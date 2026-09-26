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Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με εκείνες που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όμως τα οφέλη κατευθύνονται κυρίως προς τους έμπειρους εργαζομένους, εις βάρος των νεότερων και χαμηλότερα αμειβόμενων θέσεων.

Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που εξετάζει δεδομένα από 41 χώρες και καταγράφει σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων που επενδύουν στην AI.

Στις εταιρείες που υιοθέτησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ο αριθμός των εργαζομένων σε ανώτερες θέσεις αυξήθηκε κατά 6,7% μέσα σε πέντε χρόνια. Αντίθετα, η απασχόληση σε junior θέσεις μειώθηκε κατά 3% στο ίδιο διάστημα.

Παρότι ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων αυξήθηκε στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν AI, το ποσοστό των εργαζομένων σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου μειώθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η τάση αυτή καταγράφηκε σε πολλές διαφορετικές οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, η Σαουδική Αραβία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η AI εξοικονομεί εργασία για τους junior εργαζομένους και αυξάνει τη ζήτηση εργασίας για τους senior σε επαγγέλματα που επηρεάζονται από την τεχνολογία», σημειώνουν οι ερευνητές. Παράλληλα, διαπιστώνουν ότι οι απώλειες θέσεων για τους νεότερους εργαζομένους είναι μεγαλύτερες στις πλουσιότερες και περισσότερο ψηφιοποιημένες οικονομίες.

1,25 δισ. αγγελίες εργασίας στο μικροσκόπιο

Η έρευνα βασίστηκε σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα δεδομένων: οι ερευνητές ανέλυσαν περίπου 1,25 δισεκατομμύρια αγγελίες εργασίας και 154 εκατομμύρια αρχεία απασχόλησης για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τα επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με την τεχνολογία. Η απασχόληση σε θέσεις πληροφορικής, υπολογιστών και μαθηματικών, οι οποίες συγκαταλέγονται στις ειδικότητες που εκτίθενται περισσότερο στην AI, αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν την τεχνολογία.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις ειδικότητες καταγράφηκε μετατόπιση προς τους πιο έμπειρους εργαζομένους, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας αγοράς εργασίας όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο τον συνολικό αριθμό των θέσεων, αλλά και το είδος και το επίπεδο των εργαζομένων που ζητούν οι επιχειρήσεις.

Πίεση στις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου

Τα νέα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη έρευνα της ομάδας του Stanford Digital Economy Lab, σύμφωνα με την οποία η απασχόληση των 22-25 ετών σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι 19% χαμηλότερη από το επίπεδο που θα είχε διαμορφωθεί εάν ακολουθούσε την πορεία θέσεων με μικρότερη έκθεση στην AI.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει την ανησυχία μεταξύ των νεότερων εργαζομένων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις προοπτικές απασχόλησής τους.

Τα στοιχεία δείχνουν έτσι μια διαφοροποίηση που γίνεται ολοένα πιο εμφανής στην αγορά εργασίας: η AI δεν συνδέεται απαραίτητα με συνολική μείωση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που την υιοθετούν, αλλά φαίνεται να αναδιαμορφώνει τη ζήτηση υπέρ εργαζομένων με μεγαλύτερη εμπειρία και υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, οι συζητήσεις γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση έχουν επισκιαστεί το τελευταίο διάστημα από τις προειδοποιήσεις στελεχών και εργαζομένων του κλάδου σχετικά με τους ευρύτερους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν τα μοντέλα AI για τον άνθρωπο.

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