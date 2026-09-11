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Νέα άνοδο σημείωσε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Αύγουστο του 2026, με 7,1 εκατ. επιβάτες και αύξηση 5,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου και η Κέρκυρα ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 εκατ. επιβάτες σε έναν μήνα, ενώ συνολικά, διακινήθηκαν 7,1 εκατ. επιβάτες.

Αναλυτικά οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο:

Τον Αύγουστο του 2026, σημειώθηκαν δύο σημαντικά ορόσημα.

Πρώτον, η συνολική επιβατική κίνηση σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια επιβάτες σε ένα μόνο μήνα.

Δεύτερον, το αεροδρόμιο Κέρκυρας (CFU) ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε ένα μόνο μήνα.

Διεθνής κίνηση: Η συνολική αύξηση τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση της διεθνούς κίνησης, η οποία αυξήθηκε κατά 293K επιβάτες /+5,0%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Κέρκυρας (+55Κ/6,0%), Θεσσαλονίκης (+47Κ/6,9%), Ρόδου (+45Κ/3,7%), Χανίων (+36Κ/5,8%), Κεφαλονιάς (+26Κ/13,8%), Μυκόνου (+26Κ/+8,3%) και Σκιάθου (21Κ/14,2%).

Κίνηση στη Μέση Ανατολή: (+44K επιβάτες / +20,6%): Η σύγκρουση δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2026. Οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί (82,1% τον Αύγουστο του 2026 έναντι 82,4% τον Αύγουστο του 2025), ενώ η συνολική αύξηση των πτήσεων υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Ποσοστό πληρότητας: Τον Αύγουστο του 2026, το μέσο ποσοστό πληρότητας μειώθηκε σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 (86,9% έναντι 88,1%), με τα περισσότερα αεροδρόμια να καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της αύξησης της προσφοράς θέσεων από πολλές αεροπορικές εταιρείες, η οποία προήλθε από τη χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας και την επέκταση του δικτύου πτήσεων. Η προσθήκη νέων δρομολογίων ενίσχυσε περαιτέρω τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ η αύξηση της επιβατικής κίνησης υστέρησε, με αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη πληρότητας σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Βασικά στοιχεία:

Επιβατική κίνηση Εσωτερικού: 968K επιβάτες (Δ:+52K / Δ%: 5,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 14%)

Διεθνής επιβατική κίνηση: 6,2 εκατομμύρια επιβάτες (Δ:+293K / Δ%: +5,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 86%)

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 280 εκατομμύρια επιβάτες.

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