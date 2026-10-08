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Ο δημοφιλής YouTuber Gossip Goblin (Zack London) έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας του Gods Don’t Give Gifts, μιας παραγωγής μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 4 Δεκεμβρίου σε περιορισμένη διανομή, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα του Edward Saatchi και της Fable, μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από την Amazon ενώ η πρώτη της παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στην αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Πρόκειται για την πρώτη ταινία AI που λαμβάνει αυστηρή αξιολόγηση MPA (R), ενώ παράλληλα στοχεύει επίσημα να διεκδικήσει υποψηφιότητα στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων» στα Βραβεία Όσκαρ, όπως μεταδίδει το deadline.

Ψυχεδελικός μεταανθρωπισμός και σκοτεινή σάτιρα

Πιστό στο ιδιαίτερο εικαστικό στυλ του Zack London, το φιλμ ξεχωρίζει για τα ψυχεδελικά του οπτικά εφέ. Η υπόθεση τοποθετείται στον δυστοπικό κόσμο του «Δεύτερου Κύκλου της Ανθρωπότητας», όπου η ραγδαία εξέλιξη του μεταανθρωπισμού έχει μεταμορφώσει ριζικά την ανθρώπινη φύση και την κοινωνική δομή.

Η προωθητική καμπάνια της ταινίας ακολουθεί παραδοσιακή κινηματογραφική διαδρομή, με το τρέιλερ και τις αφίσες να τοποθετούνται άμεσα στα φουαγιέ των αιθουσών, ενώ εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και η διαφήμιση σε εξωτερικές πινακίδες.

Η εποχή των YouTubers και το «Toy Story» της νέας γενιάς

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της αγοράς, που τον τελευταίο χρόνο επενδύει συστηματικά σε ανεξάρτητους δημιουργούς του YouTube με αποδεδειγμένη εμπορική επιτυχία, όπως συνέβη με παραγωγές τύπου Obsession, Backrooms και Iron Lung.

Ο παραγωγός Edward Saatchi υπογραμμίζει την ιστορική σημασία του εγχειρήματος, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η διεξαγωγή μιας πλήρους ακαδημαϊκής εκστρατείας με προβολές για τα μέλη της Ακαδημίας. Όπως σημειώνει, το Gods Don’t Give Gifts φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως το «Toy Story» της δικής μας γενιάς στο πεδίο των animation — αυτή τη φορά όμως μέσα από μια σκοτεινή, ωμή και σατιρική ματιά που αποτυπώνει τους σύγχρονους φόβους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του ανθρώπινου είδους.

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