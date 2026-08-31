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Με περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων και μέση μείωση τιμής που φτάνει έως το 9,5% ξεκίνησε σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσαν το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις επικαιροποιούν την εικόνα που μετέφερε από το πρωί το newmoney για την έναρξη της πρωτοβουλίας, με τη λίστα να διευρύνεται περαιτέρω και τη συμμετοχή της αγοράς να ξεπερνά πλέον τις 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επίσης 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ετσι, οι περισσότεροι από 1.740 κωδικοί αποτελούν τη σημερινή επίσημη καταμέτρηση και όχι κατ’ ανάγκη το τελικό εύρος της πρωτοβουλίας.

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη ενόψει της νέας περιόδου, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμής το 9,5%, είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας».

Η «δεύτερη» μείωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στους επώνυμους κωδικούς, καθώς εκεί αποτυπώνεται και η πρόσθετη συμμετοχή των σούπερ μάρκετ. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί, στους οποίους η μέση μείωση από την πλευρά των προμηθευτών διαμορφώνεται στο 6,6%. Με την πρόσθετη συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9%. Το συνολικό εύρος των μειώσεων στους επώνυμους κωδικούς κινείται από 5% έως 44%.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική μείωση στον ίδιο επώνυμο κωδικό μπορεί να διαφέρει από αλυσίδα σε αλυσίδα, ανάλογα με την πρόσθετη έκπτωση που επιλέγει να δώσει κάθε σούπερ μάρκετ.

Πέρα από τα επώνυμα προϊόντα, στη λίστα περιλαμβάνονται 405 σχολικά είδη, όπου η μέση μείωση φτάνει στο 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,5%.

Για τον καταναλωτή οι μειώσεις θα είναι ορατές στο ράφι μέσω της ειδικής σήμανσης στα προϊόντα που συμμετέχουν, αλλά και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei». Σύμφωνα με την κ. Τσαγγάρη, από σήμερα το μεσημέρι θα ενεργοποιηθεί στην πλατφόρμα η σχετική επιλογή για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται εύρος μείωσης, καθώς η τελική έκπτωση μπορεί να διαφέρει από αλυσίδα σε αλυσίδα ανάλογα με την πρόσθετη συμμετοχή κάθε σούπερ μάρκετ.

Τα δύο σκέλη

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη χαρακτήρισε τη σημερινή έναρξη «ένα σημαντικό βήμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών». «Όχι θεωρητικό βήμα, αλλά μια οργανωμένη δράση που περνά πλέον στο ράφι και θα είναι ορατή στον καταναλωτή. Ο στόχος ήταν και παραμένει καθαρός: να ανακουφίσουμε έμπρακτα το καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού», ανέφερε.

Η ίδια τοποθέτησε τη σημερινή εφαρμογή στο δεύτερο σκέλος της πρωτοβουλίας. Το πρώτο ενεργοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου, μετά την απόσυρση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, και αφορούσε το πάγωμα των ανατιμήσεων.

«Το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην αγορά. Τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, με αποκλιμάκωση 2,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο. Και για τον Αύγουστο έχουμε ήδη πολύ καλές ενδείξεις από τα σούπερ μάρκετ για έναν ακόμη μήνα αρνητικού πληθωρισμού τροφίμων. Θα το βεβαιώσουμε όμως μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε όταν έρθουν τα στοιχεία από ΙΕΛΚΑ», σημείωσε η κ. Τσαγγάρη.

Το δεύτερο σκέλος, όπως εξήγησε, ξεκινά σήμερα και αφορά πλέον τη μείωση τιμών στο ράφι «σε συγκεκριμένους και δυνατούς κωδικούς που αγοράζει καθημερινά το ελληνικό νοικοκυριό».

Εως τον Δεκέμβριο

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα προϊόντα που βρίσκονται σήμερα στη λίστα να παραμείνουν σε αυτήν για ολόκληρο το τετράμηνο, αλλά οι μειώσεις θα συνεχιστούν με εναλλαγή κωδικών όπου χρειαστεί.

Η διαδικασία, παράλληλα, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή. Η Αρχή αναμένει ήδη μέσα στην εβδομάδα νέες προσθήκες από επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέδεσε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας. «Είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.

Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό. Καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια.

Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία. Και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού».

Από την πλευρά της, η κ. Τσαγγάρη υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας.

«Κλείνοντας, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται φυσικά με μία μόνο παρέμβαση, χρειάζεται πολλές και συνεχείς. Όμως η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία έχει ουσία: οδηγεί σε πραγματικές, μετρήσιμες και ορατές μειώσεις τιμών, συμβάλλοντας στην ανακούφιση του οικογενειακού προγραμματισμού».

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