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Καμπανάκι για το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέρδη που παράγουν χτυπά η Morningstar DBRS, προειδοποιώντας ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι των ΗΠΑ θα συνεχίσουν έως το 2028 να δαπανούν κεφάλαια με ρυθμούς που ξεπερνούν την αύξηση της λειτουργικής τους κερδοφορίας.

Στη νέα έκθεσή του, με τίτλο «Hyperscalers: AI Investment Will Outpace Near-Term Earnings», ο οίκος αξιολόγησης εξετάζει τις επενδυτικές προοπτικές των Amazon, Meta, Alphabet και Microsoft, επισημαίνοντας ότι η πρωτοφανής κούρσα ανάπτυξης υποδομών AI δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική τους ευελιξία.

Παρότι οι τέσσερις εταιρείες διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και σημαντική δυνατότητα δημιουργίας μετρητών, η Morningstar DBRS προειδοποιεί ότι ένα δυσμενές σενάριο, στο οποίο οι αποδόσεις των επενδύσεων αποδειχθούν χαμηλότερες των προσδοκιών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του δανεισμού και επιδείνωση των πιστωτικών τους δεικτών.

Επενδύσεις που φτάνουν έως και το 111% του EBITDA

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της PitchBook που επεξεργάστηκε η Morningstar DBRS, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεσσάρων εταιρειών αναμένεται να διατηρηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα την επόμενη διετία.

Κατά μέσο όρο, οι επενδύσεις τους αντιστοιχούσαν στο 43% του EBITDA το 2024, ποσοστό που αυξήθηκε στο 60% το 2025.

Για το 2026 προβλέπεται εκτίναξη στο 90%, ενώ το 2027 ο δείκτης αναμένεται να φτάσει στο 94%, προτού υποχωρήσει στο 81% το 2028.

Η μεγαλύτερη αναλογία επενδύσεων προς λειτουργικά κέρδη αναμένεται να καταγραφεί στη Meta, όπου οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται να αντιστοιχούν στο 97% του EBITDA το 2026 και στο 111% το 2027.

Στην Amazon, ο αντίστοιχος δείκτης εκτιμάται στο 101% το 2026 και στο 100% το 2027, ενώ για την Alphabet προβλέπονται ποσοστά 86% και 99% αντίστοιχα.

Συγκριτικά χαμηλότερη εμφανίζεται η αναλογία στη Microsoft, με τις επενδύσεις να αντιστοιχούν στο 79% του EBITDA το 2026, στο 73% το 2027 και στο 62% το 2028.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος των κεφαλαίων που δεσμεύουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, προτού αποκομίσουν το σύνολο των αναμενόμενων οικονομικών οφελών.

Πόσα επιπλέον κέρδη δημιουργούν οι επενδύσεις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Morningstar DBRS στον δείκτη αύξησης του EBITDA σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του προηγούμενου έτους.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει πόσο γρήγορα αυξάνονται τα λειτουργικά κέρδη σε σύγκριση με το ύψος των πρόσφατων επενδύσεων, χωρίς να αποτελεί άμεση μέτρηση της απόδοσης κάθε μεμονωμένου έργου AI.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για κάθε 1 δολάριο επενδύσεων του προηγούμενου έτους, η αύξηση του EBITDA την επόμενη χρονιά θα αντιστοιχεί γενικά σε μόλις 20 έως 40 σεντς.

Ο μέσος δείκτης για τις τέσσερις εταιρείες προβλέπεται να υποχωρήσει από 50% το 2025 σε 39% το 2026, ενώ θα διαμορφωθεί στο 30% τόσο το 2027 όσο και το 2028.

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιρειών είναι αξιοσημείωτες.

Στη Meta, ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 58% το 2025 σε μόλις 21% το 2028, ενώ στην Alphabet προβλέπεται πτώση από 64% το 2026 σε 27% το 2028.

Αντίθετα, η Microsoft αναμένεται να καταγράψει σταδιακή βελτίωση, από 23% το 2026 σε 37% το 2028.

Το βασικό συμπέρασμα του οίκου είναι ότι σημαντικό μέρος της οικονομικής δικαιολόγησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη εξαρτάται από την ανάπτυξη της κερδοφορίας σε βάθος χρόνου, και όχι απαραίτητα από τα αποτελέσματα του πρώτου έτους μετά την πραγματοποίησή τους.

Ο μεγάλος κίνδυνος για τις ταμειακές ροές

Η Morningstar DBRS υπογραμμίζει ότι ο σημαντικότερος πιστωτικός κίνδυνος δεν προέρχεται αποκλειστικά από το μέγεθος των επενδύσεων, αλλά από το ενδεχόμενο η αύξηση των λειτουργικών κερδών να επιβραδυνθεί ή να γίνει αρνητική, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παραμένουν υψηλές.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξημένη μόχλευση, ασθενέστερες ελεύθερες ταμειακές ροές και περιορισμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μέρος των επενδύσεων χρηματοδοτείται μέσω εκδόσεων χρέους.

Εάν η ανάπτυξη των κερδών δεν συμβαδίσει με τις επενδυτικές δεσμεύσεις, η δυνατότητα των εταιρειών να απορροφούν τις χρηματοδοτικές πιέσεις θα μπορούσε να περιοριστεί.

Γιατί οι μικρότερες εταιρείες κινδυνεύουν περισσότερο

Παρά τις προειδοποιήσεις, η Morningstar DBRS δεν εκτιμά ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι αντιμετωπίζουν τον ίδιο βαθμό κινδύνου με τις μικρότερες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος AI.

Η μεγάλη κλίμακα δραστηριοτήτων, οι ισχυρές ταμειακές ροές και η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία προσφέρουν στις Amazon, Meta, Alphabet και Microsoft σημαντικά περιθώρια απορρόφησης ενδεχόμενων πιέσεων.

Αντίθετα, μικρότερες εταιρείες με περισσότερο συγκεντρωμένη δραστηριότητα και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρότερες επιπτώσεις στην πιστοληπτική τους ικανότητα.

Ο οίκος προειδοποιεί έτσι για το ενδεχόμενο διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ των ισχυρότερων τεχνολογικών ομίλων και των μικρότερων παικτών, εφόσον επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των εσόδων και των λειτουργικών κερδών που συνδέονται με την AI.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης διετίας

Κατά τη Morningstar DBRS, η βιωσιμότητα του επενδυτικού κύματος στην τεχνητή νοημοσύνη θα εξαρτηθεί από τη συνεχιζόμενη αύξηση της χρήσης των σχετικών τεχνολογιών, τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησής τους και την ευρύτερη υιοθέτησή τους από επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η έκθεση δεν αμφισβητεί τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αναδεικνύει μια κρίσιμη ανισορροπία: οι εταιρείες επενδύουν σήμερα σε υποδομές με την προσδοκία ότι τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη θα εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια.

Για τις αγορές και τους πιστωτές, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η μελλοντική αύξηση της ζήτησης και των εσόδων θα αποδειχθεί αρκετή ώστε να δικαιολογήσει την πρωτοφανή κλίμακα των σημερινών δαπανών.

Το διάστημα έως το 2028 αναδεικνύεται, επομένως, σε κρίσιμη περίοδο για τη χρηματοοικονομική δοκιμασία του AI boom, με τους τεχνολογικούς κολοσσούς να διαθέτουν ισχυρές άμυνες, αλλά και με τις μικρότερες εταιρείες να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη έκθεση σε μια ενδεχόμενη απογοήτευση από τις αποδόσεις των επενδύσεων.