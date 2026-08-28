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Αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκονται οι καταναλωτές που επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές και έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Παρά τις επιμέρους ενδείξεις αποκλιμάκωσης, το κόστος του καλαθιού παραμένει αυξημένο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ σε ορισμένα προϊόντα οι ανατιμήσεις φτάνουν ακόμη και το 44%.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο επιβαρυντική όταν η σύγκριση επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας. Βασικά είδη διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις από το 2021 έως το 2026, ασκώντας διαρκή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ενδεικτικά, μέσα σε αυτή την περίοδο η τιμή του φρέσκου γάλακτος έχει αυξηθεί κατά 23,1%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στα τυριά, όπου η άνοδος φτάνει το 35,2%. Στα αυγά η σωρευτική αύξηση διαμορφώνεται στο 36,4%, ενώ ιδιαίτερα έντονες είναι οι ανατιμήσεις στον καφέ, η τιμή του οποίου έχει ενισχυθεί κατά 43,8%.

Οι αυξήσεις δεν αποτελούν, ωστόσο, μόνο αποτέλεσμα της συσσώρευσης ανατιμήσεων των προηγούμενων ετών, καθώς ανοδικές μεταβολές εξακολουθούν να καταγράφονται και σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά ήταν ακριβότερα κατά 2,4%, ενώ στον καφέ η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 4,3%.

Χαρακτηριστικά είναι και τα παραδείγματα συγκεκριμένων προϊόντων που συναντούν καθημερινά οι καταναλωτές στα ράφια. Ο αλεσμένος espresso σε συσκευασία 250 γραμμαρίων, που τον Σεπτέμβριο του 2025 κόστιζε 5,50 ευρώ, τον Αύγουστο του 2026 έχει φτάσει στα 6,07 ευρώ.

Ανοδική πορεία καταγράφεται και στη φέτα σε άλμη, η οποία από 16,88 ευρώ το κιλό έχει πλέον φτάσει στα 17,65 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στα μακαρόνια των 500 γραμμαρίων, όπου η τιμή από 0,82 ευρώ έχει αυξηθεί στα 1,18 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο που προσεγγίζει το 44%.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στους καταναλωτές, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι η κάλυψη ακόμη και των βασικών αναγκών απαιτεί πλέον μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Η συσσωρευμένη αύξηση των τελευταίων ετών εξακολουθεί να γίνεται αισθητή, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι τιμές παρουσιάζουν μικρές μηνιαίες ή ετήσιες υποχωρήσεις.

Πράγματι, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια περιορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η οποία όμως προς το παρόν δεν είναι αρκετή για να αντιστρέψει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Τον Ιούλιο του 2026 καταγράφηκε στις μεγάλες αλυσίδες μείωση των τιμών κατά 0,47% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην κατηγορία των τροφίμων, ωστόσο, η αποκλιμάκωση ήταν ακόμη μικρότερη, καθώς περιορίστηκε μόλις στο 0,25%.

Έτσι, παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται σε μέρος της αγοράς, το συνολικό κόστος για τα νοικοκυριά παραμένει υψηλό.

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