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Η Κρήτη εντάσσεται στο χειμερινό πτητικό πρόγραμμα 2026/2027 της Transavia France, με απευθείας σύνδεση Παρίσι (Orly) – Ηράκλειο και έως τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, πρόκειται για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό και τη στρατηγική διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.

Η νέα σύνδεση επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Ανδρέας Φιορεντίνος, με την ηγεσία της Transavia France, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού IFTM – Top Resa 2026, στο Παρίσι. Τον γενικό γραμματέα συνόδευε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου.

Η ένταξη του Ηρακλείου στο χειμερινό πρόγραμμα της γαλλικής αεροπορικής εταιρείας ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα Ελλάδας-Γαλλίας και δημιουργεί νέες προοπτικές για την προσέλκυση Γάλλων επισκεπτών στην Κρήτη και εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.

Σημειώνεται ότι η νέα σύνδεση με την Κρήτη έρχεται σε συνέχεια της περυσινής προσθήκης πτήσεων της Transavia προς τη Θεσσαλονίκη κατά την off season, σηματοδοτώντας τη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα πέραν της υψηλής θερινής περιόδου.

Οι δύο αυτές προσθήκες εντάσσονται στη σταθερή και συστηματικά αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ του ΕΟΤ και της Transavia France και αποτυπώνουν τη δυναμική που παρουσιάζει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, η εξέλιξη υπηρετεί άμεσα τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη χρονική και γεωγραφική διάχυση των ταξιδιωτικών ροών και την ανάδειξη περισσότερων ελληνικών προορισμών μέσα από αυθεντικές και εμπλουτισμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες όλες τις εποχές του χρόνου.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, χαιρέτισε την απόφαση της Transavia France, υπογραμμίζοντας: «Η προσθήκη της Κρήτης στο χειμερινό πρόγραμμα της Transavia αποτελεί μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό και επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ελλάδας στη γαλλική αγορά, στην οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων εκτός της υψηλής περιόδου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου: να αναδείξουμε την Ελλάδα ως έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Κρήτη διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια. Χαιρετίζουμε θερμά την απόφαση της Transavia και προσβλέπουμε στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας».

Στη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ συμμετείχαν από την πλευρά της Transavia France οι Olivier Mazzucchelli (CEO), Julien Mallard (General Director) και Pauline Arguillère (Global Brand and Marketing Director).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε η συνολικότερη πορεία της Transavia στην ελληνική αγορά, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Iδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των ταξιδιωτικών ροών από τη Γαλλία προς την Ελλάδα και στην ανάπτυξη της ζήτησης πέραν των παραδοσιακών μηνών αιχμής, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συνεργασία του ΕΟΤ με την Transavia France έχει ενισχυθεί σημαντικά και στο επίπεδο της προβολής των ελληνικών προορισμών στη γαλλική αγορά.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας υλοποίησε το 2026 διευρυμένο πρόγραμμα συνδιαφήμισης με την Transavia France, το οποίο περιλάμβανε 14 δυναμικές ενέργειες προβολής και προώθησης των ελληνικών προορισμών που εξυπηρετούνται απευθείας από τον γαλλικό αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία ευρύτερη και συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Ελλάδας στη γαλλική τουριστική αγορά και υποστήριξης της απευθείας αεροπορικής συνδεσιμότητας με ελληνικούς προορισμούς.

Η συνεργασία ΕΟΤ-Transavia France αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την εδραίωση της Ελλάδας ως αυθεντικού, βιώσιμου και ελκυστικού προορισμού 365 ημέρες τον χρόνο.

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