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Μια νέα διεθνής Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας αποκτά η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027, μέσα από τη συνεργασία του American University of Greece (AUG) και της ĒNSOFI. Πρόκειται για την ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism, τη δημιουργία της οποίας ανακοίνωσαν οι δύο φορείς σε εκδήλωση στο Conrad Athens The Ilisian, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, δημοσιογράφων και στελεχών της αγοράς. Το American University of Greece, με έδρα τη Μασαχουσέτη και διαπίστευση από τη NECHE, είναι το ίδρυμα που παρέχει αμερικανική θεσμική διαπίστευση στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG).

Το ACG, το παλαιότερο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη, με ιστορία από το 1875, και η ĒNSOFI, ο όμιλος επενδύσεων και ανάπτυξης προορισμών, όπως η Costa Navarino, το The Ilisian και το NYNN, ενώνουν την ακαδημαϊκή γνώση με την εμπειρία της αγοράς. Κοινό τους όραμα είναι να διαμορφώσουν τη νέα γενιά ηγετικών στελεχών της φιλοξενίας, να αναβαθμίσουν την τουριστική εκπαίδευση και το κύρος του επαγγέλματος και να αναδείξουν την Ελλάδα σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης για τον τουρισμό.

Με campus στην Αθήνα και την Καλαμάτα και γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά, η νέα Σχολή θα προσφέρει προγράμματα Bachelor και Master, διετές Associate Degree, εξειδικευμένες πιστοποιήσεις (certificates) και επαγγελματική εκπαίδευση. Το Bachelor of Science in Hospitality Business Management θα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:

• Hospitality Management

• Sustainable Tourism & Destination Management και

• Culinary Arts

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, ερευνητικό κέντρο με βάση την Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, και το Κέντρο Αριστείας στη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure), με βάση την Αθήνα.

Η ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism επιδιώκει να προσελκύσει φοιτητές από όλον τον κόσμο, προσφέροντας εκπαίδευση που συνδυάζει ακαδημαϊκή γνώση, εφαρμοσμένη μάθηση και διεθνή επαγγελματική εμπειρία. Φιλοδοξεί να καταστήσει τον τουρισμό και τη φιλοξενία από τις πλέον ενδιαφέρουσες και ελκυστικές επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας, με δυνατότητες εξειδίκευσης, επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζω αυτή τη σπουδαία νέα πρωτοβουλία, την οποία είχαμε συζητήσει μαζί πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα την τιμή να υπηρετώ ως Υπουργός Παιδείας. Τότε, είχαμε μια πεποίθηση που καθοδηγούσε σημαντικές πτυχές του έργου μας. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, όταν συνεργάζονται, πετυχαίνουν περισσότερα.

Σήμερα, αυτές οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά σε αυτή την αίθουσα. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με ιστορία σχεδόν 150 ετών συμπράττει με έναν όμιλο που έχει δημιουργήσει ορισμένους από τους πλέον καταξιωμένους προορισμούς της Ελλάδας. Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου σχεδίασαν από κοινού το πρόγραμμα σπουδών. Πρωτοβουλίες όπως αυτή κρατούν ταλέντα στην Ελλάδα, προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό και δημιουργούν ευκαιρίες στην περιφέρεια».

Την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Σχολής έχει αναλάβει ως Founding Dean η Dr. Eleonora Cattaneo, με εκτενή διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Προέρχεται από το Glion Institute of Higher Education, όπου διηύθυνε μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα για στελέχη και προγράμματα πολυτελούς φιλοξενίας. Στην προηγούμενη πορεία της περιλαμβάνονται η πολυετής διδασκαλία στο SDA Bocconi, καθώς και συνεργασίες με διεθνείς επιχειρήσεις.

Η Dr. Eleonora Cattaneo δήλωσε:

«Η φιλοξενία είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί κρίση και δεξιότητες. Οι φοιτητές μας θα μαθαίνουν στις αίθουσες, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, θα επιλέγουν την κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους και θα αποκτούν εμπειρία μέσα από συνεργασίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Θέλουμε να αποφοιτούν έτοιμοι να ηγηθούν ομάδων, να κατανοούν τι πραγματικά έχει αξία για τους επισκέπτες και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της φιλοξενίας».

Ευρώπη, Αμερική και Ασία σε μια διεθνή εκπαιδευτική συνεργασία

Η διεθνής διάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Σχολής. Η ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με το Culinary Institute of America (CIA) στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη School of Hotel and Tourism Management (SHTM) του Hong Kong Polytechnic University (PolyU).

Η Σχολή και το CIA αναπτύσσουν από κοινού τη γαστρονομική κατεύθυνση, η οποία θα δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που αναγνωρίζονται με ακαδημαϊκές μονάδες και να αποκτούν certificates του CIA, συμπληρώνοντας την εκπαίδευσή τους. Τα δύο ιδρύματα αναπτύσσουν, επίσης, προγράμματα για επαγγελματίες της γαστρονομίας.

O Michael Bakker, Πρόεδρος του CIA, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με το ACG και την ĒNSOFI. Μαζί, το ACG και το CIA συνδυάζουν περισσότερα από 230 χρόνια εκπαιδευτικής αριστείας και ηγετικής παρουσίας. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, διευρύνουμε την πρόσβαση σε εκπαίδευση διεθνούς επιπέδου στη γαστρονομία, την εστίαση και τη φιλοξενία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του κλάδου. Η συνεργασία αυτή ενισχύει την κοινή μας δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού ανθρώπινου δυναμικού, με πνεύμα καινοτομίας και διεθνείς διασυνδέσεις, για τις επόμενες δεκαετίες. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τους φοιτητές, το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του ACG, καθώς μαζί διαμορφώνουμε το μέλλον του κλάδου».

Η συνεργασία με τη School of Hotel and Tourism Management (SHTM) του Hong Kong Polytechnic University (PolyU) θα επικεντρωθεί στην «έξυπνη φιλοξενία» και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κλάδο, με τη SHTM να συνεισφέρει την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στη διοίκηση της φιλοξενίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των επισκεπτών, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την καινοτομία στις υπηρεσίες.

«Διαμορφώνουμε το μέλλον της φιλοξενίας και του τουρισμού διεθνώς, μέσα από πρωτοποριακή εκπαίδευση και έρευνα με ουσιαστικό αντίκτυπο, που συμβάλλουν στην πρόοδο του κλάδου και στην ευημερία της κοινωνίας», δήλωσε ο καθηγητής Kaye Chon, Chair Professor and Dean της School of Hotel and Tourism Management του PolyU. «Η συνεργασία μας με την ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism εκφράζει τη δέσμευσή μας να προετοιμάσουμε επαγγελματίες με τις δεξιότητες του αύριο και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της φιλοξενίας και του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η Σχολή αναπτύσσει, επίσης, συνεργασία με το University of Central Florida (UCF) για το Disney Academic Exchange, το οποίο συνδυάζει πρακτική άσκηση στη Disney με μαθήματα στο UCF.

Η συνεργασία με το Glion Institute of Higher Education, στην Ελβετία, θα προσφέρει δυνατότητες ανταλλαγής φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό, καθώς και διδασκαλίας από επισκέπτες καθηγητές.

Οι συνεργασίες αυτές συνδέουν την Ελλάδα με κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης στη φιλοξενία και τη γαστρονομία σε τρεις ηπείρους. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της Σχολής βασίζεται στη συμμετοχή διεθνούς διδακτικού προσωπικού, σε διαλέξεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ηγετικών στελεχών του κλάδου, καθώς και σε μια διεθνή, πολυπολιτισμική φοιτητική κοινότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Hospitality Without Borders: Educating Global Professionals». Στο πάνελ συμμετείχαν ο Dr. Michael Sperling, Vice President of Academic Affairs και Chief Academic Officer του CIA, η Professor Deniz Kucukusta, Associate Dean for Global Engagement και Associate Professor στη School of Hotel and Tourism Management του PolyU, η Dr. Tiia Maekinen, Dean of Research, Partnerships & Innovation του Glion Institute of Higher Education, και ο Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της Σχολής. Μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος. Στα ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το Glion, το University of Central Florida, το CIA, το Hong Kong PolyU και άλλα.

Αθήνα και Καλαμάτα συνδυάζουν εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική εφαρμογή

Η παρουσία της Σχολής στην Αθήνα και την Καλαμάτα συνδυάζει την ακαδημαϊκή διδασκαλία με την εμπειρία ενός καθιερωμένου τουριστικού προορισμού.

Το ερευνητικό κέντρο στην Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, θα συμπληρώνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής. Η τοπική παραγωγή, η γαστρονομική παράδοση και η εμπειρία του επισκέπτη αποτελούν πεδία στα οποία η έρευνα μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην επαγγελματική πρακτική και την ανάπτυξη των προορισμών.

Ο Ed Wingenbach, Πρόεδρος του ACG, δήλωσε:

«Η διαρκής ηγετική θέση της Ελλάδας στη φιλοξενία εξαρτάται από την εκπαίδευση και την έρευνα που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου. Μαζί με την ĒNSOFI και τους διεθνείς συνεργάτες μας, δημιουργούμε μια Σχολή της οποίας η διδασκαλία και το ακαδημαϊκό έργο θα ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε στους Έλληνες φοιτητές έναν ισχυρό λόγο να επιλέξουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη φιλοξενία στη χώρα τους, προσελκύοντας παράλληλα ταλαντούχους φοιτητές και ακαδημαϊκούς από όλον τον κόσμο, ώστε να συμβάλλουν στο μέλλον της Ελλάδας».

Η Μαρίνα Παπατσώνη, Αντιπρόεδρος της ĒNSOFI, σημείωσε:

«Φιλοδοξία της Σχολής είναι να αξιοποιήσει τη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και να συμβάλει στην καθιέρωσή της ως διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης στη φιλοξενία. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το American College of Greece και τους διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους της Σχολής στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν μια νέα γενιά επαγγελματιών που θα συνδυάζουν τη γνώση και τις δεξιότητες με την αυθεντική φροντίδα για τους επισκέπτες και τον σεβασμό προς τους συναδέλφους τους και το περιβάλλον».