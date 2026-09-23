Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τα δύο νέα προγράμματα Thessaly Pass 2026 και Evros Pass 2026, με στόχο τη στήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 και να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, με τη σχετική ΚΥΑ να καθορίζει τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και τους όρους χρήσης της κάρτας.

Πρόκειται για μία δράση οικονομικής ενίσχυσης που θεσπίζεται με σκοπό τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού σε περιοχές:

της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πρόγραμμα «Thessaly Pass 2026»), και

της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πρόγραμμα «Evros Pass 2026»).

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαιούχοι μπορούν να είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία ή με σύμφωνο συμβίωσης) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Στους έγγαμους ή σε πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ως ωφελούμενοι ενός δικαιούχου ορίζονται:

τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση του 2025,

ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με σύμφωνο συμβίωσης.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω κλήρωσης που θα διενεργήσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, με τα αποτελέσματα να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ποιοι αποκλείονται

Δεν μπορούν να γίνουν δικαιούχοι-ωφελούμενοι:

όσοι έχουν επιλεγεί δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2025-2026 (ή θα επιλεγούν για το 2026-2027),

όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για την ίδια περίοδο,

όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους κύρια κατοικία εντός των περιοχών του προγράμματος που έχουν επιλέξει, όπως προκύπτει από τη δήλωση Ε1 του 2025.

Προβλέπονται αυτεπάγγελτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, με κύρωση την άμεση επιστροφή ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή μη τήρησης των όρων.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και διαμορφώνεται ως εξής:

Thessaly Pass 2026: 200 ευρώ ανά δικαιούχο

Evros Pass 2026: 250 ευρώ ανά δικαιούχο

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο από τους δύο προορισμούς, ενώ μπορεί να καταστεί ωφελούμενος, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για έναν προορισμό και μία φάση του προγράμματος.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς Δημόσιο, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες, και δεν προσμετράται σε εισοδηματικά κριτήρια για άλλες κοινωνικές παροχές.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr), με είσοδο μέσω κωδικών Taxisnet. Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, από πιστοποιημένο υπάλληλο, ή με εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr).

Κατά την αίτηση, ο δικαιούχος:

Επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (κινητό, email), αντλώντας τα -εφόσον υπάρχουν- από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Δηλώνει τον προορισμό επιλογής του (Thessaly ή Evros Pass) και τη φάση συμμετοχής: Φάση 1 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026) και Φάση 2 (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026).

Δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει σε λόγο αποκλεισμού.

Επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό έκδοσης της κάρτας.

Επιτρέπεται η ανάκληση και επανυποβολή αίτησης όσο διαρκεί η περίοδος υποβολών, όχι όμως μετά τη λήξη της. Δεν επιτρέπεται δεύτερη ταυτόχρονη αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2025.

Σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ, ο καταμερισμός των καρτών θα γίνει ως εξής:

Thessaly Pass 2026 – Σύνολο: 7.500 κάρτες

Φάση 1: 3.750 κάρτες

Φάση 2: 3.750 κάρτες

Evros Pass 2026 – Σύνολο: 1.400 κάρτες

Φάση 1: 700 κάρτες

Φάση 2: 700 κάρτες

Σημειώνεται πως τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο ποσό της Φάσης 1 μεταφέρεται στη Φάση 2, χωρίς όμως να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό.

Οι επιλέξιμες περιοχές

Σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α και Β της απόφασης, ως τόπος διαμονής/χρήσης της κάρτας ορίζονται οι εξής περιοχές (βάσει ταχυδρομικών κωδικών εγκατάστασης επιχειρήσεων):

Παράρτημα Α – Thessaly Pass 2026: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Πύλης (πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Δήμος Μετεώρων (Τ.Κ.: 37006, 37300, 37010, 37012, 37013, 37009, 37001, 37011, 38000, 38333, 38334, 38445, 38446, 37400, 37100, 38500, 38221, 38222, 38223, 43060, 43061, 43064, 43150, 43067, 43100, 40003, 40006, 40007, 40004, 42032, 42037, 42033, 42200, 42035, 42034, 42036).

Παράρτημα Β – Evros Pass 2026: Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Κ.: 68004, 68400, 68003, 68500, 68013).

Σημαντικό: οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, με κύρια κατοικία εκεί, δεν είναι δικαιούχοι της αντίστοιχης κάρτας, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση επισκεπτών από άλλες περιοχές της χώρας.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Το ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά:

σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός των ταχυδρομικών κωδικών των επιλέξιμων περιοχών (Παραρτήματα Α ή Β, ανάλογα με τον προορισμό),

στους τομείς διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών,

αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με φυσικό τερματικό POS (δεν είναι επιλέξιμα τα Web/Virtual POS).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν μέσω της εφαρμογής, με βάση τον ΑΦΜ της επιχείρησης, αν αυτή συμμετέχει στο πρόγραμμα. Το ποσό δεν μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο ούτε μπορεί να γίνει ανάληψη σε μετρητά, ενώ μετά τη λήξη της κάρτας τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο επιστρέφεται στην ΕΔΥΤΕ και δεν μπορεί πλέον να διεκδικηθεί από τον δικαιούχο.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας), εταιρεία του Δημοσίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.050.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενος από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.

Διαβάστε ακόμη

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και ποιοι δικαιούνται διπλή ενίσχυση

Συντάξεις 2027: Οι χιλιάδες δικαιούχοι που ξεμπλοκάρουν και παίρνουν ολόκληρη την αύξηση

Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ