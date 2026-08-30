Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Xiaomi επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην καρδιά των κορυφαίων smartphones της, επενδύοντας πλέον πιο επιθετικά στον σχεδιασμό δικών της επεξεργαστών. Η κινεζική εταιρεία παρουσίασε νέο chip για premium συσκευές, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους επί χρόνια βασικούς προμηθευτές της, Qualcomm και MediaTek, ότι θέλει να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από τρίτους.

Η κίνηση εντάσσεται στη μακροχρόνια προσπάθεια της Xiaomi να ενισχύσει την τεχνογνωσία της στους ημιαγωγούς και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στον σχεδιασμό κρίσιμων εξαρτημάτων. Ο νέος επεξεργαστής υπόσχεται βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, ισχυρότερη επεξεργασία εικόνας και αναβαθμισμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιήσουν τα ακριβότερα μοντέλα της εταιρείας σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.

Ο νέος επεξεργαστής κατασκευάζεται με τεχνολογία 3 νανομέτρων, επίπεδο που τον φέρνει κοντά στους πιο σύγχρονους επεξεργαστές A19 Pro της Apple και αισθητά μπροστά από αρκετές εγχώριες κινεζικές λύσεις.

Η κατασκευή του έχει ανατεθεί στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), κάτι που δείχνει ότι η Xiaomi έχει μεν αποκτήσει μεγαλύτερη σχεδιαστική αυτονομία, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών για την υλοποίηση των πιο προηγμένων chip της.

Περισσότερη AI και καλύτερη ενεργειακή απόδοση

Ο νέος σχεδιασμός του επεξεργαστή περιλαμβάνει αναβαθμισμένη υπολογιστική αρχιτεκτονική, ταχύτερη μνήμη και ισχυρότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται απευθείας στη συσκευή.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες λειτουργίες AI μπορούν να πραγματοποιούνται τοπικά, χωρίς να απαιτείται συνεχής αποστολή δεδομένων σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων. Για τον χρήστη, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ταχύτερη απόκριση, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη αξιοποίηση λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.

Η επεξεργασία εικόνας αποτελεί έναν από τους τομείς όπου η Xiaomi επιδιώκει να διαφοροποιήσει περισσότερο τις premium συσκευές της. Η ενσωμάτωση δικού της chip μπορεί να της επιτρέψει να προσαρμόζει καλύτερα hardware και software, ακολουθώντας σε κάποιο βαθμό τη στρατηγική που εφαρμόζει εδώ και χρόνια η Apple.

Παράλληλα, όσο περισσότερες συσκευές χρησιμοποιούν επεξεργαστές της οικογένειας Xring, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η απόδοση των επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία σε έρευνα και ανάπτυξη.

Η δημιουργία ενός chip απαιτεί τεράστια κεφάλαια, εξειδικευμένο προσωπικό και πολυετή τεχνογνωσία. Επομένως, η διάθεσή του σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων μπορεί να βοηθήσει τη Xiaomi να κατανείμει καλύτερα το υψηλό κόστος ανάπτυξης.

Η εξάρτηση από Qualcomm και MediaTek δεν τελειώνει

Παρά τη σημασία της νέας κίνησης, η Xiaomi δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποδεσμευτεί πλήρως από τους βασικούς προμηθευτές επεξεργαστών της.

Ο περιορισμένος όγκος παραγωγής των δικών της chip σημαίνει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Qualcomm και τη MediaTek για σημαντικό μέρος της γκάμας των smartphones της.

Οι δύο εταιρείες προμηθεύουν εδώ και χρόνια τη Xiaomi με τους βασικούς επεξεργαστές που χρησιμοποιεί από τα μεσαίας κατηγορίας μοντέλα μέχρι αρκετές premium συσκευές.

Η δημιουργία ενός εσωτερικά σχεδιασμένου επεξεργαστή, ωστόσο, αλλάζει τις ισορροπίες. Ακόμη και αν δεν αντικαταστήσει άμεσα τους Snapdragon και Dimensity σε μεγάλη κλίμακα, δίνει στη Xiaomi ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση απέναντι στους προμηθευτές της.

Η εταιρεία μπορεί πλέον να πιέζει για καλύτερες τιμές και όρους συνεργασίας, έχοντας τη δυνατότητα να μεταφέρει σταδιακά μεγαλύτερο μέρος των premium μοντέλων της σε δικούς της επεξεργαστές.

Το μεγάλο στοίχημα της αυτονομίας

Η Xiaomi έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη τεχνολογιών ημιαγωγών, επιχειρώντας να περιορίσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές σε κρίσιμα σημεία της παραγωγής.

Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η εταιρεία δεν περιορίζεται πλέον στα smartphones και στα ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα. Έχει εισέλθει δυναμικά και στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έναν κλάδο όπου τα chip αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο της τεχνολογικής διαφοροποίησης.

Η ανάπτυξη δικών της επεξεργαστών μπορεί επομένως να προσφέρει στη Xiaomi πλεονεκτήματα που ξεπερνούν το smartphone. Η γνώση που αποκτά από τον σχεδιασμό προηγμένων chip μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά προϊόντα του οικοσυστήματός της, από φορητές συσκευές μέχρι αυτοκίνητα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, η κατοχή κρίσιμης τεχνολογίας στο εσωτερικό του ομίλου μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητα της εταιρείας απέναντι σε καταναλωτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένα και διαφοροποιημένα προϊόντα.

Το παράδειγμα της Huawei

Η στρατηγική της Xiaomi συγκρίνεται αναπόφευκτα με εκείνη της Huawei, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστές Kirin δικής της ανάπτυξης στα κορυφαία smartphones της.

Η βασική διαφορά είναι ότι η Huawei στράφηκε πολύ πιο επιθετικά προς την εσωτερική ανάπτυξη επεξεργαστών έπειτα από τους αμερικανικούς περιορισμούς που την απέκοψαν από σημαντικούς διεθνείς προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η Qualcomm.

Η Xiaomi, αντίθετα, δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με αντίστοιχες κυρώσεις και εξακολουθεί να μπορεί να συνεργάζεται κανονικά με διεθνείς εταιρείες.

Αυτό της δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει άμεσα τους ξένους προμηθευτές, αλλά μπορεί να ακολουθήσει μια σταδιακή στρατηγική, αναπτύσσοντας δικούς της επεξεργαστές όπου θεωρεί ότι αποκτά πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εξέλιξη ενισχύει πάντως μια ευρύτερη τάση στην κινεζική τεχνολογική βιομηχανία: τη συστηματική προσπάθεια για μεγαλύτερη αυτάρκεια στους ημιαγωγούς.

Για τη Xiaomi, το νέο chip είναι επομένως κάτι περισσότερο από ένα τεχνικό upgrade. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την αυτονομία της, να βελτιώσει τη θέση της απέναντι στους προμηθευτές και να της επιτρέψει να διαφοροποιήσει περισσότερο τα κορυφαία smartphones της.

Το πραγματικό τεστ θα είναι κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή των Xring και να τα ενσωματώσει σε μεγαλύτερο αριθμό συσκευών χωρίς να θυσιάσει απόδοση, κόστος ή αξιοπιστία. Αν το πετύχει, η σχέση της με Qualcomm και MediaTek μπορεί σταδιακά να μετατραπεί από σχεδόν απόλυτη εξάρτηση σε πιο ισορροπημένη συνεργασία.

Διαβάστε επίσης

Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών

OpenAI: Δώρα στους υπαλλήλους ελβετικά ρολόγια αξίας 1 εκατ. ευρώ

EssilorLuxottica: O εμφύλιος της δυναστείας πίσω από τη Ray-Ban – Μάχη για την περιουσία των €40 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ