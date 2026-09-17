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Ο επικεφαλής της Snap Inc., Έβαν Σπίγκελ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εταιρεία να εφαρμόσει όρια χρόνου χρήσης για εφήβους στο Snapchat, μετά την πίεση της Meta προς τις υπόλοιπες πλατφόρμες να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Snap δήλωσε ότι ένας ανώτατος ημερήσιος περιορισμός στον χρόνο που περνούν οι νεότεροι χρήστες στην εφαρμογή θα μπορούσε να αποτελέσει «σημαντικό βήμα» για ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου.

Η πίεση της Meta για περιορισμούς στους εφήβους

Η συζήτηση γύρω από τα όρια χρήσης των κοινωνικών δικτύων εντείνεται μετά τη συμφωνία της Meta με πολιτείες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης για τον σχεδιασμό των εφαρμογών της και τις επιπτώσεις τους στους νεαρούς χρήστες.

Η Meta συμφώνησε να εφαρμόσει προεπιλεγμένο ημερήσιο όριο δύο ωρών για εφήβους στις πλατφόρμες της, μαζί με μέτρα όπως η σίγαση ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια σχολικών ωρών και περιορισμούς στη νυχτερινή χρήση. Η εταιρεία έχει αρνηθεί ότι παραδέχθηκε οποιαδήποτε παράβαση στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο Σπίγκελ ανέφερε ότι η Snap εξετάζει προσεκτικά τους όρους αυτής της συμφωνίας και πως η εταιρεία θέλει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους.

Νέα «έξυπνα» γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με τη συζήτηση για την προστασία των εφήβων, η Snap παρουσίασε νέες δυνατότητες για τα Specs, τα έξυπνα γυαλιά επόμενης γενιάς που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη.

Η συσκευή θα μπορεί να προτείνει ενέργειες και περιεχόμενο με βάση τους στόχους, τις σχέσεις και τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη. Παράλληλα, θα προσφέρει δυνατότητες όπως προβολή ψηφιακών στοιχείων πάνω στον πραγματικό κόσμο, αναπαραγωγή βίντεο και ζωντανή μετάφραση σε 60 γλώσσες.

Η τιμή των Specs στις ΗΠΑ θα ανέρχεται στα 2.195 δολάρια, ενώ στη Βρετανία θα διαμορφώνεται στις 1.995 λίρες, με αρχικό κοινό-στόχο τους λάτρεις της τεχνολογίας, τους προγραμματιστές και τις επιχειρήσεις.

Η μάχη των εταιρειών για τα AI γυαλιά

Η Snap επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία προϊόντων ανάμεσα στα ογκώδη VR headsets και στα ελαφρύτερα έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν ανταγωνιστές της.

Ο Σπίγκελ υποστήριξε ότι τα Specs συνδυάζουν ισχυρή υπολογιστική δυνατότητα με μικρό βάρος περίπου 130 γραμμαρίων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των έξυπνων γυαλιών συνοδεύεται από αυξημένες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Η Snap υποστηρίζει ότι τα Specs δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και διαθέτουν φωτεινή ένδειξη όταν καταγράφουν βίντεο ή φωτογραφίες, ώστε οι γύρω άνθρωποι να γνωρίζουν ότι γίνεται καταγραφή.

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά από περιστατικά που αφορούσαν τα έξυπνα γυαλιά της Meta, όπου χρήστες προσπάθησαν να παρακάμψουν τις ενδείξεις καταγραφής. Η Meta έχει αναφέρει ότι απενεργοποίησε εξ αποστάσεως κάμερες σε συσκευές όπου εντοπίστηκε παραποίηση των μηχανισμών ένδειξης.

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