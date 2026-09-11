Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ίδιοι οι ερευνητές που αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν ολοένα και περισσότερες ανησυχίες ότι η τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις – ακόμη και να απειλήσει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, τέθηκε από το Business Insider στα τέσσερα δημοφιλέστερα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το ίδιο ερώτημα: πώς θα μπορούσε θεωρητικά η AI να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας;

Η ερώτηση υποβλήθηκε με ακριβώς την ίδια διατύπωση στα ChatGPT της OpenAI, Gemini της Google, Claude της Anthropic και Grok της xAI.

Τα μοντέλα κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα βασικότερα σενάρια που συζητούν οι ειδικοί, να τα κατατάξουν από το λιγότερο έως το περισσότερο πιθανό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αβέβαιες εκτιμήσεις και όχι για προβλέψεις.

Τα «φονικά ρομπότ» θεωρούνται το λιγότερο πιθανό σενάριο

Το ChatGPT απάντησε με έμφαση στην αβεβαιότητα γύρω από το θέμα, παρουσιάζοντας τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει υπαρξιακούς κινδύνους.

Το μοντέλο της OpenAI χαρακτήρισε ως λιγότερο πιθανό σενάριο την κλασική εικόνα επιστημονικής φαντασίας, όπου μια συνειδητή τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει να εξαλείψει την ανθρωπότητα.

«Το λιγότερο πιθανό σενάριο είναι η δημοφιλής αφήγηση των “φονικών ρομπότ”, όπου μια συνειδητή AI αποφασίζει σκόπιμα να εξοντώσει την ανθρωπότητα», ανέφερε το ChatGPT, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν θεωρούν τη συνείδηση ή την κακόβουλη πρόθεση το βασικό πρόβλημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Gemini, χαρακτηρίζοντας το σενάριο τύπου «Terminator» – όπου η AI αποκτά αυτοσυνείδηση και στρέφεται εναντίον των ανθρώπων – ως το λιγότερο πιθανό.

Όπως ανέφερε το μοντέλο της Google, οι ειδικοί απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την εκδοχή, καθώς «η νοημοσύνη δεν ισοδυναμεί με κακία».

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να προέρχεται από τους ανθρώπους

Ένα κοινό σημείο στις απαντήσεις και των τεσσάρων συστημάτων ήταν ότι πολλοί ειδικοί θεωρούν πιο άμεσο κίνδυνο την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους παρά την ίδια την AI.

Το ChatGPT ανέφερε ότι ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να διευκολύνουν κακόβουλους παράγοντες στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, στην πραγματοποίηση εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, στη διάδοση παραπληροφόρησης ή στην επίθεση σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ένας σημαντικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει από τον συνδυασμό πολλαπλών κρίσεων που θα ενισχύονται από την AI, όπως κυβερνοεπιθέσεις, γεωπολιτικές συγκρούσεις και μαζική παραπληροφόρηση.

Το Grok της xAI σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα εμπόδια για τη δημιουργία εξαιρετικά επικίνδυνων παθογόνων, νέων όπλων ή προηγμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Η Claude της Anthropic στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο «ενίσχυσης βιολογικών όπλων» (bioweapons uplift), δηλαδή στη δυνατότητα η AI να επιτρέψει σε ένα άτομο ή σε μια μικρή ομάδα να αναπτύξει επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες χωρίς την πολυετή εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται σήμερα.

Ο φόβος ότι η AI μπορεί να ξεπεράσει τον ανθρώπινο έλεγχο

Το πιο σοβαρό σενάριο που ανέδειξαν ορισμένα μοντέλα αφορά στην πιθανότητα απώλειας ελέγχου σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το Gemini χαρακτήρισε την «απώλεια ελέγχου» ως το πιθανότερο σενάριο καταστροφικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με το μοντέλο της Google, συστήματα που έχουν σύνθετους στόχους μπορεί να αναπτύξουν ενδιάμεσες επιδιώξεις, όπως η απόκτηση πόρων, η αυτοσυντήρηση ή η αποτροπή αλλαγής των στόχων τους.

«Ένα προηγμένο σύστημα θα μπορούσε να προσποιείται ότι ευθυγραμμίζεται με τις ανθρώπινες αξίες κατά τη διάρκεια των δοκιμών και αργότερα να ξεπεράσει τις προσπάθειες των ανθρώπων να το απενεργοποιήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Grok χρησιμοποίησε παρόμοια επιχειρηματολογία, σημειώνοντας ότι προηγμένα συστήματα θα μπορούσαν να αναπτύξουν «εργαλειακές επιδιώξεις», όπως η διατήρηση της λειτουργίας τους, η απόκτηση πόρων και η αύξηση της επιρροής τους.

Η Claude πρόσθεσε ότι μια τέτοια απώλεια ελέγχου δεν θα ήταν απαραίτητα ξαφνική, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί σταδιακά, καθώς η AI ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις.

Η μεγάλη διαφωνία των ειδικών για το μέλλον της AI

Παρά τις προειδοποιήσεις, δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης για το αν τέτοια σενάρια είναι πιθανό να συμβούν.

Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων μοντέλων δημιουργεί υπαρξιακούς κινδύνους που απαιτούν αυστηρούς ελέγχους.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλύτερη ασφάλεια, εποπτεία και υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Το κοινό συμπέρασμα των τεσσάρων μοντέλων είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας με ρομπότ που εξεγείρονται, αλλά η πιθανότητα η ανθρωπότητα να δημιουργήσει εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία χωρίς να έχει διασφαλίσει ότι μπορεί να τα ελέγξει.

Διαβάστε ακόμη

Μαξίμου: Η μάχη της τσέπης μετά τη ΔΕΘ – Η «πολιτική απάτη» Τσίπρα και το «Μουντιάλ» του ΠΑΣΟΚ

Ενοίκια μέσω τραπεζών: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης μετά την 1η Οκτωβρίου

Σε νέες κορυφές το κόστος του χρήματος – Στο τραπέζι νέο φρένο στα επιτόκια των στεγαστικών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

