ενέργεια από τον πυρηνικό σταθμό Three Mile Island, που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Η Constellation σχεδιάζει να επανεκκινήσει τον αντιδραστήρα στην εγκατάσταση της Πενσιλβάνια το επόμενο έτος.

Η επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας

Η πυρηνική ενέργεια είχε βρεθεί αντιμέτωπη με έντονη αμφισβήτηση στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια και οι μεγάλες υπερβάσεις κόστους είχαν οδηγήσει σε υποχώρηση του ενδιαφέροντος παγκοσμίως.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η τάση έχει αντιστραφεί και η πυρηνική ενέργεια βρίσκεται σε φάση παγκόσμιας αναβίωσης.

Πέρα από την αυξανόμενη ζήτηση του τεχνολογικού κλάδου για ηλεκτρική ενέργεια λόγω των data centers, πολλές χώρες στρέφονται εκ νέου στην πυρηνική ενέργεια ως τρόπο να αντιμετωπίσουν την άνοδο της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, περιορίζοντας παράλληλα τις εκπομπές.

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