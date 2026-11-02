Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ιδιωτικές εταιρείες και κρατικοί φορείς σε όλη την Ευρώπη που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές επιθυμούν να ενισχύσουν τις άμυνές τους, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ζητούν άδεια να καταρρίπτουν οι ίδιες τα drones. Από το Παρίσι έως το Βερολίνο, οι κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση.

Ανησυχούν ότι ο υβριδικός πόλεμος ή μια επίθεση με drones θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπή ρεύματος σε εκατομμύρια ανθρώπους — όπως έχει συμβεί συχνά στην Ουκρανία μετά από ρωσικές επιθέσεις.

Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανταποκρίνονται αρχίζοντας να παραχωρούν σε εταιρείες εξουσίες που παραδοσιακά περιορίζονταν στον στρατό. Εν τω μεταξύ, συνεντεύξεις του Reuters με πάνω από 30 στελέχη εταιρειών, αξιωματούχους και ειδικούς σε θέματα drone δείχνουν ότι η τεχνολογία ανίχνευσης και κατάρριψης drone ωριμάζει ταχύτερα από τους κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.

Η Γαλλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό. Το κοινοβούλιό της ψήφισε τον Αύγουστο νόμο που επιτρέπει σε εγκεκριμένους χειριστές κρίσιμων υποδομών και εργολάβους να ανιχνεύουν, να παρεμβάλλουν και να καταρρίπτουν drones κοντά σε καθορισμένες εγκαταστάσεις.

Η γαλλική κυβέρνηση επιθυμεί να παράσχει στους διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, όπως η κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας EDF και η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF, έναν κατάλογο εγκεκριμένων συστημάτων που κυμαίνονται από ηλεκτρονικούς αναστολείς σήματος έως drones αναχαίτισης, ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και τις καταστάσεις.

Η ανακάλυψη ενός drone φορτωμένου με εκρηκτικά κοντά σε ένα ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε της Γερμανίας τον Αύγουστο υπογράμμισε πόσο έχουν εξαπλωθεί οι κίνδυνοι.

Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για το περιστατικό. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από αυτό και έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι πραγματοποιεί υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη, πολλές από τις οποίες έχουν σημειωθεί σε χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν αρκετά γρήγορα για να προστατεύσουν ευρέως διασκορπισμένες υποδομές από τέτοιες επιθέσεις, και ότι η ζημιά που προκαλούν τα σχετικά φθηνά drone θα μπορούσε να επιφέρει βαρύ κόστος επισκευών.

Στη Γερμανία, όπου οι επιχειρήσεις κατά των drones εξακολουθούν να αποτελούν αρμοδιότητα της αστυνομίας, το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών και τρίτοι θα μπορούσαν να εμπλακούν νομικά σε ενεργά μέτρα αντιμετώπισης των drones.

Τον Σεπτέμβριο, η Αυστρία ανακοίνωσε σχέδια για την παροχή παρόμοιων εξουσιών στους διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εταιρειών ενέργειας. Η Πολωνία έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Υπεύθυνοι δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν αναπτύξει συστήματα αντιμετώπισης drone και έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις με στρατιωτικές και αστυνομικές μονάδες. Έχουν καθοριστεί ζώνες περιορισμού drone γύρω από κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ενώ ειδικές μονάδες ασφαλείας που εργάζονται για λογαριασμό των διαχειριστών έχουν εξουσιοδοτηθεί να καταστρέφουν, να απενεργοποιούν ή να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των drone που εισέρχονται σε αυτές.

Ωστόσο, δύο πηγές από εταιρείες μεταφοράς ενέργειας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ δήλωσαν στο Reuters ότι η αποτελεσματική παρέμβαση απαιτεί ακόμη περισσότερες εγγυήσεις, και ίσως ένα δικαστικό προηγούμενο, σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη για παράπλευρες ζημίες.

Χωρίς αυτή τη βεβαιότητα, ανέφεραν, οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών ενδέχεται να παραμείνουν απρόθυμοι να εξουδετερώσουν τα drones, καθώς η κατάρριψή τους θα μπορούσε η ίδια να προκαλέσει τραυματισμούς ή δαπανηρές ζημίες.

Στελέχη, αξιωματούχοι και αναλυτές του ενεργειακού τομέα δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν αφιερώσει χρόνια στην ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων και στην προετοιμασία για την αποκατάσταση διακοπής των υπηρεσιών, αντί να επικεντρώνονται στην πρόληψη επιθέσεων.

Δεν επιδιώκουν, πάντως, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα τους.

Η Άστα Σίβονινεν-Πούνκα, διευθύνουσα σύμβουλος της φινλανδικής εθνικής εταιρείας διαχείρισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Fingrid, δήλωσε στο Reuters ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση απειλών γύρω από κρίσιμες υποδομές πρέπει να παραμείνει στις φινλανδικές αρχές και τις ένοπλες δυνάμεις.

Οποιαδήποτε κίνηση για την παραχώρηση τέτοιων εξουσιών στους διαχειριστές δικτύων κοινής ωφέλειας θα αποτελούσε «μια πολύ, πολύ μεγάλη αλλαγή» που απαιτεί προσεκτική νομική εξέταση, ανέφερε.

Αξιωματούχοι ασφαλείας και εταιρείες τεχνολογίας αντιμετώπισης drones αναφέρουν ότι τα συστήματα γίνονται όλο και πιο αυτοματοποιημένα, καθώς οι διαχειριστές δεν μπορούν να τοποθετήσουν εξειδικευμένες ομάδες σε κάθε τοποθεσία.

Τα σύγχρονα συστήματα αντιμετώπισης drone συνδυάζουν αισθητήρες, λογισμικό διοίκησης και ελέγχου και αντίμετρα σε μια ενιαία αλυσίδα, σχεδιασμένη να αναγνωρίζει, να ταξινομεί και να ανταποκρίνεται σε απειλές μέσα σε δευτερόλεπτα.