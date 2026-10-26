Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Προς νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων και ταξιδιωτικών εισπράξεων οδεύει το 2026 ο ελληνικός τουρισμός, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου Rethymno Tourism Summit 2026, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο Theartemis Palace Conference Center στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έως τον Αύγουστο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 10% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 9,4%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του 2025, όταν η Ελλάδα υποδέχθηκε 38 εκατομμύρια επισκέπτες και τα έσοδα έφθασαν τα 23,6 δισ. ευρώ. Όπως επισήμανε, η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται μέσα σε συνθήκες πολεμικών συγκρούσεων και διεθνούς αβεβαιότητας.

Παράλληλα, ανέδειξε ως θετική εξέλιξη τη σταδιακή διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία δημιουργεί δυνατότητες για περισσότερα έσοδα στις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη διάρκεια απασχόλησης για τους εργαζομένους. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συζήτηση για τον τουρισμό πρέπει να προχωρήσει πέρα από την ετήσια καταγραφή των αφίξεων και των εισπράξεων, εστιάζοντας στην ποιότητα της ανάπτυξης και στο αποτύπωμά της στους προορισμούς.

«Το δίλημμα δεν είναι περισσότερος ή λιγότερος τουρισμός», ανέφερε, θέτοντας ως ζητούμενο έναν καλύτερο και βιώσιμο τουρισμό, με μεγαλύτερη αξία για την οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος και το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα του κλάδου, τις σύγχρονες υποδομές, τους ξεκάθαρους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συνέδριο φέρνει σε κοινό διάλογο εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τουρισμού. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται πέντε θεματικά πάνελ και συνέντευξη με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Κατά την έναρξη των εργασιών αναδείχθηκε η ανάγκη η έντονη τουριστική ανάπτυξη να συνοδεύεται από όραμα, στρατηγική και συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας και της ταυτότητας της Κρήτης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες υποδομές, οι ιδιωτικές επενδύσεις και η τεχνολογία διαμορφώνουν νέα δεδομένα για το νησί.

Ο κ. Χατζηδάκης συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και συνέδεσε την παρουσία του τόσο με τη θεσμική του ιδιότητα όσο και με την καταγωγή του από το Ρέθυμνο. Αναφερόμενος στη διαδρομή της περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες, σημείωσε ότι ο τουρισμός συνέβαλε καθοριστικά στη μεταμόρφωσή της, δημιουργώντας επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες και δίνοντας νέα ζωή σε πολλές περιοχές.

Όπως τόνισε, μαζί με την υπερηφάνεια για όσα επιτεύχθηκαν, χρειάζεται να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα για το μέλλον. Πώς θα είναι το Ρέθυμνο και η Κρήτη σε δέκα ή είκοσι χρόνια, ποιο είδος τουρισμού επιδιώκουν και με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Αναφερόμενος στην κοινή ρεθεμνιώτικη καταγωγή του ίδιου και της υπουργού Τουρισμού, σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν δικαιολογίες» και ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επιτυχία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τον ελληνικό τουρισμό ιστορία επιτυχίας, επισημαίνοντας τη θέση της χώρας μεταξύ των κορυφαίων διεθνών προορισμών. Απέδωσε, μάλιστα, την πρόοδο πρωτίστως στους ανθρώπους του κλάδου, στους ξενοδόχους, στους ιδιοκτήτες μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων και στους εργαζομένους, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η επιδίωξη ανάπτυξης της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της αγροτικής παραγωγής συμβαδίζει με την περαιτέρω αξιοποίηση του τουρισμού, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πρωταγωνιστικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Σε τούτο το σημείο, επισήμανε ότι η ίδια η επιτυχία δημιουργεί νέες απαιτήσεις. Η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας ενισχύει την ανάγκη για επαρκείς υποδομές, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και μέριμνα για τους εργαζομένους και τους κατοίκους των περιοχών υποδοχής.

Αναπτύσσοντας την πρώτη προτεραιότητα, ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε την πρόοδο του τουρισμού με τις επενδύσεις στις μεταφορές και τις υποδομές. Για την Κρήτη στάθηκε ιδιαίτερα στον Βόρειο Οδικό Άξονα, υπογραμμίζοντας ότι η σημασία του αφορά την ασφάλεια των μετακινήσεων, την καθημερινότητα των κατοίκων και την πρόσβαση των επισκεπτών.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη παραδοθεί τα πρώτα χιλιόμετρα κοντά στον Άγιο Νικόλαο, ενώ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι παραχωρησιούχοι εργάζονται για να προχωρήσει το έργο όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ειδικά για το Ρέθυμνο, σημείωσε ότι ο νέος οδικός άξονας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Αντίστοιχη αναφορά έκανε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το οποίο, όπως υποστήριξε, θα ενισχύσει αποφασιστικά τη σύνδεση της Κρήτης με τις διεθνείς αγορές. Η συμβολή του, πρόσθεσε, θα αφορά τόσο τη δυναμικότητά του όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους επιβάτες.

Η συζήτηση για τις υποδομές, ωστόσο, επεκτάθηκε και στη διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι, μετά τον ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, η διαχείριση των υδάτων αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης για την Κρήτη.

Για τα απόβλητα αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα τα τελευταία επτά χρόνια, με την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται περαιτέρω παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και την ανακύκλωση, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά τους σαφείς και απλούς κανόνες για τις επενδύσεις. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις χρειάζονται σταθερότητα και ασφάλεια, ώστε να γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι, χωρίς να εγκλωβίζονται σε περίπλοκες διαδικασίες και αντικρουόμενες ρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας των περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση, τον περασμένο Αύγουστο, του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, το οποίο χαρακτήρισε μεταρρύθμιση που εκκρεμούσε επί χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατευθύνσεις του θα εξειδικευθούν την επόμενη τετραετία μέσα από τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, με στόχο την ενίσχυση της νομικής και επενδυτικής βεβαιότητας και τον συνδυασμό της ανάπτυξης με την περιβαλλοντική προστασία.

Ως τρίτη προτεραιότητα ανέδειξε τη μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, χαρακτηρίζοντας ρεαλιστικό στόχο τον τουρισμό δώδεκα μηνών. Διευκρίνισε ότι η προοπτική αυτή στηρίζεται στην αξιοποίηση περισσότερων χαρακτηριστικών της χώρας, πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα.

Ειδικά για την Κρήτη, αναφέρθηκε στον πολιτισμό, στη γαστρονομία, στις ορεινές διαδρομές, στις αθλητικές δραστηριότητες και στα συνέδρια. Όπως επισήμανε, η μεγαλύτερη προβολή αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να αυξήσει το όφελος για την τοπική οικονομία και να διευρύνει τη γεωγραφική και χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας.

Η εξέλιξη αυτή, πρόσθεσε, απαιτεί συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και παραγωγών, οι οποίοι προσδίδουν στον τόπο την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Αναφορά έκανε και στη συμβολή των σύγχρονων οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών, των DMMOs.

Στην τέταρτη προτεραιότητα, την τουριστική εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η ποιότητα του τουρισμού εξαρτάται τελικά από τους ανθρώπους του. Η κατασκευή σύγχρονων ξενοδοχείων και αεροδρομίων, όπως σημείωσε, πρέπει να συνοδεύεται από επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό.

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές ελλείψεις εργαζομένων, προανήγγειλε νέες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών νόμιμης απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες, με αξιοποίηση και των διακρατικών συμφωνιών. Ζητούμενο, τόνισε, είναι οι συμφωνίες να εφαρμόζονται στην πράξη, με γρήγορες διαδικασίες.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, στα καλύτερα προγράμματα σπουδών και στη στενότερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σύγχρονες δεξιότητες και στην ανάγκη έγκυρης πιστοποίησής τους, ώστε η κατάρτιση να παρέχει ουσιαστικά επαγγελματικά εφόδια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο κλάδος χρειάζεται καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερες προοπτικές εξέλιξης, προκειμένου να αποτελεί ελκυστική επαγγελματική επιλογή, ιδιαίτερα για τους νέους. Συνέδεσε, μάλιστα, τον σεβασμό προς τους εργαζομένους με τη συνολική εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο πρόβλημα της στέγασης του προσωπικού σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, απαιτούνται λύσεις με τη συνεργασία κράτους, δήμων και επιχειρήσεων, θέτοντας προς εξέταση την αξιοποίηση παλαιών καταλυμάτων ή κατάλληλων δημόσιων κτηρίων.

Επισήμανε ότι η προσέλκυση εργαζομένων σε έναν προορισμό προϋποθέτει τη δυνατότητα εξασφάλισης προσιτής κατοικίας και αξιοπρεπών συνθηκών διαμονής, καθώς το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί πρακτικό εμπόδιο για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανήλθε στο Ρέθυμνο, τονίζοντας ότι η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του διαμορφώνεται από την παλιά πόλη, τις παραλίες, τα χωριά, την ενδοχώρα, τους ανθρώπους και την κρητική φιλοξενία.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον τουρισμό της επόμενης δεκαετίας, με δραστηριότητα που θα εκτείνεται σε μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και σε περισσότερες περιοχές, θα συνδέεται με την τοπική παραγωγή και θα δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους να παραμένουν και να εργάζονται στον τόπο τους.

Ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος του Ρεθύμνου πρέπει να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά του, διαφυλάσσοντας τα στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό.