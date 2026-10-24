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Ο τουρισμός μόνος του αποτελεί μεγάλο ανάχωμα στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δίνει κίνητρα ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός στις Περιφέρειες, διασπείρει ανάπτυξη τροφοδοτώντας άλλους τομείς σε ορεινές περιοχές και νησιά, ενώ ένα 15% των φορολογικών εσόδων του κράτους οφείλεται στον κλάδο.

Πρόκειται για 4 μόνο από τις επιδράσεις του ελληνικού τουρισμού, όπως αυτές αναλύθηκαν χθες στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την παρουσίαση της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός: Επιτεύγματα, Προκλήσεις, Προοπτικές». Στην ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου αλλά και τις θετικές επιδράσεις αναφέρθηκε ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικών Αναλύσεων και Προοπτικών του Τραπεζικού Κλάδου της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα συνδράμουν διαχρονικά στο τομέα των υπηρεσιών και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καλύπτοντας τα 2/3 του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Στη συζήτηση περί παραγωγικού μοντέλου της χώρας και στο επιχείρημα ότι ο κλάδος αποστερεί πόρους από άλλους τομείς, το αντιπιχείρημα είναι ότι συμβαίνει το αντίθετο αφού ενσωματώνει στη λειτουργία του και τροφοδοτεί άλλους τομείς. Από την άλλη πλευρά και προκειμένου ο κλάδος να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του θα πρέπει να «θεραπεύσει» αδυναμίες που τυχόν γεννώνται όπως για παράδειγμα σε σχέση με το περιβάλλον ή τις κατοικίες στα νησιά κ.ο.κ..

«Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί και σημαντική ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου», ανέφερε χθες ο κ. Αναστασάτος. Η σταδιακή στροφή του ελληνικού τουρισμού προς υψηλότερες κατηγορίες καταλυμάτων αποτυπώνεται στην εντυπωσιακή ανάπτυξη των ξενοδοχείων πέντε αστέρων κατά την τελευταία εικοσαετία: «Αρκεί να αναφερθεί ένα στοιχείο: Μεταξύ 2004 και 2025, ο αριθμός των πεντάστερων ξενοδοχείων αυξήθηκε κατά 6,3 φορές, με το μερίδιό τους στο σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων να ενισχύεται από το 1,6% στο 8,6%».

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το μερίδιο πλέον της υψηλότερης κατηγορίας σε επίπεδο δυναμικότητας, καθώς συγκεντρώνουν το 26% των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, έναντι μόλις 7,8% το 2004. «Επομένως ο κλάδος κινείται προς υψηλότερες κατηγορίες σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, σημαντική άνοδος καταγράφεται και στην τραπεζική χρηματοδότηση του κλάδου. Όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπόλοιπα δανείων προς τις επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης υπερδιπλασιάστηκαν την περίοδο 2006–2025, από 4,6 δισ. ευρώ σε περίπου 10 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,2 φορές. Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ για εφέτος (έως και τον Αύγουστο του 2026), το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα των 11 δισ. ευρώ- στα επίπεδα των 10,9 δισ. ευρώ. Την τελευταία πενταετία, οι νέες χορηγήσεις, όπως ανέφερε χθες ο κ. Αναστασάτος, διαμορφώνονται κατά μέσο όρο σε 1,22 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ το μερίδιο του κλάδου στο σύνολο των νέων επιχειρηματικών δανείων έχει αυξηθεί από περίπου 8,9% σε 15%, αναδεικνύοντας τελικά και την ενισχυμένη συμμετοχή του στην τραπεζική χρηματοδότηση επί του συνόλου της επιχειρηματικής δραστηριότητας.