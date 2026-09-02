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Η επόμενη μεγάλη τεχνολογική αλλαγή στα σούπερ μάρκετ μπορεί να μην βρίσκεται στα ταμεία ή στα ράφια, αλλά στο ίδιο το καρότσι που σπρώχνει ο καταναλωτής. Κάμερες, αισθητήρες, ενσωματωμένη ζυγαριά και οθόνη αφής μετατρέπουν το παραδοσιακό μεταλλικό καρότσι σε έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος αναγνωρίζει τις αγορές, υπολογίζει τον λογαριασμό και εμφανίζει εξατομικευμένες προσφορές όσο ο πελάτης κινείται στους διαδρόμους.

Η Morrisons δοκιμάζει αυτή τη νέα εμπειρία αγορών σε κατάστημά της στο Preston, στη βορειοδυτική Αγγλία, εγκαθιστώντας τα έξυπνα καρότσια Caper της Instacart. Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται στη βρετανική αγορά, με την αλυσίδα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασής της σε περισσότερα καταστήματα, εφόσον τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος κριθούν θετικά.

Η φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημα είναι σχετικά απλή: να μεταφερθούν στον φυσικό χώρο του σούπερ μάρκετ ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών, όπως η συνεχής ενημέρωση για το κόστος, οι προσωποποιημένες προτάσεις και η ευκολότερη ολοκλήρωση της αγοράς.

Από το καρότσι στην οθόνη ολόκληρος ο λογαριασμός

Τα Caper χρησιμοποιούν τεχνολογία υπολογιστικής όρασης και αισθητήρες, ώστε να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που τοποθετούνται μέσα στο καλάθι. Ο πελάτης δεν χρειάζεται επομένως να περιμένει μέχρι το ταμείο για να γνωρίζει πόσο κοστίζουν συνολικά όσα έχει επιλέξει.

Η ενσωματωμένη ζυγαριά επιτρέπει επίσης το ζύγισμα φρούτων και λαχανικών απευθείας στο καρότσι, ενώ η οθόνη αφής ενημερώνει συνεχώς το συνολικό ποσό. Έτσι, ο καταναλωτής έχει μπροστά του, σε πραγματικό χρόνο, την οικονομική εικόνα των αγορών του.

Παράλληλα, μπορεί να συνδέσει την κάρτα επιβράβευσης Morrisons More, να ενημερώνεται για διαθέσιμες εκπτώσεις και να βλέπει προτάσεις για επιπλέον προϊόντα που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των αγορών διαφοροποιείται από το μοντέλο των πλήρως αυτοματοποιημένων καταστημάτων χωρίς ταμεία. Ο πελάτης δεν εγκαταλείπει απλώς το κατάστημα έχοντας χρεωθεί αυτόματα. Στο τέλος της διαδρομής του σαρώνει έναν κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη του καροτσιού σε ειδικό σημείο και στη συνέχεια ολοκληρώνει την πληρωμή.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενδιάμεση λύση μεταξύ του κλασικού ταμείου και του πλήρως αυτοματοποιημένου καταστήματος: περισσότερη τεχνολογία και ταχύτητα, αλλά με μια σαφή διαδικασία πληρωμής πριν από την έξοδο.

Έλεγχος του προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα υπέρ των έξυπνων καροτσιών αφορά τον έλεγχο των εξόδων την ώρα που πραγματοποιούνται οι αγορές. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο, όπου το τελικό κόστος αποκαλύπτεται ουσιαστικά στο ταμείο, η οθόνη ενημερώνει διαρκώς τον πελάτη για το ποσό που έχει συγκεντρωθεί.

Αυτό επιτρέπει στον καταναλωτή να προσαρμόζει τις επιλογές του πριν φθάσει στην πληρωμή. Εάν ο λογαριασμός ξεπερνά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, μπορεί να αφαιρέσει προϊόντα ή να επιλέξει φθηνότερες εναλλακτικές χωρίς να χρειάζεται να κάνει υπολογισμούς μόνος του.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Matthew Byrne, πελάτη της Morrisons που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η δυνατότητα να βλέπει συγκεντρωμένες τις αγορές του στην οθόνη τον βοήθησε να περιορίσει τις παρορμητικές επιλογές και να παραμείνει εντός του προϋπολογισμού των 80 λιρών που είχε ορίσει.

Η εμπειρία, πάντως, δεν είναι εξίσου εύκολη για όλους. Άλλη καταναλώτρια βρήκε το σύστημα αρχικά περίπλοκο, ενώ σχολίασε και το αυξημένο βάρος του καροτσιού, το οποίο δυσκόλευε τις στροφές. Η προσθήκη τεχνητής νοημοσύνης, με άλλα λόγια, δεν λύνει αυτομάτως ένα από τα παλαιότερα προβλήματα των αγορών: ένα καρότσι που δεν συνεργάζεται στις στροφές παραμένει ένα δύσχρηστο καρότσι.

Από εργαλείο οικονομίας σε ψηφιακή βιτρίνα

Η τεχνολογία έχει όμως και μία δεύτερη, ιδιαίτερα σημαντική για τους λιανεμπόρους, λειτουργία. Η οθόνη δεν περιορίζεται στην εμφάνιση του λογαριασμού, αλλά μετατρέπεται σε ένα νέο ψηφιακό σημείο πώλησης μέσα στους διαδρόμους.

Ανάλογα με όσα έχει ήδη επιλέξει ο καταναλωτής, το σύστημα μπορεί να εμφανίζει προσφορές ή να προτείνει συμπληρωματικά προϊόντα. Ένας πελάτης που αγοράζει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο είδος μπορεί να βλέπει στην οθόνη μία σχετική έκπτωση ή μια πρόταση για κάτι που συνήθως αγοράζεται μαζί του.

Η λογική βασίζεται σε μία ενδιαφέρουσα αντίφαση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το 53% των Βρετανών καταναλωτών έχει αφήσει προϊόντα στο ράφι επειδή δεν ήταν βέβαιο ότι μπορούσε να τα πληρώσει, ενώ την ίδια στιγμή το 54% δηλώνει ότι απολαμβάνει να ανακαλύπτει προϊόντα που δεν είχε σχεδιάσει αρχικά να αγοράσει.

Το έξυπνο καρότσι επιχειρεί να εξυπηρετήσει και τις δύο ανάγκες: από τη μία να προσφέρει συνεχή έλεγχο του προϋπολογισμού και από την άλλη να διατηρεί ζωντανό το στοιχείο της αυθόρμητης αγοράς.

Τα δεδομένα πίσω από το «έξυπνο» καρότσι

Για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η αξία της τεχνολογίας δεν εξαντλείται στην ταχύτερη εξυπηρέτηση ή στη μείωση της αναμονής. Τα Caper μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο κατανόησης της συμπεριφοράς του καταναλωτή μέσα στο φυσικό κατάστημα.

Η πλατφόρμα μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές των πελατών, την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων προσφορών και την κατάσταση των ραφιών. Ταυτόχρονα, η οθόνη του καροτσιού δημιουργεί έναν επιπλέον χώρο ψηφιακής διαφήμισης, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στον καταναλωτή ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζει τι θα αγοράσει.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη εμπορική αξία, καθώς μεταφέρει πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου –όπως οι προσωποποιημένες συστάσεις και οι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες– στο φυσικό κατάστημα.

Τα έξυπνα καρότσια χρησιμοποιούνται ήδη σε περισσότερες από 100 πόλεις στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, μεταξύ άλλων από αλυσίδες όπως οι Kroger και Coles. Η βρετανική δοκιμή αποτελεί επομένως ένα ακόμη βήμα για τη γεωγραφική επέκταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Το στοίχημα μετά το Amazon Fresh

Η δοκιμή της Morrisons έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της βρετανικής αγοράς με τα πλήρως αυτοματοποιημένα καταστήματα. Το πολύ πιο φιλόδοξο μοντέλο των Amazon Fresh, όπου η τεχνολογία επιχειρούσε να αφαιρέσει σχεδόν ολοκληρωτικά το παραδοσιακό ταμείο από την εμπειρία των αγορών, δεν κατάφερε να αποκτήσει την αναμενόμενη απήχηση.

Τα έξυπνα καρότσια ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Αντί να μεταμορφώσουν ολόκληρο το κατάστημα, τοποθετούν την τεχνολογία πάνω σε ένα αντικείμενο που ο πελάτης χρησιμοποιεί ήδη. Η αλλαγή είναι μικρότερη, αλλά μπορεί ακριβώς γι’ αυτό να αποδειχθεί ευκολότερη στην υιοθέτηση.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί σχέδιο εισόδου των συγκεκριμένων έξυπνων καροτσιών στην ελληνική αγορά. Η κατεύθυνση του διεθνούς λιανεμπορίου, πάντως, γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη: το καρότσι εξελίσσεται από ένα απλό μέσο μεταφοράς προϊόντων σε κινητό ταμείο, εργαλείο ελέγχου του προϋπολογισμού, προσωπικό βοηθό αγορών και ψηφιακή διαφημιστική επιφάνεια.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο εάν οι καταναλωτές θέλουν περισσότερη τεχνολογία μέσα στο σούπερ μάρκετ, αλλά εάν το «έξυπνο» καρότσι μπορεί να τους προσφέρει αρκετή πρακτική αξία ώστε να γίνει τελικά τόσο συνηθισμένο όσο το μεταλλικό καρότσι που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει.

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