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Ψήφο εμπιστοσύνης στα αεροπορικά ταξίδια δίνουν οι Έλληνες και για την αργία της 28ης Οκτωβρίου, παρά τις προειδοποιήσεις για ακριβότερα εισιτήρια, όπως αυτές που διατύπωσε μόλις την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αεροπορικής χαμηλού κόστους Ryanair.

Εν όψει της πρώτης αργίας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η μέση πληρότητα των πτήσεων ξεπερνά το 85% τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο εξωτερικό, ενώ σε ορισμένα δρομολόγια τα ποσοστά ξεπερνούν ακόμη και το 90%. Μάλιστα, η αεροπορική κίνηση διατηρείται στα περυσινά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι εφέτος η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, περιορίζοντας τις δυνατότητες για μια μεγαλύτερης διάρκειας απόδραση. Η εικόνα επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος μετακίνησης παραμένει βασικός παράγοντας για τον προγραμματισμό των αποδράσεων, όπως διαπιστώνουν οι δύο εγχώριες αεροπορικές, AEGEAN και SKY express.

Από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δημοφιλείς πόλεις του εξωτερικού μέχρι τα ελληνικά νησιά, οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες για ολιγοήμερες διακοπές, με τις πτήσεις εξωτερικού από τη Θεσσαλονίκη– λόγω και της αργίας του Αγίου Δημητρίου σήμερα 26 Οκτωβρίου– να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, καταγράφοντας μέση πληρότητα 93%, έναντι 90% για τα διεθνή δρομολόγια από την Αθήνα. Στο δίκτυο εσωτερικού, οι μεγαλύτερες πληρότητες σημειώνονται στα δρομολόγια προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου ο δείκτης αγγίζει το 88%. Μάλιστα, η 23η Οκτωβρίου συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη δυναμική στο δίκτυο εσωτερικού, ιδιαίτερα από Θεσσαλονίκη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού, η αιχμή της κίνησης, πέραν του Σαββατοκύριακου 24-25 Οκτωβρίου, είναι, όπως είναι εύλογο και την 28η Οκτωβρίου για όσους επιστρέφουν.

Mε βάση τα στοιχεία από τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, την AEGEAN, oι τοπ 5 προορισμοί στο δίκτυο εξωτερικού από την Αθήνα περιλαμβάνει και λιγότερο… παραδοσιακούς προορισμους όπως το Γιερεβάν και η Μάλαγα που είναι μάλιστα και οι πλέον δημοφιλείς με βάση τις κρατήσεις της αεροπορικής και ακολουθούν το Λουξεμβούργο, το Μιλάνο και η Στοκχόλμη. Η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά το γεγονός ότι φέτος η αργία της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» Τετάρτη, έναντι Τρίτης το 2025, η οποία προσέφερε ευνοϊκότερες συνθήκες για τη διαμόρφωση μίας πιο διευρυμένης διάρκειας απόδραση, όπως διαπιστώνεται από την εταιρεία. Στο δίκτυο εσωτερικού, στους τοπ προορισμούς από και προς την Αθήνα περιλαμβάνονται αεροδρομια σε νησιά όπως αυτό της Σητείας στην Κρήτη, στα Κύθηρα, την Ικαρία, τη Λέρο και την Κάρπαθο. Από τη συμπρωτεύουσα αντίστοιχα οι τοπ προορισμοί στο δίκτυο εξωτερικού είναι οι Βρυξέλλες, η Λάρνακα, η Βαρκελώνη, το Μόναχο και η Ζυρίχη, ενώ στο εσωτερικό η Μυτιλήνη, το Ηράκλειο, η Κως, η Λήμνος και η Καλαμάτα.

Ισπανία και Ιταλία κυριαρχούν στο δίκτυο εξωτερικού της έτερης εγχώριας αεροπορικής, της SKY express για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 2026: Βαρκελώνη, Ρώμη και Μαδρίτη είναι στο τοπ των κρατήσεων για την εταιρεία, ενώ ακολουθούν προορισμοί της Γερμανίας -Βερολίνο και Αμβούργο.

Στους προορισμούς του εσωτερικού, η αεροπορική καταγράφει υψηλές κρατήσεις σε πιο κλασικούς προορισμούς όπως η Ρόδος και η Σαντορίνη, ενώ τα Χανιά και το Ηράκλειο στην Κρήτη ακολουθούν με τη Μυτιλήνη να συμπληρώνει το τοπ 5.