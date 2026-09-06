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Η αξιοποίηση του ΑΙ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση αποτελεί ένα από τα «γερά χαρτιά» της Robenso, κάτι που βοηθά την ελληνική startup να αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς τα project της.

Την ίδια ώρα, η νεοφυής εταιρεία από την Κρήτη φαίνεται να μπαίνει και πάλι στα «ραντάρ» των επενδυτών. Τους πρώτους μήνες του 2025 είχε αντλήσει κεφάλαια ύψους 500.000 ευρώ από το Helidoni Group και όπως αναφέρουν πληροφορίες από πηγές της αγοράς το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως εντός του 2027, αναμένεται να υπάρξει νέος χρηματοδοτικός γύρος.

Το ενδιαφέρον από διάφορα γνωστά funds για την πορεία και τις προοπτικές της ανερχόμενης Robenso είναι δεδομένο και εκτιμάται ότι η νέα χρηματοδότηση δεν θα αργήσει.

Η Robenso, με συνιδρυτές τους Νικήτα Μαυράκη, Φρειδερίκο Ραπτόπουλο, Βασίλη Τζουνάκο και Νικόλαο Στούπα, παράγει καινοτόμα ρομποτικά συστήματα διαλογής-διαχωρισμού ανακυκλώσιμων απορριμμάτων εδώ και μια πενταετία, από το 2021, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο newmoney ο επικεφαλής της νεοφυούς εταιρείας κ. Μαυράκης, οι ρυθμοί αξιοποίησης της τεχνολογίας που αναπτύσσει η Robenso από την αγορά επιταχύνονται πολύ από φέτος, με φυσιολογικό αποτέλεσμα η αυξανόμενη ζήτηση των ρομποτικών συστημάτων της να δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, με «ορίζοντα» τουλάχιστον το 2030.

«Η αγορά αυτή «ανοίγει» και θα «ανοίξει», πιστεύω, ακόμα πιο πολύ, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, σε βάθος μιας τουλάχιστον πενταετίας. Η δυσκολία εύρεσης ανθρώπινου εργατικού δυναμικού για εργασία πάνω από τους ιμάντες διαλογής των απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των ρομποτικών συστημάτων αριθμητικά θα πολλαπλασιάσει την εγκατάστασή τους. Αυτό ήδη συμβαίνει, σε νέες περιοχές της χώρας… », είναι ένα σχόλιό του Νικήτα Μαυράκη.

Όπως ο ίδιος μας λέει, η Robenso εισπράττει θετικά μηνύματα από τους πελάτες, καθώς το ΑΙ και η ρομποτική «μπαίνουν στη ζωή και την καθημερινότητά μας ολοένα και περισσότερο», σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, ενώ ωριμάζει και η αγορά στην οποία απευθύνονται τα συστήματά της.

Κατά τη χρήση τους π.χ. από βιομηχανίες και ΚΔΑΥ διαπιστώνεται η υψηλή απόδοση του ρομποτικού διαχωριστή απορριμμάτων και μάλιστα η νεοφυής εταιρεία από την Κρήτη δέχεται αιτήματα για την εξαγωγή και εγκατάσταση των συστημάτων της πλέον και από το εξωτερικό, σε χώρες της Ευρώπης.

Επιπλέον, προχωρά σε αντίστοιχες επαφές και με δήμους. Απέναντί της η Robenso έχει ανταγωνιστές από την Αμερική και τη Βρετανία, αλλά το πλεονέκτημά της είναι ότι έχει «εκπαιδεύσει» τα νευρωνικά δίκτυά της πάνω στην ελληνική βάση δεδομένων για ανακυκλώσιμα υλικά.

Κατάφερε, δε, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει και δύο ιδιαίτερα καινοτόμα προϊόντα:

το Reverse Vending Machine επιστρεφόμενης φιάλης και τον «έξυπνο» κάδο για δημόσια κτίρια, αεροδρόμια, μεγάλα εμπορικά κέντρα κ.ά. με διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή.

Τα αυτόνομα ρομπότ της Robenso θεωρούνται μια δημοφιλής λύση για βασικές υποδομές όπως είναι τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), και ταυτόχρονα προσελκύουν την προσοχή κορυφαίων βιομηχανικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης απορριμάτων.

Τα συστήματα αυτά αναγνωρίζουν, κατηγοριοποιούν και διαχωρίζουν ανακυκλώσιμα υλικά ανάλογα με το είδος τους σε ξεχωριστούς κάδους, με την αξιοποίηση του ΑΙ και τη χρήση αλγορίθμων.

Νέα projects

Ρομποτικοί βραχίονες με την «υπογραφή» της Robenso έχουν εγκατασταθεί σε ΚΔΑΥ της Θέρμης – ιδιοκτησία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (αρχικά ένα και ακολούθησε η συμφωνία για άλλα δύο), το καλοκαίρι είχαν τρέξει οι διαδικασίες και ο προγραμματισμός για άλλα δύο συστήματα στο ΚΔΑΥ της Ελευσίνας και επίσης δρομολογείται πλέον η εγκατάσταση σε άλλο ένα ΚΔΑΥ της Αττικής.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση δυο νέων ρομποτικών συστημάτων ανακύκλωσης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλωσιμων Υλικών στην Ελευσίνα και παράλληλα οριστικοποιήθηκε η αντίστοιχη συμφωνία για αυτό στο Κορωπί (Geocycle), για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Tα ΚΔΑΥ, υπενθυμίζεται, ανήκουν σε φορείς διαχείρισης απορριμάτων και ιδιώτες ή στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και ελάχιστα είναι δημόσια.

Ως προς την απόδοση του ΡΔΑ της Robenso (Ρομποτικός Διαχωριστής Ανακυκλώσιμων), θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαθέτει τη δυνατότητα να εκτελεί μέχρι 65 picks ανά λεπτό, κάτι το οποίο του επιτρέπει να αντικαθιστά αποτελεσματικά δύο χειροδιαλογείς σε κάθε βάρδια και να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια στη διαλογή υλικών.

Με λίγα λόγια, δύναται να ανακτά έως και 4.000 τεμάχια ανά ώρα, με δυνατότητα λειτουργίας 24 ώρες το 24ωρο.

Για να υπάρξει μια πιο πλήρης εικόνα σχετικά με τις δυνατότητες των ρομποτικών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, αρκεί να επισημανθεί, ενδεικτικά, ότι η μονάδα της Θέρμης κάθε μήνα ανακτά περί τους 30 τόνους σε πλαστικό pet μπουκάλι, που είναι από τα πιο συνηθισμένα και δημοφιλή υλικά σε επίπεδο ανακύκλωσης.

* Στις αρχές Οκτωβρίου (1-2/10) η Robenso και τα στελέχη της θα δώσουν το παρών στο μεγάλο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) στα ιστορικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με την ιδιότητα του χορηγού και στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα κάνει παρουσίαση των τεχνολογιών και των προϊόντων της.

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