Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tζον Τέρνους, ίσως θα πρέπει να προσέξει τα νώτα του, καθώς η Meta Platforms επιχειρεί να ανατρέψει το οικοσύστημα του κολοσσού των smartphone, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Muse AI της Meta υπογραμμίζει ότι η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ «αναπτύσσει προϊόντα που στοχεύουν άμεσα» την Apple, σύμφωνα με την αναλυτή της Needham, Λόρα Μάρτιν.

Αυτό υπογραμμίζει αυτό που έχει πλέον καταστεί το μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο για τους μετόχους της Apple, κατά την άποψη της Μάρτιν. Αναφερόταν στην ιδέα ότι η Meta, ή κάποιος άλλος ανταγωνιστής, θα μπορούσε να κατασκευάσει αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να τα ενσωματώσει στα δικά της προϊόντα, εκτοπίζοντας το iPhone από τη θέση του.

Υποστήριξε ότι η πρόσφατα ανακοινωμένη κυκλοφορία συσκευών από τη Meta, όπως μπρελόκ και γυαλιά, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την Apple. Αν και η Apple κατασκευάζει διάφορους τύπους συσκευών, η Μάρτιν την θεωρεί γενικά ως εταιρεία «ενός προϊόντος», με το iPhone να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα iPhone θα παραμείνουν το κυρίαρχο προϊόν υλικού του κλάδου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν ο Ζάκερμπεργκ παρουσίασε το Muse στις 8 Σεπτεμβρίου, εντατικοποίησε τον ανταγωνισμό με την Apple, σύμφωνα με τον Γουάμσι Μόχαν της Bank of America. Περιέγραψε έναν εντεινόμενο ανταγωνισμό για την καταγραφή της «πρόθεσης» των χρηστών. Προς το παρόν, οι χρήστες iPhone τείνουν να χρησιμοποιούν τα iPhone τους για το μεγαλύτερο μέρος των τεχνολογικών δραστηριοτήτων τους, αλλά τώρα ασκείται πίεση στην Apple να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία.

Το Muse έχει άμεση πρόσβαση σε συστήματα όπως το Shop Pay της Shopify ενώ έχει επίσης συνάψει συνεργασίες με την Expedia και το PayPal. Μέσω αυτών και άλλων συνεργασιών, η Apple ενδέχεται να παραχωρήσει μέρος της εξουσίας της να αποφασίζει ποιες εφαρμογές βλέπουν ή χρησιμοποιούν περισσότερο οι χρήστες στο App Store, καθώς και αν οι χρήστες πληρώνουν για προϊόντα μέσω του Apple Pay ή με άλλα μέσα, ανέφερε ο Μόχαν.

Ορισμένες από τις παλαιότερες επιλογές της Apple ενδέχεται να την προβληματίσουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν όρια στο πόσες πληροφορίες και δεδομένα χρηστών αποθηκεύουν τα συστήματα της Apple, καθώς η εταιρεία έχει διατηρήσει μια εικόνα προσανατολισμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας. Διάφορα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστες τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους «agents» να εκτελούν εργασίες με περισσότερο πλαίσιο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μειονέκτημα για την Apple και να περιορίσει τις δυνατότητες του φωνητικού βοηθού της, της Siri, υποστήριξε ο Μόχαν.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η Apple έχει μείνει πίσω από τη Meta είναι το «agent-based commerce». Ο Μόχαν εξήγησε ότι η Meta έχει δημιουργήσει συστήματα πληρωμών μέσω του πορτοφολιού «Link» της Stripe, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αποκρύπτουν τα στοιχεία της κάρτας τους από τους εμπόρους και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μόχαν τόνισε ότι η Apple δεν έχει «εξασφαλίσει την πρόσβαση της Siri στο Apple Pay με τον ίδιο τρόπο».

Η ενσωμάτωση των «agentsν» στο Apple Pay αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την Apple, προκειμένου να ανταγωνιστεί τη Meta και να διατηρήσει τους χρήστες δεσμευμένους στο οικοσύστημα της Apple μέσω της διαδικασίας πληρωμής.

Η Apple δεν παραμένει απαραίτητα αδρανής και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σχέδια να αναπτύξει έξυπνα γυαλιά γενικής χρήσης παρόμοια με αυτά που προσφέρει η Meta. Ωστόσο, η στρατηγική υψηλότερης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός «agent» Siri που θα συνδυάζεται με το Apple Pay, υποστήριξε ο Μόχαν, σύμφωνα με το MarketWatch.

Διαβάστε ακόμη

Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια

ΔΕΣΦΑ: Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας οδεύει το 34% του Δημοσίου

Ο άνθρωπος που έφτιαξε το Βand-Aid επειδή η γυναίκα του κοβόταν στην κουζίνα με το μαχαίρι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ