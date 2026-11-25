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Ο ελληνικός τουρισμός δεν χρειάζεται μόνο περισσότερα «χέρια», αλλά επαγγελματίες με γνώση, κρίση και προοπτική. Με το σκεπτικό αυτό το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και η ĒNSOFI, ο όμιλος επενδύσεων και ανάπτυξης προορισμών, όπως η Costa Navarino στη Μεσσηνία, το The Ilisian και το ΝΥΝΝ στο κέντρο της Αθήνας με πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, προχωρούν στη δημιουργία της νέας σχολής ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism με ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε μαζί με την αγορά για την αγορά. Ο στόχος, φιλόδοξος, να διαμορφωθεί η νέα γενιά ηγετικών στελεχών της φιλοξενίας, αναβαθμίζοντας παράλληλα την τουριστική εκπαίδευση και το κύρος του επαγγέλματος και να αναδειχθεί η Ελλάδα σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης για τον τουρισμό.

Με campus στην Αθήνα και την Καλαμάτα και γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά, η νέα Σχολή θα προσφέρει προγράμματα Bachelor και Master, διετές Associate Degree, εξειδικευμένες πιστοποιήσεις (certificates) και επαγγελματική εκπαίδευση. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, ερευνητικό κέντρο με βάση την Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, και το Κέντρο Αριστείας στη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure), με βάση την Αθήνα.

«Η ακαδημαϊκή κοινότητα και η επιχειρηματικότητα ενώνουν δυνάμεις σε έναν κλάδο όπως αυτόν της φιλοξενίας που παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα επενδύοντας στην εκπαίδευση με στόχο να δημιουργήσει τα νέα καταρτισμένα στελέχη», δήλωσε χθες η υπουργός Εργασίας κ. Νίκη Κεραμέως κατά την παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας. «Πρωτοβουλίες σαν αυτή βοηθούν να κρατηθούν τα ταλέντα στην Ελλάδα και γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά».

Όπως ανέφερε χθες η κ. Μαρίνα Παπατσώνη, εκτελεστική αντιπρόεδρος του ομίλου ĒNSOFI, η νέα σχολή επιδιώκει να προσελκύσει φοιτητές από όλον τον κόσμο, προσφέροντας εκπαίδευση που συνδυάζει ακαδημαϊκή γνώση, εφαρμοσμένη μάθηση και διεθνή επαγγελματική εμπειρία. Η νέα σχολή αναδεικνύει δυνατότητες εξειδίκευσης, επιχειρηματικότητας και ανάληψης ηγετικών θέσεων σε έναν κλάδο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεδομένου ότι το διακύβευμα ξεπερνά την κάλυψη τρεχουσών αναγκών: Αφορά την προετοιμασία των επαγγελματιών για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας και ακριβώς από αυτή τη διαπίστωση ξεκίνησε η ιδέα των δύο εταίρων, που σχεδιαζόταν σχεδόν μια δεκαετία. Επισημαίνεται ότι το ACG είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη, με ιστορία από το 1875. Σε αυτό παρέχει αμερικανική διαπίστευση το American University of Greece (AUG), ίδρυμα με έδρα τη Μασαχουσέτη και διαπίστευση από τη NECHE.

Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας συνέβαλαν περισσότερα από 15 brands τουρισμού και φιλοξενίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η σύνδεση με την αγορά περνά στο περιεχόμενο των μαθημάτων εξαρχής, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην πρακτική άσκηση και στην επαφή με ενεργούς επαγγελματίες.

Φοιτητές από τον Σεπτέμβριο του 2027

Η πρώτη εισαγωγή φοιτητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2027. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, επίσης, ερευνητικό κέντρο με βάση την Καλαμάτα, στο Navarino Institute, με έμφαση στη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, και το Κέντρο Αριστείας στη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food, Tourism and Leisure), με βάση την Αθήνα, συμπληρώνοντας την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 300 φοιτητές στην Αθήνα και 130-150 στην Καλαμάτα σε πλήρη λειτουργία, ενώ ανάλογα με τη ζήτηση και τους διαθέσιμους πόρους, ο αριθμός των φοιτητών μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον.

Η διεθνής διάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Σχολής: Η ACG – ĒNSOFI School of Global Hospitality and Tourism έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με το Culinary Institute of America (CIA) στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη School of Hotel and Tourism Management (SHTM) του Hong Kong Polytechnic University (PolyU). Η Σχολή και το CIA αναπτύσσουν από κοινού τη γαστρονομική κατεύθυνση, η οποία θα δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που αναγνωρίζονται με ακαδημαϊκές μονάδες και να αποκτούν certificates του CIA, συμπληρώνοντας την εκπαίδευσή τους. Τα δύο ιδρύματα αναπτύσσουν, επίσης, προγράμματα για επαγγελματίες της γαστρονομίας.

Την ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Σχολής έχει αναλάβει ως η Dr. Eleonora Cattaneo, με εκτενή διεθνή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία. Προέρχεται από το Glion Institute of Higher Education, όπου διηύθυνε μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα για στελέχη και προγράμματα πολυτελούς φιλοξενίας. Στην προηγούμενη πορεία της περιλαμβάνονται η πολυετής διδασκαλία στο SDA Bocconi, καθώς και συνεργασίες με διεθνείς επιχειρήσεις. Όπως επισημαίνει η ίδια «ο τουρισμός εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και οι επαγγελματίες του κλάδου χρειάζονται πλέον περισσότερα από την πρακτική εμπειρία. Χρειάζονται τις κατάλληλες δεξιότητες για να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, να καινοτομούν, να αξιοποιούν με σύνεση την τεχνολογία και να προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, με υπευθυνότητα.

Η ποιοτική εκπαίδευση παρέχει στους επαγγελματίες την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εξελίξουν τη σταδιοδρομία τους, ενώ παράλληλα βοηθά τον κλάδο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επισκεπτών του αύριο».

Η νέα σχολή θα περιλαμβάνει ένα πλήρες εκπαιδευτικό φάσμα με τετραετές Bachelor of Science in Hospitality Business Management με τρεις κατευθύνσεις (Hospitality Management – Μάνατζμεντ στη Φιλοξενία, Sustainable Tourism & Destination Management – Βιώσιμος Τουρισμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Culinary Arts – Γαστρονομία), διετές Master, διετές Associate Degree, πιστοποιήσεις και επαγγελματική εκπαίδευση για όσους ήδη εργάζονται στον κλάδο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι νέες τεχνολογίες και η «έξυπνη» φιλοξενία – Smart hospitality με τη School of Hotel and Tourism Management του Hong Kong PolyU, η γαστρονομική εκπαίδευση με το Culinary Institute of America, με μαθήματα που αναγνωρίζονται με ακαδημαϊκές μονάδες και πιστοποιήσεις του CIA, καθώς επίσης, και ο βιώσιμος τουρισμός και η διαχείριση προορισμών, ως αυτόνομη κατεύθυνση. «Εδώ και δεκαετίες, το Culinary Institute of America (CIA) θέτει τα πρότυπα στην εκπαίδευση στον τομέα της γαστρονομίας. Η μεταφορά αυτού του εκπαιδευτικού μοντέλου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με έναν καταξιωμένο ακαδημαϊκό εταίρο όπως η Σχολή Φιλοξενίας και Τουρισμού ENSOFI του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG), μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε την πλούσια γαστρονομική ταυτότητα της χώρας σε διεθνές επίπεδο», δηλώνει ο Dr. Michael Sperling, επικεφαλής ακαδημαϊκού έργου στην CIA.

«Το μέλλον της φιλοξενίας θα διαμορφωθεί από την επιτυχημένη ενσωμάτωση των προηγμένων τεχνολογιών στις υπηρεσίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο», δηλώνει η καθηγήτρια Deniz Kucukusta. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι σπουδαστές θα μάθουν πώς τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και τα έξυπνα συστήματα εξυπηρέτησης μπορούν να αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών, να βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν την καινοτομία στις υπηρεσίες φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, θα αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες σε τομείς όπως η ηγεσία, η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων, ο ψηφιακός εγγραμματισμός και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Οι πιο επιτυχημένοι απόφοιτοι θα είναι εκείνοι που θα καταφέρουν να συνδυάσουν την τεχνολογική κατάρτιση με την ενσυναίσθηση και την προσωπική φροντίδα, στοιχεία που εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοξενίας».