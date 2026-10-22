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Τέλος στις λίστες με τις χρονοβόρες δουλειές που καλούνται να ολοκληρώσουν οι επισκέπτες πριν παραδώσουν ένα κατάλυμα επιχειρεί να βάλει ηAirbnb, αλλάζοντας τους κανόνες που μπορούν να επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη διάρκεια μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι νέες ρυθμίσεις περιορίζουν τις απαιτήσεις καθαριότητας, θέτουν αυστηρότερα όρια στις υποχρεώσεις των ταξιδιωτών και απαγορεύουν την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των κανόνων διαμονής.

Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους επισκέπτες που, παρά την καταβολή ξεχωριστού τέλους καθαρισμού, βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες οδηγίες για το πώς πρέπει να αφήσουν το ακίνητο κατά την αναχώρησή τους.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, η οποία θα εφαρμόζεται στις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 20 Νοεμβρίου και μετά, οι οικοδεσπότες θα μπορούν να καθορίζουν επτά βασικούς κανόνες διαμονής και να προσθέτουν ορισμένα εύλογα αιτήματα.

Ωστόσο, δεν θα επιτρέπεται γενικά να απαιτούν εργασίες που προϋποθέτουν σημαντικό χρόνο, σωματική προσπάθεια ή υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού.

Ποιες δουλειές δεν μπορούν να απαιτούν οι οικοδεσπότες

Η νέα προσέγγιση της Airbnb αλλάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στις υποχρεώσεις των επισκεπτών και στις ευθύνες των ιδιοκτητών για τη συντήρηση και την καθαριότητα του ακινήτου.

Στις εργασίες που δεν θα μπορούν γενικά να επιβάλλονται περιλαμβάνονται η αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια, η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του καταλύματος, καθώς και το πλύσιμο και η τακτοποίηση των πιάτων.

Πρόκειται για δραστηριότητες που η πλατφόρμα θεωρεί ότι μπορούν να απαιτούν περισσότερο χρόνο ή κόπο από αυτόν που εύλογα αναμένεται να διαθέσει ένας επισκέπτης κατά την αναχώρησή του.

Με τη νέα πολιτική, η Airbnb επιχειρεί να αποσαφηνίσει τι μπορεί να ζητά ένας οικοδεσπότης, περιορίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες ο επισκέπτης καλείται ουσιαστικά να αναλάβει μέρος της επαγγελματικής καθαριότητας του ακινήτου.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες έχουν δημιουργήσει σύγχυση και παράπονα.

Όπως εξήγησε, οι κανόνες διαμονής βοηθούν τους επισκέπτες να γνωρίζουν τις προσδοκίες των οικοδεσποτών, ωστόσο η κοινότητα της πλατφόρμας έχει επισημάνει ότι συχνά είναι περίπλοκοι, υπερβολικά απαιτητικοί και δύσκολοι στην εφαρμογή.

Στόχος είναι οι σχετικές οδηγίες να γίνουν σαφέστερες και οι απαιτήσεις πιο λογικές.

Οι εξαιρέσεις και οι επτά βασικοί κανόνες

Παρά τους νέους περιορισμούς, η Airbnb διευκρινίζει ότι οι οικοδεσπότες θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν εύλογους κανόνες για τη χρήση των καταλυμάτων τους.

Μάλιστα, προβλέπονται εξαιρέσεις όταν υπάρχουν ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες ή συγκεκριμένες ανάγκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν λειψυδρία ή περιορισμούς στην κατανάλωση νερού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη διάρκεια του ντους, εφόσον το αίτημα συνδέεται με τις τοπικές συνθήκες.

Η πλατφόρμα επιδιώκει, επομένως, να διαχωρίσει τις δικαιολογημένες απαιτήσεις από εκείνες που επιβαρύνουν υπερβολικά τους ταξιδιώτες.

Παράλληλα, οι κανόνες του κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται σε πιο ευδιάκριτο σημείο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Οι σχετικές πληροφορίες θα περιλαμβάνονται επίσης στις υπενθυμίσεις της κράτησης, περιορίζοντας την πιθανότητα παρεξηγήσεων μεταξύ επισκεπτών και οικοδεσποτών.

Τέλος στα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη δυνατότητα οικονομικών κυρώσεων.

Η Airbnb ξεκαθαρίζει ότι οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα στους επισκέπτες για παραβιάσεις των κανόνων του καταλύματος.

Παράλληλα, η σύναψη πρόσθετων συμβάσεων θα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από τους κανονισμούς μιας ένωσης ιδιοκτητών κατοικιών.

Οι ιδιοκτήτες θα διατηρούν τον έλεγχο των κανόνων και των αιτημάτων που καταχωρίζουν για τα ακίνητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συμβαδίζουν με την πολιτική της πλατφόρμας.

Εφόσον κάποιο αίτημα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις νέες προϋποθέσεις, θα επισημαίνεται ως μη συμβατό.

Ο οικοδεσπότης θα έχει, πάντως, τη δυνατότητα να ασκήσει ένσταση, εφόσον διαφωνεί με την αξιολόγηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Airbnb επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των επισκεπτών, διατηρώντας παράλληλα μια διαδικασία επανεξέτασης για τους ιδιοκτήτες.

Τα παράπονα για τα τέλη καθαρισμού και οι αντιδράσεις στα social media

Η απόφαση της Airbnb έρχεται έπειτα από πολυετή παράπονα ταξιδιωτών σχετικά με τις υπερβολικές απαιτήσεις που συνοδεύουν την αναχώρηση από ορισμένα καταλύματα.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει ιδιαίτερες αντιδράσεις επειδή πολλοί επισκέπτες καταβάλλουν ήδη τέλος καθαρισμού, αλλά καλούνται επιπλέον να ολοκληρώσουν σειρά εργασιών πριν από το check-out.

Η συζήτηση έχει αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Cassie και Jon, δύο Αμερικανών οικοδεσποτών από την Τζόρτζια, των οποίων τα βίντεο έγιναν viral.

Το ζευγάρι δημοσιεύει αναλυτικές καταγραφές της κατάστασης των καταλυμάτων του μετά την αναχώρηση των επισκεπτών, ελέγχοντας ακόμη και μικρές λεπτομέρειες.

Σε ένα από τα βίντεο, οι οικοδεσπότες κατηγόρησαν επισκέπτες ότι δεν τήρησαν τους κανόνες του σπιτιού επειδή είχαν αφήσει το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σε διαφορετική θέση.

Η σχολαστικότητα των ελέγχων και οι απαιτήσεις που παρουσιάζονταν στα βίντεο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι το περιεχόμενό τους είχε παρερμηνευθεί.

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα βίντεο ενέπνευσαν άλλους δημιουργούς περιεχομένου να σατιρίσουν τις υπερβολικές απαιτήσεις ορισμένων ιδιοκτητών, ενισχύοντας τη δημόσια συζήτηση για τις υποχρεώσεις που πρέπει να συνοδεύουν μια βραχυχρόνια μίσθωση.

Με τους νέους κανόνες, η Airbnb επιχειρεί να επανακαθορίσει τα όρια ανάμεσα στην εύλογη χρήση ενός καταλύματος και στις εργασίες καθαριότητας που δεν θα πρέπει να μεταφέρονται στους επισκέπτες.

Η εφαρμογή της πολιτικής από τις 20 Νοεμβρίου σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των καταλυμάτων, με μεγαλύτερη έμφαση στη σαφή ενημέρωση, στον περιορισμό των υπερβολικών απαιτήσεων και στην αποφυγή πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων για τους ταξιδιώτες.