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Στην απόκτηση 109.539 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 523.632,31 ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Eurobank Equities, με μέση τιμή κτήσης 4,7803 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 37.752.098 ίδιες μετοχές.

Το πρόγραμμα επαναγοράς είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 28 Απριλίου 2026 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο.