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Η Google ανακοίνωσε το Gemini 4 Argon, ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σύνθετων επαγγελματικών διαδικασιών και απαιτητικών τεχνικών εργασιών.

Τα λεγόμενα «μοντέλα αιχμής» (frontier models) αποτελούν την πλέον εξελιγμένη κατηγορία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ενσωματώνουν τεχνολογικές δυνατότητες που υπερβαίνουν εκείνες των προηγούμενων εκδόσεων.

Το Gemini 4 Argon είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής Gemini, διαθέτοντας βελτιωμένες δυνατότητες συλλογισμού και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών. Το νέο μοντέλο παρέχει ταχύτερες και πιο σαφείς απαντήσεις, περιορίζοντας τις επαναλήψεις και τις γενικόλογες διατυπώσεις. Παράλληλα, όταν αναλαμβάνει πιο απαιτητικές διαδικασίες, ενημερώνει τους χρήστες συχνότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια για την εξέλιξη των εργασιών του.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στον τομέα του προγραμματισμού και της δημιουργίας κώδικα. Προκειμένου να καταστήσει ευκολότερη τη μετάβαση από τη συνομιλία στην ανάπτυξη λογισμικού, η Google ενσωματώνει απευθείας στην εφαρμογή Gemini για macOS το Google Antigravity, ένα αυτόνομο περιβάλλον προγραμματισμού που αξιοποιεί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, η νέα έκδοση απλοποιεί τη διαδικασία ανάθεσης και ολοκλήρωσης εργασιών μέσα από το βασικό περιβάλλον της εφαρμογής. Με μια απλή μετάβαση από την επιλογή «Συνομιλία» (chat) στην επιλογή «Εργασίες» (tasks), οι χρήστες μπορούν να αναθέτουν στο Gemini συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες το σύστημα συνεχίζει να εκτελεί ακόμη και όταν εκείνοι βρίσκονται μακριά από τον υπολογιστή τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διεκπεραίωση καθημερινών υποχρεώσεων, τόσο στις υπηρεσίες της Google όσο και σε άλλες εφαρμογές.

Παράλληλα, το Gemini υποστηρίζει πλέον διασύνδεση με περισσότερες από 40 εφαρμογές, μεταξύ των οποίων οι Instacart, OpenTable, Adobe και Shopify. Οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν διαφορετικές εργασίες, από αγορές ειδών διατροφής και κρατήσεις σε εστιατόρια έως τη δημιουργία σχεδίων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Πρόσβαση στο Gemini 4 Argon αποκτούν πλέον οι συνδρομητές των προγραμμάτων Google AI Pro και Ultra, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις αναβαθμισμένες λειτουργίες του και να αναθέτουν εργασίες στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

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