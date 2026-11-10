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Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που θα μπορεί να συνομιλεί με ανθρώπους, να αναγνωρίζει χειρονομίες και να χειρίζεται καθημερινά αντικείμενα βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων τεχνολογικών πειραμάτων της Meta, καθώς ο αμερικανικός όμιλος επιχειρεί να επεκτείνει τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τις οθόνες και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σε συνεργασία με την κινεζική εταιρεία ρομποτικής Fourier, η Meta ανέπτυξε το Max, ένα πρωτότυπο ανθρωποειδές ρομπότ με ύψος 1,5 μέτρο και βάρος 48 κιλά, το οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει τη βάση για εφαρμογές μέσα στο σπίτι.

Το εγχείρημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μηχανών που δεν θα περιορίζονται στην εκτέλεση προκαθορισμένων κινήσεων, αλλά θα μπορούν να αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των ανθρώπων και να ανταποκρίνονται με πιο φυσικό τρόπο.

Η Meta φέρεται να έχει θέσει ως βασικές προτεραιότητες την αναγνώριση φωνής, την κατανόηση χειρονομιών και τη διατήρηση οπτικής επαφής, χαρακτηριστικά που θεωρεί απαραίτητα για την αλληλεπίδραση ανθρώπων και ρομπότ.

Το πρώτο πρωτότυπο, με την εσωτερική ονομασία Max, αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες μέσα σε μόλις τρεις μήνες, αξιοποιώντας ειδικά προσαρμοσμένο εξοπλισμό που βασίζεται σε υφιστάμενες ρομποτικές πλατφόρμες της Fourier.

Η συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αρχική κατασκευή.

Από τον Σεπτέμβριο, η Meta έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας δεύτερης έκδοσης, του Max 2, με στόχο τη βελτίωση των χεριών, του κορμού και των δυνατοτήτων αντίληψης του περιβάλλοντος.

Πώς λειτουργεί το Max – Τα χαρακτηριστικά του ανθρωποειδούς ρομπότ

Το Max ενσωματώνει σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με τις υπάρχουσες κατασκευές της Fourier.

Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αναλογίες του σώματος, τον σχεδιασμό της κεφαλής, την οθόνη και τη διάταξη των καμερών, ώστε το ρομπότ να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα χέρια του, τα οποία διαθέτουν πέντε δάχτυλα και έχουν σχεδιαστεί για τον χειρισμό μικρών αντικειμένων, όπως μπουκάλια και παιχνίδια.

Παράλληλα, ηχητικά συστήματα ενσωματωμένα στο στήθος επιτρέπουν στο ρομπότ να παράγει ήχο, ενώ το πρόσωπό του μπορεί να εμφανίζει εκφράσεις που διευκολύνουν την επικοινωνία.

Η δυνατότητα αυτή αποσκοπεί στο να γίνεται πιο κατανοητή η συμπεριφορά της μηχανής, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου απαιτείται συνεργασία με έναν άνθρωπο.

Αναγνωρίζει εντολές από πέντε μέτρα και χειρονομίες από τρία

Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η Meta δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα του Max να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ρομπότ θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει προφορικές εντολές από απόσταση περίπου πέντε μέτρων και να ερμηνεύει χειρονομίες από απόσταση τριών μέτρων.

Επιπλέον, η εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι το Max θα διατηρεί οπτική επαφή κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Ένας ακόμη στόχος είναι να μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε στιγμή.

Για παράδειγμα, το ρομπότ θα πρέπει να δείχνει εάν ακούει μια εντολή, επεξεργάζεται πληροφορίες, μιλά ή δεν είναι βέβαιο για τον τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας.

Η συγκεκριμένη λειτουργία θεωρείται σημαντική για την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, ιδιαίτερα εάν τα ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε οικιακούς χώρους.

Η εξαγορά και το σχέδιο για τον πράκτορα AI «Muse»

Η ανάπτυξη του Max ακολουθεί την εξαγορά της Assured Robot Intelligence από τη Meta, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στη μηχανική μάθηση για ρομπότ και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο ενδιαφέρον του ομίλου για τη σύνδεση των συστημάτων AI που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές με φυσικές μηχανές που θα μπορούν να εκτελούν εργασίες στον πραγματικό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Meta, Άντριου Μπόσγουορθ (Andrew Bosworth), έχει συζητήσει εσωτερικά το ενδεχόμενο τα ανθρωποειδή ρομπότ να αποτελέσουν τη φυσική ενσάρκωση του πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης «Muse» της εταιρείας.

Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε τη μεταφορά δυνατοτήτων που σήμερα περιορίζονται στο ψηφιακό περιβάλλον σε συσκευές οι οποίες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους και αντικείμενα.

Προς το παρόν, πάντως, το εγχείρημα βρίσκεται σε καθαρά ερευνητικό και πειραματικό στάδιο.

Η Meta έχει ξεκαθαρίσει ότι η συνεργασία της με τη Fourier δεν συνεπάγεται επικείμενη εμπορική διάθεση ανθρωποειδών ρομπότ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια πώλησης των ρομπότ που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας.

Έτσι, το Max αποτελεί προς το παρόν μια προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης και όχι ένα προϊόν που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην καταναλωτική αγορά.