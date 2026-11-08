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Ένα ηλεκτρικό ρομπότ που μπορεί να απομακρύνει τραυματίες από χαρακώματα, να μεταφέρει εκατοντάδες κιλά στρατιωτικού εξοπλισμού και να συνεχίζει την πορεία του ακόμη και με δύο κατεστραμμένους τροχούς βρίσκεται στο επίκεντρο νέων δοκιμών του αμερικανικού στρατού.

Το AZAK S26 Stoat, ένα μη επανδρωμένο τετρακίνητο όχημα, σχεδιάστηκε για να αναλαμβάνει απαιτητικές αποστολές υποστήριξης στο πεδίο της μάχης, περιορίζοντας την ανάγκη άμεσης έκθεσης των στρατιωτών σε επικίνδυνες περιοχές.

Οι δυνατότητές του δοκιμάστηκαν στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων του 2ου Συντάγματος Ιππικού των ΗΠΑ, με έμφαση στη μεταφορά φορτίων και την απομάκρυνση τραυματιών.

Σε ένα από τα σενάρια των ασκήσεων, το ρομποτικό όχημα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τραυματισμένου στρατιώτη έξω από χαρακώματα. Ο χειρισμός πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, από στρατιώτη που κατεύθυνε το όχημα χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται επάνω του.

Αυτονομία 96 χιλιομέτρων και φορτίο άνω των 226 κιλών

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του AZAK S26 Stoat είναι η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου που ξεπερνά τα 226 κιλά, επιτρέποντάς του να μετακινεί στρατιωτικό υλικό, βαρύ οπλισμό και άλλον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως και τα 96 χιλιόμετρα, ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους και το συνολικό βάρος του φορτίου.

Το τετρακίνητο σύστημα του οχήματος έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί την κινητικότητά του ακόμη και εάν δύο από τους τέσσερις τροχούς υποστούν ζημιές.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπου τα οχήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εμπόδια, δύσβατες διαδρομές ή φθορές κατά τη διάρκεια μιας αποστολής.

Παράλληλα, το Stoat μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά και εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), διευρύνοντας το φάσμα των αποστολών στις οποίες μπορεί να συμβάλει.

U.S. Army fields AZAK S26 robotic wheel UGVs with the 2nd Cavalry Regiment in Germany! 🇺🇸🇩🇪⚡🤖 Troops tested the S26 “Stoat” UGV for casualty evacuation & ammo transport during exercises in Grafenwoehr. The system also includes:

– Features self-contained robotic wheels housing internal electric motors, batteries & controllers in each hub

– 4-wheel “Stoat” UGV carries 500–1,500 lbs of payload over ranges of 20 to 60 miles at speeds up to 12 mph

– Toolless quick-connect latches enable 3-second wheel swaps and field maintenance on simple chassis frames

– High drivetrain redundancy allows full mobility even if 2 of the 4 wheels are damaged or punctured

– Delivered via U.S. Army Global Tactical Edge Acquisition Directorate under a 26-vehicle procurement contract The fielding provides frontline infantry squads with modular, resilient ground robotics for last-mile logistics. Deploying wheel-integrated robotic UGVs reduces personnel exposure during frontline resupply and CASEVAC missions. https://t.co/HHyEvE8JkM — Times of Defence (@timesofdefencee) October 26, 2026

Μεταφορά όλμων μέσα στη νύχτα

Οι ασκήσεις στη Γερμανία περιλάμβαναν και τη δοκιμή του οχήματος σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Σε μία από αυτές, στρατιώτης αξιοποίησε το AZAK S26 Stoat για τη μεταφορά όλμων και πρόσθετου στρατιωτικού εξοπλισμού σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων.

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέσα από δύσβατο έδαφος, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα του οχήματος να υποστηρίζει μονάδες που επιχειρούν σε απαιτητικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, η στρατιωτική μονάδα έχει παραλάβει τρία από τα συνολικά 26 οχήματα που προβλέπεται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η σταδιακή παραλαβή τους επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος σε διαφορετικές αποστολές και την εξοικείωση των στρατιωτών με τον χειρισμό του.

Λιγότερη καταπόνηση και ασφαλέστερη απομάκρυνση τραυματιών

Βασικός στόχος της αξιοποίησης τέτοιων ρομποτικών συστημάτων είναι η μείωση της σωματικής καταπόνησης των στρατιωτών, οι οποίοι συχνά καλούνται να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό σε μεγάλες αποστάσεις.

Η δυνατότητα μεταφοράς φορτίων από ένα μη επανδρωμένο όχημα μπορεί να περιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και την ανθρώπινη προσπάθεια που απαιτούνται για τη μετακίνηση στρατιωτικού υλικού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η χρήση του για την απομάκρυνση τραυματιών από επικίνδυνες περιοχές, καθώς η εξ αποστάσεως λειτουργία μπορεί να μειώσει την ανάγκη έκθεσης επιπλέον στρατιωτών στους κινδύνους του πεδίου της μάχης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μονάδες μπορούν να επικεντρώνονται περισσότερο στην εκτέλεση της αποστολής τους, ενώ παράλληλα αποκτούν πρόσθετες δυνατότητες ανεφοδιασμού και υποστήριξης.

Οι δοκιμές του AZAK S26 Stoat αναδεικνύουν τη διευρυνόμενη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τα μη επανδρωμένα οχήματα να αναλαμβάνουν εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν σημαντική ανθρώπινη παρουσία και προσπάθεια.