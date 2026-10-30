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Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στον τουρισμό προϋποθέτει τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να οργανώνει και να πραγματοποιεί ένα ταξίδι χωρίς περιορισμούς. Από την επιλογή καταλύματος και την επίσκεψη σε πολιτιστικούς χώρους μέχρι τη μετακίνηση και τη γαστρονομία, η προσβασιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες και ενισχύοντας τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων πέρα από την υψηλή τουριστική περίοδο.

Παρά τη σταδιακή πρόοδο που καταγράφεται, σημαντικά εμπόδια συνεχίζουν να δυσκολεύουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε τουριστικές δραστηριότητες. Στις αδυναμίες που παραμένουν, αλλά και στις παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την κατάσταση, αναφέρθηκε η Χρυσέλλα Λαγαρία, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Black Light, σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή τη συμμετοχή της στην ημερίδα της Wise Greece με τίτλο «The Future of food, tourism and experiences».

Η κ. Λαγαρία, η οποία είναι τυφλή από τη γέννησή της, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών με οπτική αναπηρία. Μέσα από την επαγγελματική της δράση επιδιώκει να ενσωματώσει τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων με αναπηρία στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και παρέχονται οι υπηρεσίες.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της αποτελεί η ανάγκη να αντιμετωπίζεται η προσβασιμότητα ως συνολική υποχρέωση και όχι ως μια αποσπασματική τεχνική παρέμβαση. Η ύπαρξη μιας ράμπας ή ενός ειδικά εξοπλισμένου δωματίου δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί μια τουριστική υπηρεσία πραγματικά προσβάσιμη. Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός που να καλύπτει όλα τα στάδια του ταξιδιού, από την ενημέρωση και την κράτηση μέχρι τη διαμονή, την ψυχαγωγία, τις μεταφορές και την εστίαση.

Μικρές παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτέλεσμα

Η βελτίωση της προσβασιμότητας δεν προϋποθέτει σε όλες τις περιπτώσεις υψηλές οικονομικές δαπάνες. Όπως εξηγεί η κ. Λαγαρία, υπάρχουν πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά εύκολα και να διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των επισκεπτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση υποτίτλων σε διαφημιστικά βίντεο, η προσθήκη περιγραφικού κειμένου στις εικόνες που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα και η κατάλληλη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στην περίπτωση των κωφών επισκεπτών, η επικοινωνία μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων που μετατρέπουν τον προφορικό λόγο σε γραπτό κείμενο. Παράλληλα, η εκπαίδευση των εργαζομένων σε βασικές αρχές συμπεριληπτικής εξυπηρέτησης μπορεί να περιορίσει τις δυσκολίες επικοινωνίας και να συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερο φιλικού περιβάλλοντος.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ακόμη και καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία διαθέτουν δωμάτια για επισκέπτες με αναπηρία, ενδέχεται να παρουσιάζουν πρακτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα μπάνιο που δεν εξασφαλίζει ασφαλή μετακίνηση ή ένας εξωτερικός χώρος που δεν επιτρέπει την άνετη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου μπορούν να καταστήσουν δύσκολη τη διαμονή, ανεξάρτητα από το επίπεδο πολυτέλειας του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό περιθώριο βελτίωσης υπάρχει και στις μικρότερες τουριστικές μονάδες. Η δημιουργία νέων καταλυμάτων, αλλά και οι εργασίες ανακαίνισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προσφέρουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν εξαρχής κατάλληλες προδιαγραφές. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται μεταγενέστερες παρεμβάσεις, οι οποίες συχνά είναι δυσκολότερες και περισσότερο δαπανηρές.

Η διαφορά ανάμεσα στη θεωρητική και την πραγματική προσβασιμότητα

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίζει η Χρυσέλλα Λαγαρία είναι η αναντιστοιχία που παρατηρείται ορισμένες φορές ανάμεσα στις πληροφορίες που δημοσιεύουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και στις πραγματικές συνθήκες που συναντούν οι επισκέπτες με αναπηρία.

Οι ταξιδιώτες με κινητικές δυσκολίες συχνά αναγκάζονται να επικοινωνούν προσωπικά με τα καταλύματα προτού προχωρήσουν σε κράτηση. Χρειάζεται να επιβεβαιώσουν λεπτομέρειες σχετικά με το πλάτος των διαδρόμων, τη δυνατότητα πρόσβασης στο μπάνιο, την καταλληλότητα των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και την ευχέρεια μετακίνησης στους εξωτερικούς χώρους. Πρόκειται για πληροφορίες που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες με σαφήνεια από την αρχή.

Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης, οι οποίοι στηρίζονται στις πληροφορίες των ιστοσελίδων, στις περιγραφές των εγκαταστάσεων και στις εμπειρίες προηγούμενων πελατών. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν πάντοτε για να διαπιστώσουν κατά πόσο ένα κατάλυμα μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, η κ. Λαγαρία θεωρεί απαραίτητη την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ατόμων με αναπηρία στη διαδικασία σχεδιασμού, ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών. Η εμπειρία των χρηστών μπορεί να αναδείξει προβλήματα που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά μέσα από έναν τυπικό έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της προσβασιμότητας για τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στις σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνεται η εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων που εξυπηρετούν επισκέπτες. Η ουσιαστική αξιοποίηση του συγκεκριμένου πλαισίου μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις εφαρμόζονται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πολιτισμός και εστίαση χωρίς αποκλεισμούς

Η προσβασιμότητα των μουσείων και των πολιτιστικών αξιοθέατων αποτελεί έναν ακόμη τομέα που χρειάζεται συστηματική ενίσχυση. Η ύπαρξη ορισμένων εκθεμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες επισκεπτών με αναπηρία είναι θετική, αλλά δεν διασφαλίζει από μόνη της ότι ολόκληρη η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια.

Ειδικά για τους επισκέπτες με οπτική αναπηρία, η παροχή πληροφοριών αποκλειστικά μέσω του συστήματος Braille δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει την όρασή τους δεν έχουν εκπαιδευτεί στην ανάγνωση Braille. Για τον λόγο αυτό, η κ. Λαγαρία αναδεικνύει τη χρησιμότητα πρόσθετων επιλογών, όπως ψηφιακές εφαρμογές ξενάγησης και κωδικοί QR που οδηγούν σε προσβάσιμο ενημερωτικό περιεχόμενο.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις εστίασης καλούνται να εξετάσουν την προσβασιμότητα πέρα από τη δυνατότητα φυσικής εισόδου στον χώρο. Η παρουσίαση του καταλόγου, η επικοινωνία με τους εργαζομένους, η ενημέρωση για τα διαθέσιμα πιάτα και η συνολική διαδικασία εξυπηρέτησης αποτελούν εξίσου σημαντικά στοιχεία της εμπειρίας ενός πελάτη με αναπηρία.

Η σωστή προετοιμασία του προσωπικού μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εξάλειψη καθημερινών δυσκολιών. Μέσα από απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών πελατών, χωρίς οι επισκέπτες να υποχρεώνονται να επαναλαμβάνουν συνεχώς οδηγίες ή να ζητούν ειδική μεταχείριση.

Η Χρυσέλλα Λαγαρία επισημαίνει επίσης ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία ως μία ενιαία κατηγορία ταξιδιωτών. Οι επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους διαφέρουν, όπως συμβαίνει με το σύνολο του πληθυσμού. Κάποιοι προτιμούν πολιτιστικές επισκέψεις, άλλοι δραστηριότητες στη φύση, γαστρονομικές εμπειρίες, εκδρομές ή θαλάσσια αναψυχή. Επομένως, η πραγματική συμπερίληψη προϋποθέτει την ελευθερία επιλογής δραστηριοτήτων και όχι τον περιορισμό σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι οικονομικές προοπτικές του προσβάσιμου τουρισμού

Πέρα από τη διάσταση των ίσων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας συνδέεται και με σημαντικές επιχειρηματικές δυνατότητες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 87 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει το εύρος της ομάδας επισκεπτών που μπορεί να ωφεληθεί από τη δημιουργία περισσότερο προσβάσιμων τουριστικών προορισμών.

Όπως αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την τουριστική αγορά, προσελκύοντας ταξιδιώτες και σε περιόδους μειωμένης ζήτησης. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές αποφάσεις των ατόμων με αναπηρία επηρεάζουν συχνά και τις επιλογές συγγενών, φίλων ή συνοδών, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο το κοινό στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρήσεις.

Για την ελληνική οικονομία, όπου ο τουρισμός κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση, η ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στον στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών, να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα στη διάρκεια του έτους.

Η κ. Λαγαρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αλλαγής της αντίληψης με την οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις την προσβασιμότητα. Η επιμόρφωση των εργαζομένων, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και η υιοθέτηση νέων πρακτικών μπορούν να αποτελέσουν τα πρώτα βήματα. Αντί να θεωρούνται αποκλειστικά πρόσθετο οικονομικό βάρος, οι σχετικές παρεμβάσεις μπορούν να ενταχθούν στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης.

Η επόμενη ημέρα για έναν τουρισμό ανοιχτό σε όλους

Η ουσιαστική πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό είναι να εγκαταλείψει τη λογική των μεμονωμένων προσαρμογών και να προχωρήσει σε ένα ενιαίο μοντέλο προσβασιμότητας. Οι κατάλληλες υποδομές, η αξιόπιστη ενημέρωση, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση χρειάζεται να λειτουργούν συνδυαστικά, ώστε κάθε στάδιο της ταξιδιωτικής εμπειρίας να είναι προσβάσιμο.

Η δημιουργία ενός πραγματικά συμπεριληπτικού τουριστικού περιβάλλοντος δεν εξαντλείται στη δυνατότητα εισόδου σε ένα ξενοδοχείο, ένα μουσείο ή ένα εστιατόριο. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από την αναπηρία του, να μπορεί να ταξιδεύει με αυτονομία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, επιλέγοντας ελεύθερα τις εμπειρίες που επιθυμεί να ζήσει.