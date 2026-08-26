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Με σλόγκαν ” Ελλάδα, σας περιμένουμε…”, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας οργανώνει ημερίδα στην Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λευκωσίας για να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στο θεσμό “Ημέρες Κύπρου” τον οποίο οργανώνει αυτές τις μέρες η Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 – 14:00 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1 (απέναντι από τη Βουλή στο κέντρο της Αθήνας).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν:

• Ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής.

• Ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης.

• Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Επικεφαλής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Γρηγόριος.

• Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος θα κάνει παρουσίαση με θέμα “Why Nicosia”.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του ΕΤΑΠ Λευκωσίας κ. Θεόδωρος Κρίγγος.

Στην εκδήλωση Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα και της Λευκωσίας θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί η Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, αρμόδιοι του τουριστικού τομέα της Ελλάδας, τουριστικοί πράκτορες της Ελλάδας και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Η όλη εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, του Δήμου Λευκωσίας και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας.

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