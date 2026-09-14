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Οι χρήστες φαίνεται πως φροντίζουν περισσότερο την «ψηφιακή καθαριότητα» των κινητών τους από εκείνη των υπολογιστών τους, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky. Παρότι οι δύο κατηγορίες συσκευών αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, οι πρακτικές συντήρησης και ασφάλειας διαφέρουν αισθητά.

Η έρευνα που πραγματοποίησε το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky το 2026 δείχνει ότι οι κάτοχοι smartphones είναι κατά κανόνα πιο συνεπείς σε ενέργειες όπως οι ενημερώσεις λογισμικού και η διαγραφή εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούν. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πρακτικές που συνδέονται άμεσα με την προστασία προσωπικών δεδομένων, η εικόνα είναι λιγότερο ενθαρρυντική και στις δύο συσκευές.

Περισσότερη φροντίδα στα smartphones

Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται στις ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών. Το 77% των χρηστών smartphones δηλώνει ότι πραγματοποιεί τακτικά updates, όταν στους χρήστες υπολογιστών το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 53%.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στη διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο. Το 72% των χρηστών κινητών διαγράφει ή οργανώνει τακτικά φωτογραφίες και βίντεο, έναντι μόλις 49% στους υπολογιστές.

Η τάση αντιστρέφεται όταν εξετάζεται η οργάνωση αρχείων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Μόλις το 46% των χρηστών smartphones ακολουθεί συγκεκριμένο σύστημα για την ταξινόμηση αρχείων και email, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 57% μεταξύ των χρηστών υπολογιστών.

Γιατί οι εφαρμογές «φεύγουν» ευκολότερα από το κινητό

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στη διαγραφή λογισμικού που δεν χρησιμοποιείται. Το 73% των χρηστών smartphones διαγράφει εφαρμογές που χρησιμοποιεί σπάνια, ενώ στους υπολογιστές το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 47%.

Ένας πιθανός λόγος είναι ο περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος των κινητών, ο οποίος ωθεί τους χρήστες να απομακρύνουν συχνότερα εφαρμογές που δεν χρειάζονται.

Η πρακτική αυτή, όμως, δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χώρου. Η Kaspersky επισημαίνει ότι η απομάκρυνση παλιών και περιττών εφαρμογών μπορεί να συμβάλει τόσο στην καλύτερη απόδοση όσο και στην ασφάλεια ενός υπολογιστή.

Η συσσώρευση προγραμμάτων μπορεί με την πάροδο του χρόνου να επιβαρύνει τη λειτουργία της συσκευής, ενώ ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να διατηρούν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα και ιστορικό χρήσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κυβερνοεγκληματίες.

Οι βασικές πρακτικές ασφάλειας παραμένουν σε δεύτερο πλάνο

Παρά τις διαφορές στη συντήρηση των δύο τύπων συσκευών, η έρευνα εντοπίζει ένα κοινό πρόβλημα: οι περισσότεροι χρήστες δεν εφαρμόζουν συστηματικά βασικές πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας.

Μόλις το 33% των χρηστών smartphones και το 31% των χρηστών υπολογιστών αλλάζει τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης. Ακόμη μικρότερα είναι τα ποσοστά όσων δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων: 29% στα smartphones και 28% στους υπολογιστές.

Η πιο παραμελημένη πρακτική αφορά τον έλεγχο των αδειών εφαρμογών και των ρυθμίσεων απορρήτου. Μόνο 20% των χρηστών smartphones και 16% των χρηστών υπολογιστών δηλώνουν ότι πραγματοποιούν σχετικούς ελέγχους ή ενημερώσεις.

Πρόκειται, σύμφωνα με τους ειδικούς της Kaspersky, για ενέργειες που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικό επίπεδο προστασίας απέναντι στην απώλεια ή την παραβίαση προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

Το κινητό κερδίζει τον υπολογιστή ως πύλη στο διαδίκτυο

Οι διαφορετικές συμπεριφορές των χρηστών συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τις δύο συσκευές.

Τα smartphones έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ψυχαγωγία και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για το 58% των χρηστών αποτελούν πλέον την κύρια συσκευή μέσω της οποίας συνδέονται στο διαδίκτυο.

Αυτό πιθανότατα εξηγεί γιατί οι χρήστες δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα όπως οι ενημερώσεις και η διαγραφή εφαρμογών από τα κινητά τους.

Ο υπολογιστής, από την άλλη πλευρά, παραμένει περισσότερο συνδεδεμένος με την εργασία, τη διαχείριση αρχείων και τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων. Η σημασία του παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς για το 58% των χρηστών ηλικίας 61 ετών και άνω εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η ψηφιακή ασφάλεια δεν σταματά στις ενημερώσεις

Η Kaspersky υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή υγιεινή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά ανάλογα με τη συσκευή. Κινητά και υπολογιστές χρειάζονται συστηματική συντήρηση και αντίστοιχη προσοχή σε θέματα ασφάλειας.

Μια πρακτική λύση είναι ο προγραμματισμός τακτικών ελέγχων. Οι χρήστες μπορούν να ορίζουν μηνιαίες ή τριμηνιαίες υπενθυμίσεις στο ημερολόγιό τους, ώστε να εξετάζουν τις συσκευές και τους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να διαγράφονται παλιοί λογαριασμοί που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς και αποθηκευμένοι τρόποι πληρωμής που δεν είναι πλέον απαραίτητοι. Για τη διαχείριση κωδικών και οικονομικών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιείται ένας password manager, ώστε τα διαπιστευτήρια να παραμένουν συγκεντρωμένα και προστατευμένα.

Αντίγραφα ασφαλείας και ενημερωμένο λογισμικό

Η δημιουργία αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας αποτελεί ένα ακόμη βασικό βήμα. Όπου είναι διαθέσιμη η σχετική δυνατότητα, τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε εξωτερικές συσκευές ή σε υπηρεσίες cloud, με κρυπτογράφηση.

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση ολοκληρωμένου λογισμικού ασφαλείας, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος κακόβουλου λογισμικού και παραβίασης δεδομένων.

Τέλος, η ψηφιακή υγιεινή δεν αφορά μόνο τις ρυθμίσεις μιας συσκευής. Η ενημέρωση των ίδιων των χρηστών για τις νέες τεχνολογίες και τις απειλές που τις συνοδεύουν αποτελεί κρίσιμο μέρος της προστασίας.

Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι ένα κινητό ή ένας υπολογιστής λειτουργεί κανονικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ασφαλής. Η τακτική συντήρηση, οι ενημερώσεις, τα αντίγραφα ασφαλείας και ο έλεγχος των δικαιωμάτων και των λογαριασμών αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών που χρειάζεται να εφαρμόζεται σε κάθε συσκευή.

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