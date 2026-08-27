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Τρεις παραλίες της Κρήτης κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Παραλιών (Global Beach Index) 2026 που δημοσίευσε η ιστοσελίδα beach.com.

Η σημαντικότερη ελληνική διάκριση αφορά το Ελαφονήσι, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Παράλληλα, αναδεικνύεται ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών προορισμών που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Ελαφονήσι: Η κορυφαία παραλία της Ευρώπης

Το Ελαφονήσι βρίσκεται στη νοτιοδυτική Κρήτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, και αποτελεί ένα μικρό νησί σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή. Η πρόσβαση σε αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και με τα πόδια μέσα από τη θάλασσα, καθώς τα νερά που το χωρίζουν από την ακτή είναι ιδιαίτερα ρηχά, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης, που ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο φυσικό του τοπίο. Η περιοχή προστατεύεται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, λόγω της οικολογικής της σημασίας και του ξεχωριστού φυσικού περιβάλλοντος.

Η Κρήτη, ωστόσο, δεν εκπροσωπείται μόνο από το Ελαφονήσι στην παγκόσμια κατάταξη. Η Φαλάσαρνα καταλαμβάνει τη 14η θέση μεταξύ των καλύτερων παραλιών του κόσμου, ενώ ο Μπάλος βρίσκεται στην 21η θέση, ανεβάζοντας σε τρεις τις κρητικές παραλίες που κατάφεραν να μπουν στην πρώτη 25άδα.

Η Φαλάσαρνα στη 14η θέση

Η Φαλάσαρνα βρίσκεται περίπου 59 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και 12 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο. Αποτελεί έναν από τους γνωστότερους παραθαλάσσιους προορισμούς της δυτικής Κρήτης, προσελκύοντας κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Εκτός από την τουριστική της σημασία, η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, καθώς φιλοξενεί σημαντική ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο φυσικό της κάλλος.

Μπάλος: Η κρητική λιμνοθάλασσα στην παγκόσμια 25άδα

Στην 21η θέση της διεθνούς κατάταξης βρίσκεται ο Μπάλος, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές και φωτογραφημένες παραλίες της Κρήτης. Η γνωστή λιμνοθάλασσα βρίσκεται στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, και διοικητικά ανήκει στον Δήμο Κισάμου.

Ο Μπάλος απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το Καστέλι Κισάμου και βρίσκεται ανάμεσα στη χερσόνησο της Γραμβούσας και τη βραχώδη χερσόνησο Τηγάνι. Το τοπίο ξεχωρίζει για τα αβαθή, διαυγή νερά και τη λευκή άμμο, η οποία σε αρκετά σημεία αποκτά χαρακτηριστικές ροζ αποχρώσεις εξαιτίας μικρών θραυσμάτων από όστρακα και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς.

Οι 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου

Στην κορυφή του Global Beach Index 2026 βρίσκεται το Τρανκ Μπέι στο Σεντ Τζον των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, με το Ελαφονήσι να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Γκρέις Μπέι στα Τερκς και Κάικος.

Η συνολική κατάταξη των 25 παραλιών διαμορφώνεται ως εξής:

Τρανκ Μπέι, Σεντ Τζον – Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Ελαφονήσι, Κρήτη – Ελλάδα Γκρέις Μπέι – Τερκς και Κάικος Φλαμένκο, Πουέρτο Ρίκο – ΗΠΑ Γκόλντεν Χορν – Κροατία Παλόλεμ – Ινδία Σάντι Πόιντ Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής, Σεντ Κρουά – Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Μπαλάνδρα – Μεξικό Φαλέσια – Πορτογαλία Ιγκλ Μπιτς – Αρούμπα Γκαλφ Σορς, Αλαμπάμα – ΗΠΑ Μπόουλντερς – Νότια Αφρική Πλάγια ντε Κοφέτε – Ισπανία Φαλάσαρνα, Κρήτη – Ελλάδα Χάντινγκτον, Καλιφόρνια – ΗΠΑ Σέβεν Μάιλ – Νησιά Κέιμαν Μάγκενς, Σεντ Τόμας – Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Μον Τσουασί – Μαυρίκιος Σου Τζιουντέου, Σαρδηνία – Ιταλία Τροπικού του Καρκίνου – Μπαχάμες Μπάλος, Κρήτη – Ελλάδα Πάρκο Σάουθ Βέρο Μπιτς, Φλόριντα – ΗΠΑ Κας Αμπάο – Κουρασάο Μπέιμπι Μπιτς – Αρούμπα Μασπαλόμας, Γκραν Κανάρια – Ισπανία

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