Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Να αναστείλει τις εργασίες για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων σε δύο δήμους της Φινλανδίας το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάλεσε την Google αρμόδια φινλανδική εποπτική αρχή.

Τα έργα στις πόλεις Μούχος και Καγιάανι, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, αποτελούν μέρος της επένδυσης ύψους 13 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η Google στη Φινλανδία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενιαία επένδυση του αμερικανικού ομίλου στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχει προκαλέσει την παρέμβαση των αρχών. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μούχος την περασμένη εβδομάδα, καταγράφηκε έντονη δραστηριότητα εκσκαφέων γύρω από το εργοτάξιο.

Το δάσος που «εξαφανίστηκε»

Μπροστά από το αγρόκτημα κατοίκου της περιοχής, το δάσος που βρισκόταν σε οικόπεδο το οποίο είχε αποκτήσει η Google είχε ήδη αποψιλωθεί, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των φινλανδικών αρχών.

Η εποπτική υπηρεσία ζήτησε να σταματήσουν «όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά το περιβάλλον» στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων κέντρων δεδομένων σε Μούχος και Καγιάανι.

Η αρχή ερευνά ειδικότερα εάν η Tuike Finland, η εταιρεία που εκπροσωπεί την Google, προχώρησε στην αποψίλωση περισσότερων από 3.000 στρεμμάτων δασικής έκτασης στο Μούχος χωρίς να έχει προηγηθεί η υποχρεωτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με το αίτημα αναστολής, η εποπτική αρχή προειδοποιεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διαδικασία αναγκαστικών μέτρων.

Η απάντηση της Google

Η Google αναγνώρισε τις ανησυχίες που έχουν προκύψει και δεσμεύτηκε να εξετάσει τα συμπεράσματα των φινλανδικών αρχών.

«Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και αναγνωρίζουμε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ανταποκριθήκαμε στα δικά μας υψηλά πρότυπα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Google, Σοντρ Ρόναντερ.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία θα μελετήσει τα συμπεράσματα της αρμόδιας υπηρεσίας και θα ακολουθήσει τις συστάσεις της.

Παράλληλα, ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει αντίστοιχες υποδομές σε δύο ακόμη πόλεις, τη Βάαλα και τη Χάμινα, όπου ήδη λειτουργεί κέντρο δεδομένων.

Γιατί η Φινλανδία προσελκύει τα data centers

Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων. Το ψυχρό κλίμα, η σχετικά σταθερή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται σε μεγάλο βαθμό από πυρηνικές μονάδες, καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες παραγωγής αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για τέτοιες υποδομές. Δεκάδες ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή στη χώρα, ενώ σχεδιάζονται πολλά ακόμη, μεταξύ άλλων από τη Microsoft και το TikTok.

Η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου, όμως, συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις τιμές της ενέργειας, την αντοχή του ηλεκτρικού δικτύου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η συζήτηση έχει ήδη μεταφερθεί και σε πολιτικό επίπεδο. Αίτημα πολιτών για αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας των data centers και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα συγκέντρωσε περίπου 84.000 υπογραφές και αναμένεται να συζητηθεί στο φινλανδικό κοινοβούλιο.

Διαβάστε ακόμη

“Εγωτίτιδα”: Η νέα ελληνική ασθένεια

10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Παράνομος τζόγος: Σφίγγει ο κλοιός σε social media – influencers, «κόφτης» σε πληρωμές και αναλήψεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ