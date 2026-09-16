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Το 2024, η Meida Marek –το όνομα που χρησιμοποιεί στο διαδίκτυο– είχε μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές της και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Μία σκέψη, όμως, άρχισε να την απασχολεί έντονα: τι θα συμβεί όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της καλύτερα από την ίδια;

Η Marek θεωρούσε ότι διέθετε διαφορετικά προσόντα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Ήταν επικοινωνιακή, μπορούσε εύκολα να υποστηρίζει και να ακούει τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα είχε έντονο ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το biohacking και τα κρυπτονομίσματα – θέματα ικανά να μετατρέψουν ένα απλό δείπνο σε συζήτηση τριών ωρών.

Έτσι αποφάσισε να αλλάξει εντελώς επαγγελματική πορεία και να γίνει escort.

Όχι, όμως, με τον συνηθισμένο τρόπο. Η Marek επέλεξε να απευθυνθεί στην κορυφή της αγοράς και ειδικότερα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία πελατών: τα υψηλόβαθμα και τεχνικά καταρτισμένα στελέχη της Silicon Valley, κυρίως ανθρώπους που εργάζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε συναφείς κλάδους. Το τελευταίο διάστημα, όπως λέει, πολλοί από τους πελάτες της προέρχονται από την Nvidia.

Οι γυναίκες που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή είναι λίγες. Όπως, όμως, συμβαίνει και με αρκετούς από τους πελάτες τους, τα οικονομικά τους μεγέθη είναι εντυπωσιακά.

Η νέα αγορά των «nerd-first» escorts

Η Aella, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο X συνδυάζοντας τη σεξουαλικότητα με την ανάλυση δεδομένων και σήμερα αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε ζητήματα ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης, περιγράφει το μοντέλο ως μια προσέγγιση «nerd-first».

Όπως εξηγεί στο Forbes, υπάρχει έντονη ζήτηση από άνδρες που δεν αναζητούν απλώς μια ελκυστική και έξυπνη γυναίκα, αλλά κάποιον που να μπορεί να ακούσει και να αντιμετωπίσει σοβαρά τις ιδέες και τα ενδιαφέροντά τους.

Η συγκεκριμένη «nerdy» κουλτούρα είναι εμφανής ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο οι escorts προβάλλουν τις υπηρεσίες τους. Διατηρούν ενεργούς λογαριασμούς στο X, όπου οι προκλητικές selfies συνυπάρχουν με αναρτήσεις για Τεχνητή Νοημοσύνη, μακροζωία και τεχνολογία.

Η πλατφόρμα κρατήσεων της Marek θυμίζει κειμενικό παιχνίδι ρόλων, καθώς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σειρά διαδραστικών ερωτήσεων. Η Talia Sable, από την πλευρά της, παρουσιάζει τον εαυτό της ως πρώην προγραμματίστρια με ενδιαφέρον για το Dungeons & Dragons, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η αμοιβή της φτάνει τα 3.000 δολάρια την ώρα.

«Η δημοσίευση περιεχομένου για την Τεχνητή Νοημοσύνη αποδίδει», λέει η Ada Hopper, επίσης διαδικτυακό ψευδώνυμο, η οποία παλαιότερα χρησιμοποιούσε στο X την περιγραφή «Autistic Courtesan». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μπορεί να προσελκύσει εργαζομένους της Nvidia που εντυπωσιάζονται ακόμη και από το γεγονός ότι γνωρίζει τι είναι μια GPU.

Αμοιβές έως και 6.000 δολάρια την ώρα

Οι τιμές δείχνουν πόσο ιδιαίτερη είναι αυτή η αγορά. Στο Tryst, έναν κατάλογο escorts, τα 1.000 δολάρια την ώρα θεωρούνται ήδη υψηλή αμοιβή. Η Marek, ωστόσο, χρεώνει 3.500 δολάρια την ώρα.

Παρά την τιμή, το πρόγραμμά της είναι κλεισμένο για τους επόμενους μήνες, ενώ δέχεται τόσο πολλά αιτήματα ώστε εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει ξανά τις αμοιβές της.

«Τα κορίτσια που χρεώνουν τις υψηλότερες τιμές δεν είναι τα πιο σέξι. Είναι εκείνα που είναι σέξι και έξυπνα», υποστηρίζει η Hopper.

Η ίδια λέει ότι χρεώνει 5.000 δολάρια την ώρα και αντιμετωπίζει την επιλογή της σχεδόν όπως ένας επαγγελματίας του χρηματοοικονομικού κλάδου θα αντιμετώπιζε μια επιθετική στρατηγική δημιουργίας πλούτου. Κατά την άποψή της, ο κόσμος οδηγείται σε ακόμη εντονότερο διαχωρισμό μεταξύ κοινωνικών τάξεων.

Παρόμοια είναι και η οπτική της Marek, η οποία θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο να βρεθεί σε μια «μόνιμη κατώτερη τάξη», την εμφάνιση της οποίας θεωρούν πιθανή ορισμένοι τεχνοκράτες της Silicon Valley.

Όπως στον πυρετό του χρυσού δεν πλούτισαν μόνο όσοι αναζητούσαν χρυσό αλλά και εκείνοι που τους προμήθευαν αξίνες, φτυάρια και στέγη, έτσι και γύρω από τη σημερινή έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο δημιουργείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών. Μέρος αυτού είναι πλέον και η συντροφιά επί πληρωμή.

Αυτό που αγοράζουν δεν είναι μόνο το σεξ

Οι escorts που μίλησαν στο Forbes περιγράφουν την πελατεία τους ως ένα μείγμα από ιδρυτές startups, ερευνητές και υψηλόβαθμα στελέχη της Silicon Valley, με εξαιρετικά απαιτητικά προγράμματα και περιορισμένο ελεύθερο χρόνο.

Πολλοί αναζητούν κάτι που να προσομοιάζει σε κανονικό ραντεβού: ενδιαφέρον, ζεστασιά, συζήτηση και όχι απαραίτητα σεξ, χωρίς όμως την απόρριψη, την αναμονή και την αβεβαιότητα που συνοδεύουν τις σύγχρονες γνωριμίες.

Σύμφωνα με τη Marek, ο τυπικός πελάτης της είναι σχετικά νέος, συνήθως μεταξύ 30 και 40 ετών. Αυτό που πληρώνει δεν είναι μόνο η ερωτική επαφή, αλλά ο χρόνος με έναν άνθρωπο που μπορεί να ακολουθήσει την ένταση της σκέψης του και να συζητήσει χωρίς δυσκολία τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Την ίδια ώρα, η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί τεράστιες νέες περιουσίες. Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει επισημάνει ότι η εταιρεία δημιούργησε πρωτοφανή αριθμό δισεκατομμυριούχων μεταξύ των στελεχών της.

Τον Οκτώβριο, η OpenAI έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 600 εργαζομένους να πουλήσουν μετοχές αξίας έως 30 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, οι αναμενόμενες δημόσιες προσφορές της OpenAI και της Anthropic εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερο πλούτο για ανθρώπους του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Silicon Valley.

Ένας πελάτης της Marek, επιχειρηματίας που δημιούργησε περιουσία ως χρηματιστής κατά την περίοδο της πανδημίας και σήμερα ιδρύει startup Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε στο Forbes ότι επικοινώνησε μαζί της αφού πρώτα διάβασε τις αναρτήσεις της στο διαδίκτυο.

Όπως εξήγησε, πλέον προστατεύει πολύ περισσότερο τον χρόνο του. Το να πληρώνει χρήματα για να εξοικονομεί χρόνο είναι για εκείνον ευκολότερο, καθώς τα όρια της σχέσης είναι εξαρχής σαφή.

Η Aella και το μοντέλο που άνοιξε τον δρόμο

Η σημερινή γενιά των συγκεκριμένων escorts έχει σε μεγάλο βαθμό ως σημείο αναφοράς την Aella, μία από τις πρώτες που υιοθέτησαν αυτό το μοντέλο.

Όταν ξεκίνησε ως διαδικτυακό cam-girl πριν από περίπου 15 χρόνια, δημιούργησε αυτό που αποκαλούσε «mime porn»: θεματικά shows, ακόμη και με στοιχεία τσίρκου, τα οποία συνδύαζε με φιλοσοφικές συζητήσεις με τους θεατές της.

Όταν μετακόμισε στην περιοχή του Bay Area το 2018, μετέφερε την ίδια έμφαση στην προσωπικότητα και στην πνευματική επικοινωνία στη δουλειά της ως escort.

Όπως λέει, οι πελάτες αναζητούν μια γυναίκα που να είναι ελκυστική αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζει και να εκτιμά τη νοημοσύνη τους. Αν και πολλοί την επιλέγουν αρχικά λόγω της δικής της ευφυΐας, στην πράξη συχνά καταλήγουν να μιλούν κυρίως για τον εαυτό τους, χρησιμοποιώντας την ως προσεκτική ακροάτρια.

Σύμφωνα με ανεπίσημη ανάλυση δεδομένων που έχει πραγματοποιήσει, οι escorts με πλουσιότερο λεξιλόγιο και υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο μπορούν να πετύχουν σημαντικά υψηλότερες αμοιβές από όσες επικεντρώνονται αποκλειστικά στη σεξουαλική διάσταση των υπηρεσιών τους.

Η ίδια αναφέρει ότι σήμερα χρεώνει 6.000 δολάρια την ώρα, αν και δέχεται πλέον ελάχιστους πελάτες κάθε χρόνο.

Η Kim Lee, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο στην περιοχή του Bay Area, επιβεβαιώνει ότι οι τιμές των escorts υψηλού επιπέδου έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει, η μέση χρέωση στην κορυφή της συγκεκριμένης αγοράς μπορεί να φτάσει περίπου τα 2.000 δολάρια την ώρα, αν και οι περιπτώσεις αυτές παραμένουν σπάνιες.

Όσο φθηνότερη γίνεται η ψηφιακή συντροφιά, τόσο ακριβότερη γίνεται η ανθρώπινη

Το παράδοξο βρίσκεται στο γεγονός ότι, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει την ψηφιακή συντροφιά φθηνή, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και σχεδιασμένη να κολακεύει τον χρήστη, η πραγματική ανθρώπινη συντροφιά γίνεται ολοένα ακριβότερη.

Η εξήγηση βρίσκεται στη σπανιότητα. Η προσομοιωμένη επικοινωνία μπορεί να αναπαραχθεί απεριόριστα. Αντίθετα, ένας πραγματικός άνθρωπος παραμένει απρόβλεπτος, μπορεί να διαφωνήσει, να αλλάξει θέμα, να εκπλήξει ή να αντιδράσει με έναν τρόπο που δεν έχει προγραμματιστεί.

Η Aella παρατηρεί ότι οι γυναίκες που επιτρέπουν στις ιδιαιτερότητες και στις ατέλειες του χαρακτήρα τους να εμφανίζονται περισσότερο μπορούν να απαιτούν υψηλότερες αμοιβές, ακόμη και όταν ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητάς τους δεν είναι απαραίτητα ευχάριστα.

Χαρακτηριστική είναι η εμπειρία ενός στελέχους τεχνολογίας από το Ώστιν. Μετά το διαζύγιό του στράφηκε σε ερωτικά chatbots, όμως, όπως διαπίστωσε, η ψηφιακή συντροφιά δεν περιόρισε τη μοναξιά του. Αντίθετα, την έκανε εντονότερη.

Η στιγμή που τον έκανε να αλλάξει στάση ήρθε ενώ περίμενε στην ουρά ενός σούπερ μάρκετ και συνειδητοποίησε ότι οι συνομιλίες με τα chatbots εξακολουθούσαν να επαναλαμβάνονται στο μυαλό του ακόμη και στις πιο συνηθισμένες στιγμές της καθημερινότητας.

Αποφάσισε να σταματήσει και να αναζητήσει πραγματική ανθρώπινη επαφή. Αυτό, όμως, αποδείχθηκε δυσκολότερο. Η ζωή του ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στα παιδιά του, στην εργασία και στους ηλικιωμένους γονείς του, οι οποίοι ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις, ενώ χαρακτήρισε τις εφαρμογές γνωριμιών «ναυάγιο».

Τελικά ανακάλυψε τον αναλυτικό οδηγό της Aella για την πρόσληψη escort και στράφηκε στην επί πληρωμή ανθρώπινη συντροφιά. Όπως αναφέρει, μέχρι σήμερα έχει συναντήσει escorts με μεταπτυχιακούς τίτλους στα Οικονομικά, στην Αγγλική Φιλολογία και στα Μαθηματικά.

Η ανθρώπινη επαφή ως η νέα πολυτέλεια

Η Charlie Levine, επίσης ψευδώνυμο μιας escort, βλέπει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της.

Η εκτίμησή της είναι ότι όσο ισχυρότερη γίνεται η ΤΝ, τόσο πιο σπάνια και πολύτιμη θα γίνεται η αυθεντική ανθρώπινη επαφή. Σε ένα τέτοιο μέλλον, θεωρεί ότι η δυνατότητα κάποιου να πληρώνει για πραγματική ανθρώπινη συντροφιά και να έχει πρόσβαση σε χώρους όπου αυτή εξακολουθεί να υπάρχει θα μετατραπεί σε απόλυτη πολυτέλεια.

Βεβαίως, οι πλούσιοι και μοναχικοί άνδρες πλήρωναν για σεξ πολύ πριν εμφανιστούν τα chatbots. Αυτό που αλλάζει με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η οικονομική εξίσωση.

Όταν μια μηχανή μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη, προσωποποιημένη φαντασίωση με το κόστος μιας απλής συνδρομής σε εφαρμογή, η φαντασίωση παύει να είναι το ακριβό αγαθό. Σπάνιο και πολύτιμο γίνεται το πραγματικό: ένας άνθρωπος που μπορεί να βαρεθεί, να αλλάξει θέμα, να διαφωνήσει, να γελάσει αμήχανα τη λάθος στιγμή και να μετατρέψει μια προγραμματισμένη εμπειρία σε κάτι που θυμίζει πραγματική ζωή.

Έτσι, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει την προσομοιωμένη συντροφιά φθηνή, άμεση και εύκολα προσβάσιμη, ταυτόχρονα συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας οικονομικής ελίτ που είναι διατεθειμένη να πληρώσει πολύ ακριβά για κάτι που κανένα chatbot δεν μπορεί ακόμη να προσφέρει: το αυθεντικό ενδιαφέρον και την παρουσία ενός πραγματικού ανθρώπου.

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